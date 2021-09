Sport

Les fans suisses craquent: «Yann Sommer, fais-moi des gosses!»



Le portier de la Nati a reçu beaucoup d'amour après sa superbe performance contre l'Italie (0-0) dimanche. Ses supporters le réclament dans leur lit ou à la tête du pays. Et ce n'est pas tout.

team watson

Yann Sommer a été immense dimanche en remportant plusieurs duels face aux champions d'Europe, dont un sur penalty (53e). Une performance magistrale qui a permis à la Nati de prendre un point précieux dans la course au Mondial 2022 et à son gardien de recevoir beaucoup d'affection sur les réseaux sociaux. Et plusieurs propositions savoureuses, aussi.

Sommer président! Je suis pour l'élection du Conseil Fédéral par le peuple et donne d'ores et déjà mon vote à Yann Sommer. #SUIITA — Andrea Münger (@AndreaMuenger) September 5, 2021

Au pire ministre de la santé... Que Alain Berset démissionne et laisse sa place à Yann Sommer — nes (@weahnanas) September 5, 2021

Ils l'aiment un peu... Yann Sommer j’ai des sentiments pour lui faut le savoir — Thoms (@6thoms9) September 5, 2021

Sommer <333 vraiment son petit accent et tout — ami¹ᴰ (@hesangeljp) September 5, 2021

Beaucoup... punaise Yann Sommer je t’aime — 𝙻𝚎𝚋𝚎𝚝-𝙺𝚊𝚕𝚞ن𝚝𝚊𝚜 (@iaralbkl) September 5, 2021

À la folie! mais yann sommer fais moi des gosses #SUIITA — gly gly 🔻🎈 (@adrnrstll) September 5, 2021

SOMMER JE SUIS PRÊT À TOUT POUR TE REMERCIER — デンベレスク (@_dembelesque_) September 5, 2021

Certains y mettent moins de poésie me faites pas jurer sommer a des burnes de titan — The Amazing KoG👐🏽🇦🇱 (@Alb03Sin) September 5, 2021

Voire aucune poésie du tout... Mais ptn Sommer explose moi le cul — Rilce Royce Déterminé 🇨🇭 (@RRRRR23222) September 5, 2021

Une autre façon d'envisager la géopolitique Dire que Trump a construit a mur tandis qu'il aurait juste pu engager Yann Sommer ... — Мирослав Стевановић (@aI_dieg) September 5, 2021

Les facteurs vont craquer Une avenue Yann Sommer dans toutes les villes de Suisse. Quel gardien quand même! #SUIITA — Tristan Hertig (@TristanNils) September 5, 2021

Y'a plus de débat! 😂 Cette année, le Ballon d’or sera pour Yann Sommer. #SUIITA https://t.co/PElb3Hy08K — 🫀 (@prtn_5) September 5, 2021

Pour beaucoup, il est encore sous-coté Y'a t'il un jour ou Yann Sommer sera reconnu à sa juste valeur ? — 🪐🇨🇭 (@juliendeluxe) September 5, 2021

Je le répète depuis des années maintenant, Yann Sommer mérite d’être dans l’un des 5 meilleurs club au monde — Li Zhommes 🇵🇸🇩🇿 (@li_zhommes) September 5, 2021

Un tifoso de la Juve le réclame Sign Yann Sommer @juventusfc — François (@francois_e17) September 5, 2021

Pas faux!!! Pour ceux qui disent qu'on a pas eu d'été en Suisse cette année. On a le plus Grand Sommer de ces dernières années #SUI #SUIITA — eli🦂🇨🇭 (@LexaWoods07) September 5, 2021