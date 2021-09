Sport

Football: la Suisse chahute l'Italie, Yann Sommer l'écoeure



Yann Sommer: «Une telle performance, ce n'est pas normal»

Très bien organisée défensivement et rapide dans les transitions, la Suisse a tenu l'Italie en échec au terme d'un match très vivant (0-0). Son gardien a arrêté un penalty, entre autres prouesses.

Une Suisse courageuse, une Italie dominatrice au début, beaucoup moins à la fin, le tout dans un stade plein, où a régné une ambiance des grands soirs: la Nati expérimentale de Murat Yakin est restée sur la lancée de celle qui a égayé notre Euro.

Pour son premier match officiel à la tête de la sélection helvétique, le coach a pu compter sur un Yann Sommer toujours aussi décisif. Le gardien du Borussia Mönchengladbach a tenu la baraque en effectuant plusieurs parades décisives, notamment face à Berardi qui se présentait seul face à lui (19e) et sur un penalty, certes mal tiré, de Jorginho (53e).

La faute et le penalty en images Vidéo: SRF

«On a vécu une semaine chaotique, avec les blessures et tout le reste. On n'avait jamais joué ensemble. Ce n'est pas normal de réaliser une telle performance... On a eu beaucoup de coeur et d'intelligence»

Sans son chef de meute Granit Xhaka, positif au Covid-19, la Suisse n'était pas favorite. Offensivement, elle est restée globalement discrète: Donnarumma n'a pas eu d'arrêt difficile à effectuer. Mais les Helvètes ont eu leurs chances, notamment une belle occasion de Zakaria à la 84e minute.

Les joueurs de Murat Yakin, après avoir beaucoup subi, ont bien fini le match. Le sélectionneur avait fait des choix forts, avec notamment une défense à quatre et les titularisations de Frei et Aebischer à mi-terrain. Ces deux joueurs ont fait le job, leur activité et leur justesse technique ont été précieuses.

Le résumé du match en images Vidéo: RTS

Si Sommer est le véritable héros du match côté suisse, d'autres éléments se sont illustrés. La charnière centrale composée d'Elvedi et d'Akanji s'est montrée solide, même si les relances n'ont pas toujours été parfaites. Le point faible fut Rodriguez sur le flanc gauche. C'est lui qui a concédé le penalty après une double erreur, entre autres relances dangereuses.

Les changements effectués par Yakin en cours de seconde période ont fait du bien à l'équipe. Zakaria a apporté plus de dynamisme dans l'entrejeu, alors que Vargas s'est montré plus actif et percutant qu'un Zuber en retrait par rapport à ses dernières sorties.

«Un gros coeur, une bonne mentalité: je suis content. On a trouvé des solutions, défensivement et offensivement. Je ne pense pas qu'on a été tellement dominés»

Après deux victoires dans ce groupe C, la Suisse a connu son premier accroc. Mais ce point obtenu contre la Squadra azzurra est précieux, au vu des circonstances et des nombreuses absences.

Le record

Avec ce résultat, l'Italie est désormais seule détentrice du record d'invincibilité pour une sélection. La Squadra de Roberto Mancini n'a plus perdu depuis 36 matches! Pour autant, le technicien italien n'a pas semblé très heureux au moment de quitter la pelouse...

Suisse-Italie (0-0) Bâle. 31 500 spectateurs (guichets fermés).

Suisse: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (63e Garcia); Aebischer, Frei, Sow (63e Zakaria); Steffen (71e Fassnacht), Zuber (63e Vargas); Seferovic (85e Zeqiri).

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (90e Pessina), Jorginho, Locatelli (77e Verratti); Berardi (59e Chiesa), Immobile (59e Zaniolo), Insigne (90e Raspadori).

La Suisse sans Xhaka (Covid-19), Freuler (suspendu), Mbabu, Benito, Gavranovic (blessés), Shaqiri et Embolo (hors de forme). L'Italie sans Spinazzola (blessé).

Avertissements: 6e Sow. 41e Chiellini. 59e Aebischer. 68e Elvedi. 87e Frei.

