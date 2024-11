Le sport le plus discuté aux JO est celui qui a gagné le plus de licenciés

Près de trois mois après les Jeux Olympiques de Paris, on sait quelles disciplines ont enregistré la plus forte hausse d'adhérents en France. Et il y a des surprises.

Plus de «Sport»

Les Français, on le sait, ont adoré les Jeux Olympiques et Paralympiques organisés dans leur pays l'été dernier. Selon les analyses de France Télévisions, le diffuseur-hôte, la compétition des valides a atteint des scores jamais approchés, puisque près de 60 millions d'habitants (sur un pays de 68 millions) ont suivi l’événement. Les clubs de sport s'attendaient à ce que cette ferveur suscite des vocations, et ils ne se sont pas trompés: les différentes fédérations sportives ont constaté une forte hausse de la demande de licences à la rentrée.

Parmi les sports plébiscités par les Français, on trouve évidemment la natation, portée par les exploits de Léon Marchand. La nouvelle idole nationale est devenue cet été l'athlète le plus titré des JO de Paris avec quatre titres individuels et une médaille de bronze en relais (4x100 mètres quatre nages).

Marchand a fait très fort. Keystone

Mais la hausse des licenciés n'est pas proportionnelle au palmarès des sportifs français puisque les clubs de natation n'ont accueilli que 9% de membres supplémentaires. C'est moins, par exemple, que le tir (+10%), l'athlétisme (+11%), le volleyball (+13%) ou encore le tir à l'arc (+16%).

Le tennis de table a lui aussi été très suivi pendant la compétition grâce aux résultats et à la personnalité des frères Lebrun. Il n'affiche pourtant «qu'une» hausse de 20%, soit moins que le badminton (23%). Aucun Tricolore n'a obtenu de médaille dans la discipline lors des JO, mais il faut sans doute voir ici les effets du tournoi paralympique.

C'est ce que pense Yohan Penel, président de la Fédération française de badminton.

«Il y a incontestablement un effet Jeux paralympiques. Nous avons eu la chance d’obtenir trois belles médailles, avec une exposition médiatique significative. On sent bien qu'il y a un effet Charles Noakes (ndlr: champion paralympique) sur le badminton français.» Source: France Info

Grâce notamment à Charles Noakes, plus de 200'000 Français se sont inscrits dans les clubs de badminton depuis la rentrée. Getty Images Europe

L'escrime a enregistré une hausse légèrement plus importante encore (+25%) mais le sport qui fait le bond le plus spectaculaire est...le triathlon, avec 32% d'adhérents et plus de 10'000 nouveaux licenciés supplémentaires! Il s'agit pourtant de la discipline qui a suscité le plus de controverses, en raison notamment de la qualité des eaux de la Seine ou du fort courant du fleuve.

On peut ainsi se demander si ce bad buzz n'a pas donné de la visibilité au triathlon, lui permettant de gagner en popularité malgré tout, car comme le disait l'ancien journaliste français Léon Zitrone: «Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi!»