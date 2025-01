«Ne faites pas ça chez vous»: ce patineur a frôlé le pire

Djokovic a battu un record de Federer et c'est (presque) passé inaperçu

Géraldine Fasnacht a réussi le défi «le plus dur» de sa carrière

Ces évènements permettent de rappeler que lorsque les lacs ne sont pas surveillés durant l'hiver, les promeneurs et patineurs doivent redoubler de vigilance, et suivre scrupuleusement les conseils délivrés par le Club alpin suisse sur son site internet .

Le Parisien , qui a révélé l'histoire, explique que Defrasne a eu beaucoup de chance. Car en janvier 2022, un homme qui arpentait un autre lac du Doubs (celui de Chaillexon) avait terminé totalement immergé. «Des témoins étaient parvenus à lui sauver la vie in extremis en lui lançant une corde», relate le media.

Le biathlète à l'arrivée de la course de sa vie, le 18 février 2006 aux JO.

Le biathlète à l'arrivée de la course de sa vie, le 18 février 2006 aux JO. Image: EPA

Plus de «Sport»

Géraldine Fasnacht a réussi le défi «le plus dur» de sa carrière

Les plus lus

Géraldine Fasnacht a réussi le défi «le plus dur» de sa carrière

La sportive de l'extrême romande présente, ce vendredi à Crissier (VD), son nouveau film en avant-première. Il retrace l'exploit d'aviation et de snowboard qu'elle a réalisé sur le Mont Rose, en juin 2024.

«C'était l'aventure la plus compliquée de ma vie», lâche au téléphone Géraldine Fasnacht. Venant d'une femme élue «aventurière de l'année» en 2021 par le magazine Paris Match, cette affirmation a de quoi donner le ton. La Romande de 44 ans l'a ponctuée d'un soupir, qui mêle soulagement d'avoir accompli cet exploit et souvenir des tracas qu'il lui a causé. Et même du désespoir, à certains moments.