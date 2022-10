A Bâle, Roger Federer a un tram à son nom. C'est tout ce qu'on verra de lui pendant les Swiss Indoors. Image: sda

Roger Federer refuse d'aller au tournoi de Bâle

Roger Federer ne fera pas ses adieux aux Swiss Indoors de Bâle, dont il est le détenteur du titre. Il a décliné l'invitation. Motif: il a besoin de temps pour digérer l'annonce de sa retraite.

Simon Häring

Roger Federer a grandi à Münchenstein, dans une maison mitoyenne. Aux Swiss Indoors de Bâle, il a d'abord été ramasseur de balles, avant de réécrire l'histoire. Il a atteint la finale à quinze reprises et, avec dix trophées, il détient le record du tournoi. En automne 2019, il y a remporté son 103e et dernier titre ATP.

Rien d'étonnant à ce que le directeur du tournoi, Roger Brennwald, ait souhaité lui faire ses adieux à la St. Jakobshalle, quelques semaines après l'annonce de sa retraite. Mais ça n'arrivera pas. Comme l'écrivent les journaux de Tamedia, le Maître a décliné l'invitation.

«Je remercie les Swiss Indoors d'avoir voulu m'accueillir à Bâle cette année», a-t-il déclaré dans un communiqué. «J'ai essayé de digérer tout ce qui s'est passé ces derniers temps. La fête chez moi à Bâle aura une signification toute particulière et elle survient un peu trop tôt pour moi, après les événements de Londres.» Il ajoute: «J'ai tellement de souvenirs incroyables ici chez moi, pendant tant d'années, et je souhaite que ce tournoi reste l'une des plus belles étapes du circuit ATP.»

Alcaraz, Ruud, Kyrgios et Wawrinka

Roger Brennwald a exprimé des regrets mais a également fait part de sa compréhension. Il a déclaré aux journaux de Tamedia: «Nous lui aurions volontiers rendu hommage (...) mais nous comprenons que Roger ait besoin de plus de temps après sa merveilleuse fin de carrière.»

En raison du Covid, les Swiss Indoors n'ont pas eu lieu ces deux dernières années. Federer reste de facto le tenant du titre. Sans l'idole locale, le tableau reste exceptionnel. Parmi les inscrits figurent notamment le prodige espagnol Carlos Alcaraz, récent vainqueur de l'US Open, le Norvégien Casper Ruud, finaliste à Roland Garros et à l'US Open, le finaliste de Wimbledon Nick Kyrgios et les deux triples vainqueurs de Grand Chelem Andy Murray et Stan Wawrinka.