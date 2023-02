«Grosse déception» pour Holdener, qui était partie pour la gloire

Sur la plus haute marche de ce podium, on retrouve l'immense surprise Laurence St-Germain, qui a pris tous les risques dans les deux manches.

«J'ai attaqué et je me suis bien débrouillée. Je ne sais pas que dire pour l'instant. Mon plan était de ne rien lâcher. Je skiais pour l'or»

Le désormais champion du monde de descente est arrivé un verre dans le nez sur le plateau de la télévision alémanique.

Il avait le sourire jusqu'aux oreilles et les yeux légèrement rougis – des larmes ont coulé après la course. Une cinglante revanche après sa quatrième place lors du super-G. «Il fallait que je tente quelque chose, que je donne tout.» Et Odermatt s'est paré d'or et a même déclassé la concurrence grâce à des trajectoires dont il a le secret.