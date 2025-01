Le Suisse Marco Odermatt a pris samedi la sixième place de la descente de Kitzbühel. Image: keystone

Marco Odermatt manque son grand objectif de l'hiver

Le Nidwaldien, qui avait fait de la mythique descente de Kitzbühel son grand objectif cette saison, s'est classé sixième sur la Streif. Le Fribourgeois Alexis Monney, deuxième, a donc été le meilleur Suisse en Autriche ce samedi. Longtemps en tête, il a vu James Crawford, dossard 20, lui prendre huit centièmes.

«Cette victoire a le plus d'importance pour moi cet hiver, car me manque toujours à mon palmarès», déclarait encore il y a quelques jours Marco Odermatt auprès de la SRF, au sujet de la fameuse descente de Kitzbühel, qu'il souhaite plus que tout remporter.

Or malgré son engagement total et sa prise de risque, elle lui a encore résisté cette année, puisque le Nidwaldien, deuxième l'an passé derrière le Français Cyprien Sarrazin, a dû se contenter samedi d'une sixième place, à 55 centièmes du vainqueur du jour. Marco Odermatt peut néanmoins se satisfaire de son succès en super-G vendredi, son premier à Kitzbühel.

Et à 27 ans, il aura encore de nombreuses occasions de briller dans le Tyrol autrichien à l'avenir.

La bonne surprise du côté des skieurs suisses est venue d'un Romand: Alexis Monney. Vainqueur il y a presque un mois de la descente de Bormio, sur la très difficile Stelvio, le Fribourgeois est passé proche de réaliser un deuxième exploit, sur une autre piste aussi redoutée que mythique. Longtemps en tête, après avoir réalisé une course irréprochable, atteignant une vitesse de 142,6 km/h sur le bas du parcours, il a cédé la première place au Canadien James Crawford, champion du monde en titre de Super-G pour seulement huit centièmes.

Un autre Canadien, Cameron Alexander, complète le podium à 0"22.

Deux autres Suisses ont pris place dans le top 15. Le Bernois Franjo von Allmen, déjà monté à quatre reprises sur le podium cet hiver dont trois fois en descente, a terminé 9e (à 0"71). Justin Murisier se classe quant à lui 11e. Il n'y a donc pas eu de doublé suisse dans la Mecque du ski, après les quatre réalisés auparavant lors des quatre premières descentes de la saison.



(roc/ats)