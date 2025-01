La star du ski de fond a décidé de quitter ses coéquipières

Candidate à la victoire finale sur le Tour de Ski ce week-end, Therese Johaug s'est isolée de la sélection norvégienne. Un choix mûrement réfléchi.

Actuelle 2e du Tour de Ski avec 8 secondes de retard sur sa compatriote Astrid Oeyre Slind, Therese Johaug jouera gros lors des deux dernières épreuves du week-end à Val di Fiemme (le skiathlon samedi dès 15h, puis la montée de l'Alpe Cermis dimanche à 15h30). Deux échéances qui pourraient lui permettre de remporter pour la quatrième fois le Tour de Ski et que la star norvégienne de 36 ans abordera dans une configuration un peu particulière, puisqu'elle s'est isolée du reste de la sélection.

Pour comprendre cette décision, il faut rappeler que la sélection norvégienne, décimée par la maladie de plusieurs de ses membres, a décidé de renforcer ses mesures de protection sur le Tour de Ski. Certains athlètes portaient ainsi un masque de protection lors des premières épreuves de la mythique tournée, sous l'oeil vigilant du médecin de la sélection Ove Feragen. Ce dernier avait d'ailleurs bondi en constatant que lors de la remise des prix à Toblach, les officiels faisaient la bise aux sportives sur le podium.

«Ne pas devenir parano»

Pour que Johaug puisse profiter de son mari Nils Jakob Hoff et de leur fille Kirstin (tous deux présents avec elle sur le Tour de Ski), c'est à dire côtoyer des membres extérieurs de l'équipe sans exposer ses coéquipières à d'éventuels virus, elle a décidé de se mettre à l'écart. Le média Nordic Mag raconte ainsi que la fondeuse ne partage ni ses repas, ni les transports avec le groupe.

Mais Therese Johaug tient aussi à «ne pas devenir complètement paranoïaque», comme elle l'a expliqué dans les colonnes de Dagbladet.

«J’essaie d’être détendue comme je l’ai toujours été. Nous faisons tous de notre mieux ensemble. Si vous tombez malade, vous tombez malade et c’est comme ça»

La superstar du fond, quadruple championne olympique, championne du monde à 14 reprises et lauréate de 102 courses de Coupe du monde, avait initialement prévu de ne pas participer au Tour de Ski. Elle a changé ses plans dans le but de retrouver le rythme en vue des Mondiaux de Trondheim, et surtout d'une course: le 50 km libre, prévu le 9 mars prochain.

Johaug est revenu en Coupe du monde cette saison après une pause «maternité» de deux ans. Image: Instagram

Une distance mythique, jusqu'ici réservée aux hommes, que Therese Johaug rêve conquérir à domicile, pour ce qui serait le dernier coup d'éclat d'une immense carrière. Elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'irait pas aux Jeux olympiques 2026, préférant se concentrer sur un autre objectif: la naissance d'un deuxième enfant.