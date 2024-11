La reine Therese Johaug skie à nouveau en Coupe du monde. image: getty

Un autre grand nom du ski est de retour en Coupe du monde

Les come-backs se succèdent en ce début d'hiver. Après ceux aperçus en ski alpin, Therese Johaug, grande dame du ski de fond, a retrouvé vendredi la Coupe du monde et signé un podium deux ans et demi après sa dernière apparition. De bonne augure avant le grand objectif qu'elle s'est fixé.

Il y a d'abord eu Marcel Hirscher et Lucas Braathen, même si le retour de ce dernier était attendu, sa courte absence sur fond de tension avec sa fédération ayant davantage ressemblé à une année sabatique. Et dernièrement, c'est Lindsey Vonn qui a annoncé son come-back, qu'elle pourrait célébrer dès décembre à Saint-Moritz, alors que Matthias Mayer s'est dit prêt à rechausser ses skis, mais pas cette saison.

Cette vague de retours spectaculaires touche également le fond et une certaine Therese Johaug. La Norvégienne au palmarès remarquable (4 titres olympiques, 14 succès mondiaux, 82 victoires en Coupe du monde) est une grande dame de son sport, qu'elle avait quitté en 2022 peu après des Jeux de Pékin particulièrement réussis.

A l'époque, la skieuse souhaitait fonder une famille et avoir un enfant, qu'elle a eu en mai 2023. Johaug n'avait pas fermé la porte à un éventuel retour, mais à 34 ans au moment de quitter la Coupe du monde, il y avait des chances importantes de ne plus la revoir.



Or dès son départ, la fondeuse est restée particulièrement active et a par exemple participé à des épreuves grand public. Elle a également grimpé l'Alpe d'Huez à toute vitesse et réalisé des minimas en course à pied qui auraient pu lui permettre de prendre part aux Mondiaux de Eugene et aux Européens de Munich sur 10'000 mètres.

Preuve que sa VO2 max est hors norme.

Une image quelque peu écornée La riche et longue carrière de Therese Johaug, débutée en 2007 à l'âge de 18 ans, n'a pas uniquement été marquée par les titres. La skieuse a écopé d'une suspension de treize mois pour dopage en 2017, suite à l'utilisation d'un baume à lèvres conseillé par le médecin de sa fédération, alors qu'il contient du clostébol (le produit auquel le joueur de tennis Jannik Sinner a récemment été confronté). La Norvégienne a toujours défendu une contamination involontaire, mais n'a pas été entendue et a donc manqué les Jeux olympiques de Pyeongchang.

Ses fans ont compris en 2023 qu'un retour était envisageable, lorsque Johaug a déclaré qu'elle aurait aimé participer au mythique 50 kilomètres d'Oslo, ouvert cette année-là pour la première fois aux femmes. Et ils ont jubilé un an plus tard, quand la championne s'est rendue en Suisse, où elle a porté un premier dossard depuis sa grossesse, lors d'une course populaire de 17 kilomètres dans la vallée de l'Engadine, qu'elle a bien sûr remportée.

Therese Johaug a multiplié les podiums à Pékin suite à ses succès sur le skiathlon, le 10 kilomètres classique et le 30 kilomètres. Image: keystone

Therese Johaug a finalement communiqué son retour sur le circuit en août 2024, précisant qu'il était motivé par un événement: les Mondiaux de ski nordique organisés à Trondheim dans son pays, du 26 février au 9 mars 2025. Elle compte devenir là-bas la toute première championne du monde du 50 kilomètres. «L’envie de mettre un dossard est toujours aussi forte. Je veux donner une chance à mon rêve des Mondiaux 2025 à domicile. A bientôt sur la piste», a-t-elle ainsi adressé à ses fans.

Un come-back inspirant pour les athlètes Le choix de Therese Johaug de revenir à la compétition a été salué par le milieu du ski, et notamment par Justyna Kowalczyk, quatre gros globes de cristal à son actif: «J'admire Therese pour avoir décidé de revenir et de se soumettre à une énorme pression. Cela a dû être difficile avec un bébé et après avoir connu une vie normale». Même son de cloche du côté de Jessie Diggins, n°1 la saison dernière. «Pour être honnête, je suis très excitée. Je crois qu'il est important que les jeunes puissent apprécier l'évolution de Therese. Voir et comprendre les choix qu'elle a pu faire dans sa carrière. Arrêter, fonder une famille, revenir et concourir à 36 ans, c'est vraiment trop cool. Je pense que son retour est fantastique et c'est bon pour notre sport», a-t-elle déclaré en marge des épreuves de Ruka.​

Il restait à connaître son niveau réel sur les skis, après une longue préparation estivale. Et il semblerait que la fondeuse n'ait rien perdu de son talent. Therese Johaug a remporté en novembre le 10 kilomètres classique des sélections norvégiennes à Beitostoelen et a terminé deuxième vendredi à Ruka en Finlande sur la même distance, pour son grand retour en Coupe du monde. Frida Karlsson se trouvait toutefois loin devant, à plus de 40 secondes. Elle et l'ensemble de ses coéquipières suédoises, si dominatrices la saison dernière (cinq dans les 10 au classement général), auront à cœur de briser le rêve de Johaug cet hiver, rivalité entre les deux nations oblige.