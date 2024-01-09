A Val d'Isère, le retour en grâce de Luca Aerni

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise Les joueuses d'Oscar Lundin ont peut-être signé le plus grand exploit de l'histoire du unihockey suisse. Image: KEYSTONE/FABIAN TREES Les Suissesses ont réussi un formidable exploit en demi-finale du Mondial, samedi à Ostrava (Tchéquie). Elles ont dominé la Suède, nonuple championne du monde en titre, sur le score de 6-3.

Ce succès paraît presque irréel, dans la mesure où la Suisse n'avait remporté que trois des plus de... 70 duels qu'elle avait jusqu'à présent livrés face aux Scandinaves. Les Suédoises, archidominatrices du sport, ont triomphé lors de 11 des 14 éditions du Mondial depuis son lancement en 1997, et restaient sur neuf médailles d'or consécutives.

L'hégémonie a donc pris fin à Ostrava, où les joueuses du sélectionneur Oscar Lundin - un Suédois... - ont réalisé le match parfait. Elles ont mené 3-0, puis 6-1 à la 49e, grâce à des doublés de Seraina Fitzi et Norina Reusser et des buts de Chiara Gredig et Anja Wyss.

Les Suissesses ont également su garder les nerfs solides lorsque les Suédoises ont sorti leur gardienne en fin de match. La réaction scandinave s'est avérée trop tardive pour faire douter cette remarquable équipe de Suisse.

Au souvenir de Neuchâtel Les Helvètes prennent ainsi leur revanche sur une sélection qui avait brisé leur rêve lors de l'édition 2019 organisée à Neuchâtel. En finale, aux patinoires du Littoral, elles s'étaient inclinées 3-2 lors de prolongations qu'elles avaient pourtant arrachées à huit secondes de la fin du temps réglementaire.

La Suisse aura l'occasion de décrocher son deuxième titre de championne du monde après celui de 2005 à Singapour, où elle n'avait pas eu besoin de venir à bout des Suédoises pour triompher. Il faudra pour cela venir à bout du pays-hôte, la Tchéquie, qui remporté leur premier duel lors de la phase de groupes (7-4).



Tadej Pogacar au départ des Tours de Romandie et de Suisse Tadej Pogacar sera-t-il également irrésistible sur les routes de Suisse ? Image: KEYSTONE/AP LaPresse Magnifique nouvelle pour les amoureux du cyclisme en Suisse ! Ils pourront admirer Tadej Pogacar au printemps prochain.

Le Slovène a, en effet, dévoilé son programme pour 2026. Il comprend des participations aux Tours de Romandie et de Suisse. "Je vais faire les Strade Bianche, Milan-Sanremo, le Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Tour de France. Et puis on verra, c'est déjà pas mal", a-t-il déclaré devant la presse à Benidorm.

Sa présence sur les deux tours nationaux lui permettra de préparer au mieux le Tour de France où il visera une cinquième victoire. Mais auparavant, il nourrit l'ambition de s'imposer une première fois sur Milan-San Remo et sur Paris-Roubaix.

Les organisateurs desTours de Romandie et de Suisse ne peuvent que se félicité du choix arrêté par le double Champoon du monde en titre. Avec lui sur la ligne de départ, leur épreuve bénéficiera d'un engouement sans précédent.



SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg Chad Timberlake et ses jeunes joueurs ont réussi un bel exploit face à Fribourg Olympic (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fribourg Olympic au tapis ! Après dix victoires de rang, le leader SB League a chuté samedi sur le parquet d'une jeune et surprenante équipe d'Union Neuchâtel (79-74).

Les Unionistes, qui menaient de 12 points à la mi-temps auraient pourtant pu tout perdre suite au réveil de l'ogre fribourgeois. Les joueurs de Thibaut Petit sont en effet revenus fort après la pause, marquant 30 points lors du troisième quart pour mener d'une longueur après 30 minutes.

Mais la jeune troupe de Chad Timberlake, qui a succédé au très formateur Mitar Trivunovic, parti à la Fédération suisse, a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour faire la différence dans le "money-time". Le meneur américain Justin Hill, qui a marqué 10 de ses 24 points dans le dernier quart, aura été décisif.

Dans les autres matches, le champion en titre Genève a assuré face à Pully-Lausanne (88-71), tandis que la lanterne rouge Lugano a signé une importante victoire contre Nyon (72-68). Au classement, Fribourg ne compte plus que deux points d'avance sur les Lions et six sur son bourreau neuchâtelois.



Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie A l'image d'Attilio Biasca (à droite), les Suisses ont toujours couru après la marque samedi face à la Tchéquie. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER La Suisse a concédé une deuxième défaite en deux matches dans son tournoi de l'Euro Hockey Tour à Zurich. Face à la Tchéquie, elle a couru après le score tout le match pour finalement s'incliner 5-3.

La sélection de Patrick Fischer, qui avait perdu son premier match jeudi contre la Suède aux tirs au but (3-2), n'a pas su répondre au 4-3 décisif de Filip Chlapik à la 56e. Les Helvètes n'ont pas eu le temps de réagir, comme ils l'avaient à trois reprises jusqu'alors.

Peu après l'ouverture du score de ce même Chlapik (12e), Calvin Thürkauf a en effet profité d'un bon service de Damien Riat pour égaliser (15e). Les deux hommes se sont aussi associés pour faire passer le score de 3-2 à 3-3 à la 50e.

Une offrande d'Andrighetto Entre-temps, les Tchèques avaient pris une deuxième fois l'avantage à la faveur d'un but de Michael Spacek (25e), l'ancien attaquant d'Ambri et Genève. Profitant d'un power-play, les Suisses avaient alors rapidement répliqué grâce à Dario Simion, magistralement servi par Sven Andrighetto (30e).

Mais tous ces efforts pour revenir au score n'ont finalement servi à rien, la Tchéquie profitant d'une approximation suisse pour faire la différence. Le but d'Ondrej Beranek dans la cage vide (59e) a clos tout suspense dans la patinoire des ZSC Lions.

Cette défaite a le mérite d'être moins inquiétante que celle subie en novembre face au même adversaire (4-0 à Tampere). Mais la troupe de Patrick Fischer doit profiter de son dernier duel face à la Finlande dimanche (15h45) pour engranger un peu de confiance, à deux mois des Jeux olympiques.



Une histoire de penalties à Tourbillon Anthony Racioppi détourne le penalty de Jonathan Asp Jensen. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion enchaîne ! Six jours après leur succès 3-0 devant les Young Boys, les Sédunois ont battu 1-0 les Grasshoppers pour consolider leur place dans le top 6 de la Super League.

A Tourbillon, cette rencontre, qui sera en février prochain un quart de finale de la Coupe de Suisse, fut une histoire de penalties. Celui transformé par Benjamin Kololli à la 43e pour l’ouverture du score. Celui arrêté par Anthony Racioppi sur la frappe de Jonathan Asp Jensen pour préserver l’avantage des siens à la 75e. Mais il convient aussi de préciser que le FC Sion se serait épargné bien des frayeurs si Rilind Nivokazi n’avait pas raté l’immanquable pour le 2-0 juste avant la pause à quelques centimètres d’une cage vide. Mais cet incroyable raté ne doit pas occulter l’apport précieux depuis le début de la saison du transfuge de Bellinzone.

Anthony Racioppi décisif une fois de plus Elu MVP de la dernière journée après ses prouesses contre les Young Boys, Anthony Racioppi a, quant à lui, marqué à nouveau les esprits. Son arrêt sur le penalty ne fut pas le seul de la soirée pour un portier genevois qui a signé son sixième clean-sheet de la saison en Super League. Christian Constantin peut se féliciter de l’avoir "exfiltré" de Hull City cet été où il était dans une impasse. Si le FC Sion se retrouve là où il l’est aujourd’hui, il le doit pour une bonne partie à son gardien.

Dans l’autre rencontre disputée à 18h00, le FC Winterthour a arraché le point du nul au Letzigrund face au FC Zurich (2-2). C’est un penalty de Roman Buess qui a permis à la "lanterne rouge" d’éviter à la 91e minute une 12e défaite. Pour le FCZ, ce résultat sonne comme une défaite dans la mesure où il ne lui permet pas de basculer du bon côté de la barre.



A Val d'Isère, le retour en grâce de Luca Aerni Luca Aerni a profité de l'euphorie suisse pour grimper sur le podium à Val d'Isère. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Fantastique 2e entre le vainqueur Loïc Meillard et Marco Odermatt, le Valaisan Luca Aerni a créé la surprise au géant de Val d'Isère. Il n'avait plus brillé de la sorte en Coupe du monde depuis 2017.

A 32 ans, le skieur des Barzettes n'a pas fini de surprendre son monde. Huit ans après s'être incliné face à l'octuple vainqueur du classement général Marcel Hirscher à Madonna de Campiglio, il a récidivé sur sa piste favorite en géant.

Très ému à l'issue de l'épreuve, le Valaisan "s'est rappelé toutes ces années où il s'est battu. Ce résultat d'aujourd'hui (réd: samedi) paye pour tout ça", a-t-il déclaré aux médias au terme des cérémonies protocolaires. "La faute commise en fin de parcours en première manche devait être là, j'imagine. J'ai alors vraiment pu attaquer lors de la 2e, et me libérer sur la fin du tracé".

"Il a quelque chose en plus" Déjà 4e lors du géant de Val d'Isère en 2024, Aerni n'a pas caché ses affinités avec cette piste: "Ce qui me plaît ici, c'est que c'est la piste qui engage". Un constat qu'a rejoint son entraîneur Matteo Joris: "Luca a fait deux manches de folies. J'ai toujours dit qu'il avait quelque chose en plus."

Aerni ne sort cependant pas de nulle part, mais revient de loin en individuel. Pour preuve, son titre olympique de 2018 à Pyeongchang acquis lors de l'épreuve par équipes, une médaille d'argent aux Mondiaux de Saalbach cette année, toujours par équipes, et surtout un titre mondial en combiné à St-Moritz en 2017.

Prêt pour le slalom de dimanche Désormais en confiance avec son matériel, il a su profiter de l'émulation collective en oeuvre au sein de cette équipe de Suisse masculine emmenée depuis cinq ans par Odermatt et Meillard. "Luca a parfois manqué de continuité, mais s'il parvient à rester +sur les étoiles+, il peut aller très vite", a conclu son coach.

Tout heureux de partager la meule de 40 kg de fromage savoyard promise aux trois premiers du géant, Luca Aerni n'abandonne pas le slalom pour autant. "Vous avez le droit de dire aujourd'hui que je suis géantiste, mais on regardera demain!" a-t-il lancé à la presse, goguenard, avant d'aller entamer sa préparation pour le slalom de dimanche sur la Face de Bellevarde.



Nadine Fähndrich troisième du sprint à Davos Nadine Fähndrich (no 5) a réussi une belle performance dans les Grisons. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a pris une belle troisième place lors du sprint de Davos samedi en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Suédoise Jonna Sundling devant la Norvégienne Mathilde Myhrvold.

Longtemps quatrième en finale, la Lucernoise de 30 ans a couru intelligemment pour dépasser la Suédoise Maja Dahlqvist avant la dernière ligne droite. De quoi fêter un troisième podium à Davos, où elle s'était notamment imposée en 2022, le 17e de sa carrière en individuel.

La médaillée de bronze des derniers Mondiaux de Trondheim (toujours en sprint) a pourtant été repêchée au temps pour figurer parmi les six finalistes. Sa coéquipière Anja Weber s'est arrêtée en demi-finale, tandis qu'Alina Meier et Lea Fischer n'ont pas passé les quarts.

Riebli en demies Chez les hommes, sans Valerio Grond, malade, les espoirs helvétiques reposaient sur Janik Riebli. L'Obwaldien a atteint les demi-finales en tant que "lucky loser", mais il n'a pas réussi à se hisser en finale. La victoire est revenue au Français Lucas Chavanat.



Mo Salah: un assist pour une dernière ? Mo Salah: jouera-t-il encore à Anfield Road l'an prochain ? Image: KEYSTONE/AP/Jon Super En disgrâce ces dernières semaines, Mo Salah a retrouvé le terrain lors du succès 2-0 de Liverpool à Anfield Road face à Brighton. Mais l’homme du match fut Hugo Etike, auteur d’un doublé.

Le Français a ouvert le score à la 1ère minute après une erreur de relance adverse avant de signer le 2-0 à l’heure de jeu sur un corner botté par Mo Salah. Sur le banc au coup d’envoi, l’Egyptien avait remplacé Joe Gomez blessé à la 26e.

Cette rencontre contre Brighton fut peut-être la dernière disputée par Mo Salah sous les couleurs de Liverpool. L’Egyptien s’apprête, en effet, de rejoindre sa sélection pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Et il n’est pas impossible qu’un transfert en Arabie saoudite se finalise durant le tournoi pour l'ancien joueur du FC Bâle.



Michelle Gisin aussi touchée aux ligaments du genou gauche Michelle Gisin a dû être héliportée après sa chute. Image: KEYSTONE/EPA Outre ses blessures aux cervicales et au poignet, Michelle Gisin souffre également d'une sérieuse blessure au genou gauche, a annoncé Swiss-Ski. L'Obwaldienne a lourdement chuté jeudi à St-Moritz.

"Les examens médicaux ont révélé une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament interne du genou gauche", écrit la Fédération suisse. Opérée en urgence des cervicales et du poignet le jour de sa chute, la skieuse de 32 ans devra subir une nouvelle intervention une fois qu'elle se sera quelque peu rétablie.

Swiss-Ski a également précisé que Michelle Gisin resterait encore quelques jours à l'hôpital. "Le processus de guérison se déroule de manière satisfaisante, elle se déplace déjà activement avec des béquilles", peut-on lire dans le communiqué de la Fédération.



Triplé suisse au géant de Val d'Isère: Meillard, Aerni et Odermatt Ca rigole à Val d'Isère pour les géantistes suisses Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Incroyable triplé suisse lors du géant de Val d'Isère! Loïc Meillard a signé sa 8e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Luca Aerni et Marco Odermatt.

Une démonstration de force, en équipe. Alors que l'on attendait Marco Odermatt pour signer un 50e succès en Coupe du monde et un cinquième consécutif sur cette Face de Bellevarde qu'il apprécie tant, c'est Loïc Meillard qui a surgi.

Cinquième au terme du tracé matinal, le Valaisan d'origine neuchâteloise était à la recherche d'une vraie belle performance. Il l'a réalisé dans les Alpes en étant celui des favoris qui a le mieux su gérer une deuxième manche disputée dans l'ombre pour les meilleurs.

Le skieur d'Hérémence a su faire le moins d'erreurs et devancer au final de 0''18 un incroyable Luca Aerni. Le Valaisan est décidément sur sa piste de géant préférée en Haute-Tarentaise. Quatrième l'an dernier, le skieur des Barzettes avait réussi une bonne première manche avec une grosse faute. Il a été plus propre en seconde.

Aerni a bien failli réussir un incroyable coup. Il obtient son deuxième podium en Coupe du monde, huit ans après le premier, une deuxième place dans le slalom de Madonna.

Marco Odermatt se console avec une troisième place à 0''33, parce qu'il reprend seul le dossard rouge de leader du géant. En tête après la première manche, l'Autrichien Stefan Brennsteiner se classe finalement 5e.

Alors que le ski helvétique féminin en vitesse doit faire face à plusieurs blessées, le ski masculin se porte très bien. Il faut remonter au...15 mars pour trouver trace du dernier triplé helvétique. En géant à Hafjell, Meillard avait battu Odermatt et Tumler.

Septième après la première manche, Thomas Tumler a lui rétrogradé au classement. Très (trop) agressif, le Grison n'a pas calculé et mal lui en a pris finalement. Il échoue à la 22e place. Les autres Suisses en lice ont tous échoué au-delà de la 30e place à l'issue du parcours matinal.



Descente de St-Moritz: Aicher bat Vonn, les Suissesses loin Emma Aicher a remporté la deuxième descente de St-Moritz Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Emma Aicher a été la plus forte lors de la 2e descente de St-Moritz samedi. L'Allemande de 22 ans a devancé les reines que sont Lindsey Vonn et Sofia Goggia.

Lindsey Vonn n'est pas passée loin d'un 84e succès en Coupe du monde, un jour après sa 83e victoire. Lorsque l'Américaine de 41 ans a coupé la ligne, elle a eu le bonheur de voir du vert puisqu'elle passait alors devant Sofia Goggia pour cinq centièmes.

La joie de la Speed Queen fut pourtant de courte durée. Pas le temps de s'asseoir sur le "hot seat", la faute à Emma Aicher arrivée comme une fusée pour lui chiper la tête pour 0''24. La polyvalente, 5e la veille, a probablement forgé son succès dans les secteurs 3 et 4. Elle a notamment su garder assez de vitesse sur la fin, là où Vonn avait éteint la concurrence vendredi.

Aicher fête sa 3e victoire en Coupe du monde, la deuxième en descente après Kvitfjell en mars. La jeune de 22 ans a donc damé le pion aux anciennes que sont Vonn, 41 ans, et Goggia, 33 ans.

Sans surprise, c'est à nouveau la soupe à la grimace dans le camp helvétique. La meilleure Suissesse se nomme cette fois Jasmine Flury, 11e provisoire à 1''13.

Malorie Blanc a commis une erreur sur le bas, ce qui l'a fait reculer au 19e rang. Priska Ming-Nufer (21e), Delia Durrer (23e), Janine Schmitt (27e) et Jasmina Suter (30e) n'ont jamais trouvé le bon rythme.



Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête Le Nidwaldien Marco Odermatt a terminé 4e de la première manche du géant de Val d'Isère. Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Les Suisses Marco Odermatt (4e), Loïc Meillard (5e) et Thomas Tumler (7e) ont terminé dans le top 7 de la première manche du géant de Val d'Isère. L'Autrichien Stefan Brennsteiner a dominé les débats.

Parti avec le dossard 3, Odermatt a eu de la peine à se mettre dans le rythme. Malgré une 2e partie de course concluante, le skieur d'Hergiswil a été trop imprécis sur le haut du parcours pour espérer mieux, concédant 0''46 au leader Brennsteiner.

Le Nidwaldien n'a désormais plus droit à l'erreur en 2e manche (13h00) sur la Face de Bellevarde s'il entend rejoindre Alberto Tomba et ses 50 succès. L'homme aux 28 victoires en géant est condamné à réaliser une performance inédite cette saison, à savoir gagner sans déjà mener au terme de la 1re manche, comme cela avait été le cas lors de ses succès à Sölden et Beaver Creek.

L'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui comme Odermatt comptait 200 points en géant cette saison avant cette course, a réalisé une manche pleine pour obtenir le meilleur chrono en 1'01''15, devant les deux Norvégiens Henrik Kristoffersen (à 0''28) et Timon Haugan (à 0''33).

Juste derrière Odermatt, le 2e meilleur suisse Loïc Meillard s'est classé à une bonne 5e place provisoire (à 0''57), son meilleur résultat en 1re manche dans la discipline cette saison. Son compatriote Thomas Tumler a également conservé ses chances de podium, lui qui a obtenu un 7e rang provisoire (à 0''77).

Dernier Suisse à s'élancer dans les trente premiers, Luca Aerni a obtenu le 13e rang, à 1''36 du meilleur temps.



George, 15 points et une nouvelle défaite Kyshawn George tentant de contrer Donovan Mitchell Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Défaits 130-126 par les Cleveland Cavaliers, Kyshawn George et les Wizards ont subi leur 20e défaite en 23 matches. Le Chablaisien a quand même inscrit 15 points.

C'est une routine pour Washington. Vingtième revers d'une saison qui vient à peine de dépasser son quart et qui semble longue comme un jour sans pain. Dans cette grisaille, Kyshawn George continue de faire bonne impression.

Le Valaisan a instauré une autre "routine", celle de marquer 15 points. Pour la troisième fois d'affilée, il a affiché le même total. 50% d'efficacité au shoot, trois paniers primés rentrés, George s'affirme comme un excellent joueur des deux côtés du terrain.



Sion reçoit GC, choc au sommet à Thoune Un seul club romand jouera samedi lors de la 17e journée de Super League. Sion, 5e du classement avec 24 points, reçoit GC à 18h.

Les hommes de Didier Tholot sont invaincus depuis quatre matches. Après trois nuls consécutifs, les Sédunois ont dominé YB 2-0 le week-end dernier. Les Sauterelles ne font pas franchement peur du haut de leur 11e place avec 14 points.

Les Zurichois couchent sur deux revers 1-0 et ont passablement de peine à marquer puisqu'avec leurs 19 buts, ils possèdent la pire attaque de Super League.

Samedi sera le théâtre du choc entre l'étonnant leader Thoune et son dauphin St-Gall. Après deux revers, les Bernois ont étalé Lucerne 4-1. Les Brodeurs n'ont eux réussi qu'un point lors des deux dernières parties. Si Thoune venait à l'emporter, les Bernois repousseraient les Saint-Gallois à neuf points.

Le derby zurichois entre le FCZ et Winterthour est assez inégal sur le papier avec un FCZ qui reste sur dix points sur ses quatre derniers matches et Winterthour solide lanterne rouge avec ses 9 points.

