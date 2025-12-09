Yvon Mvogo a été questionné après le match Lorient-Lyon, ce dimanche, sur son utilisation de la vaseline. image: watson

Ce gardien de la Nati met un drôle de produit sur ses gants

Le Fribourgeois Yvon Mvogo (Lorient) a été filmé en train d'appliquer de la vaseline sur ses gants, dimanche contre Lyon. Il explique à quoi elle sert.

Le gardien suisse du FC Lorient, Yvon Mvogo, a été filmé en gros plan juste avant le coup d'envoi du match de Ligue 1 contre Lyon, dimanche. La vidéo montre le portier fribourgeois prendre une sorte de crème dans un petit pot et l'appliquer sur la face intérieure de ses deux gants.

Après la rencontre, le Fribourgeois (11 sélections avec la Nati) a été questionné par la journaliste de la chaîne Ligue 1+ sur ce produit. «Non, ce n'est pas de la résine», a avoué Mvogo, se marrant avec son intervieweuse et le consultant Guillaume Hoarau (ex-Young Boys et Sion) juste à côté. «C'est de la vaseline», a précisé le gardien suisse.

Yvon Mvogo expliquant, après le match contre Lyon, son utilisation de la vaseline (à gauche). image: ligue 1+

S'il en applique sur ses gants par météo humide, c'est pour permettre une meilleure adhérence avec le ballon, comme il l'a expliqué avec sa bonne humeur caractéristique:

«On sait très bien qu'en Bretagne, il pleut de temps en temps. C'était le cas ce soir. C'est juste pour m'aider pour toutes mes prises de balle quand il pleut comme ça. J'en ai besoin, parce que sinon, ça glisse beaucoup. Quand il pleut, quand il y a du vent, j'ai besoin de ça.»

Yvon Mvogo n'est pas le seul gardien de haut niveau à mettre de la vaseline sur ses gants quand il pleut: le Camerounais André Onana (ex-Manchester United) et le portier de l'Angleterre Jordan Pickford font aussi ça.

A première vue, on pourrait penser que cette gelée issue du pétrole est contre-productive puisque c'est un lubrifiant. Or, pour un gardien, c'est tout sauf indiqué d'avoir des gants qui glissent et qui risquent ainsi de laisser filer le ballon dans les buts. Seulement voilà: mélangée à de l'eau (de pluie, par exemple), la vaseline permet d'assouplir le latex des gants et le rend du même coup plus adhérent avec le ballon. De quoi mieux capter ce dernier.

Mais attention: comme le précisent certains sites spécialisés, ce produit abîme rapidement les gants. Pour les gardiens pros, c'est moins problématique, sachant que beaucoup d'entre eux ont des équipementiers/sponsors qui leur fournissent gratuitement plusieurs paires.

En tout cas, pour Yvon Mvogo dimanche, cette astuce semble avoir parfaitement fonctionné: le Fribourgeois – élu homme du match – a fêté son premier blanchissage de la saison, et Lorient en a profité pour créer la surprise, sur sa pelouse, contre Lyon (1-0). Cette victoire permet aux Bretons, néo-promus en Ligue 1, de s'éloigner de la zone de relégation: 13e, ils comptent désormais six points d'avance sur le premier relégable, Nantes.

A titre individuel, Yvon Mvogo (31 ans), gardien titulaire à Lorient, espère réaliser une belle saison avec les Merlus pour obtenir sa place dans le groupe de la Nati qui ira à la Coupe du monde l'été prochain.