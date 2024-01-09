Ajoie pleure contre Zoug ++ Bâle n'a pas réussi à dompter les Gones

Lausanne ramène une deuxième victoire de Malte Gaoussou Diakité (à droite) a marqué le but lausannois à Malte. Image: KEYSTONE/EPA/DOMENIC AQUILINA Le Lausanne-Sport a signé une deuxième victoire en deux matches de Conference League. Les Vaudois se sont imposés 1-0 jeudi soir à Malte, face aux Hamrun Spartans.

Un but du jeune attaquant Gaoussou Diakité (20 ans) a suffi au bonheur du LS sur l'île de la Méditerrannée. Le talentueux Malien prêté par le RB Salzbourg a débloqué la situation à la 38e, d'un tir enroulé du pied droit qui a surpris le gardien maltais Henry Bonello.

Ce dernier avait retardé l'échéance lors d'une première mi-temps largement dominée par les joueurs de Peter Zeidler. Theo Bair, d'un extérieur du droit (26e), et Nathan Butler-Odeyeji, préféré à Beyatt Lekoueiry en soutien du duo d'attaquants lausannois (31e), avaient tous deux buté sur le cerbère des Spartiates.

Dans l'ambiance chaleureuse du stade national Ta' Qali, l'enceinte dans laquelle joue la sélection maltaise, le LS s'est toutefois fait plusieurs frayeurs. Karlo Letica a dû sortir le grand jeu avant l'ouverture du score de Diakité pour détourner une frappe de Saliou Thoune, un attaquant passé par Yverdon-Sport (2022-23).

En deuxième mi-temps, Hamrun s'est encore montré dangereux via N'Dri Koffi (69e) et Letica était tout heureux de voir le ballon fuir hors de son cadre. Les Lausannois peuvent donc s'estimer plus qu'heureux de ramener les trois points de leur premier déplacement dans cette phase de ligue.

En bonne position Avec déjà six points au compteur, le LS est en excellente position pour terminer dans les 24 premiers du classement, synonyme de qualification pour la phase à élimination directe. L'année dernière, le 24e avait terminé avec 7 unités et obtenu sa place pour les barrages.

Une troisième victoire consécutive le 6 novembre à la Tuilière face aux Chypriotes de l'Omonia Nicosie assurerait donc pratiquement au LS un printemps européen. Une réalité qui ne paraissait pas vraiment évidente après la défaite 2-1 à Skopje au match aller du 2e tour qualificatif...



Young Boys s'offre un deuxième succès Chris Bedia a marqué le 3-1 pour YB, sur penalty Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Giorgio Contini respire.

Ses Young Boys ont cueilli un succès indispensable jeudi soir en Europa League, après deux défaites consécutives subies en Super League. La formation bernoise a battu Ludogorets Razgrad 3-2 au Wankdorf.

Cette partie, disputée sous une pluie battante, a pourtant démarré de la pire des manières pour YB. Ludogorets Razgrad - qui évoluait sans son international suisse Kwadwo Duah, blessé - a ouvert la marque à la 27e. Une intervention manquée de Loris Benito sur un long dégagement du gardien adverse a profité à Tekpetey, lequel a servi Stanic pour le 1-0.

Mené contre le cours du jeu, Young Boys a égalisé juste avant la mi-temps sur une reprise peu académique de Rayan Raveloson. Les Bernois ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires: Christian Fassnacht a profité d'un service parfait d'Edimilson Fernandes sur le 2-1 (53e), Chris Bedia transformant ensuite un penalty accordé pour une faute sur Armin Gigovic (63e, 3-1).

Young Boys, qui aurait pu saler l'addition avant d'encaisser un deuxième but à la 92e, affiche 6 points à son compteur après trois journées dans cette phase de Ligue. Mais avant de songer à leur prochain match européen - le 6 novembre sur la pelouse du PAOK Salonique -, les hommes du coach Giorgio Contini devront confirmer ce regain de forme en Super League dimanche face au FC Zurich.



Ajoie lourdement battu à Zoug La joie des Zougois, qui ont dominé Ajoie 8-3 jeudi Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Vainqueur 2-1 de Langnau mardi, Ajoie n'est pas parvenu à s'offrir un deuxième succès consécutif en National League. Les hommes du coach Greg Ireland ont été lourdement battus 8-3 à Zoug jeudi.

Le score est toutefois sévère. Les Jurassiens, qui se sont inclinés pour la 16e fois en 18e matches disputés dans cet exercice 2025/26, n'ont rien lâché. Menés 3-0 à la 27e et 4-1 à la 34e, ils sont revenus à 4-3 à la 38e en marquant deux fois en l'espace de 30 secondes sur des réussites de Kyen Sopa et de Killian Mottet.

Zoug, qui s'était incliné 5-2 à Fribourg, a cependant repris très vite deux longueurs d'avance au troisième tiers. Gregory Hofmann a signé sa troisième réussite de la saison 1'13 après l'entame de l'ultime période, lui qui avait réussi 2 assists auparavant. Et Ajoie a craqué dans les deux dernières minutes de jeu en concédant trois buts, le 6-3 étant marqué dans une cage vide.



Une deuxième défaite pour Bâle La détresse des Bâlois après le premier but lyonnais, tombé dès la 3e minute Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Bâle n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès en Europa League.

Les Rhénans, convaincants tombeurs du VfB Stuttgart trois semaines plus tôt au Parc St-Jacques (2-0), se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais jeudi lors de la 3e journée de la phase de ligue.

Une bévue de Marwin Hitz dès la 3e minute de jeu a coûté cher au FCB. Au pressing, Mathys De Carvalho a récupéré le ballon à l'orée de la surface de réparation après une relance hasardeuse du portier bâlois, son tacle se transformant en passe décisive pour un Corentin Tolisso qui n'en demandait pas tant.

Bâle y a cru jusqu'au bout. Mais la troupe de Ludovic Magnin a manqué de tranchant dans le dernier geste, à l'image de cette frappe d'Ibrahim Salah qui a tiré directement dans les bras du gardien de l'OL Dominik Greif à la 77e. Et Afonso Moreira a douché les espoirs rhénans en marquant le 2-0 en contre à la 90e.

Le FCB, qui s'était incliné 2-1 à Fribourg en ouverture de cette phase de Ligue, en reste donc à 3 points. Il devra réagir le 6 novembre à l'occasion de la venue du FCSB Bucarest, que Young Boys a dominé 2-0 lors de la 2e journée. L'OL poursuit pour sa part son sans faute, avec 9 points et aucun but encaissé jusqu'ici.



Wawrinka s'incline en 8e de finale des Swiss Indoors Stan Wawrinka a échoué en 8e de finale à Bâle Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Ce n'est pas à Bâle que Stan Wawrinka (ATP 158) disputera son premier quart de finale de l'année sur l'ATP Tour.

Le Vaudois de 40 ans a été stoppé par Casper Ruud (ATP 11) jeudi en 8e de finale, non sans avoir offert une superbe résistance.

Convaincant vainqueur (6-1 7-6) de Miomir Kecmanovic (ATP 52) mardi pour son entrée en lice dans ces Swiss Indoors, Stan Wawrinka s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) devant le Norvégien 48 heures plus tard. Le triple vainqueur de Grand Chelem en reste donc à trois succès sur le circuit principal en 2025, pour désormais 12 défaites.

Le Vaudois a pourtant eu sa chance, face à un joueur qui peut toujours espérer faire partie des huit qualifiés pour les ATP Finals de Turin (9-16 novembre). Mais, s'il a fait vibrer le bouillant public rhénan grâce à quelques coups prodigieux, il lui a manqué un soupçon de constance et d'intensité à l'échange.

Un goût d'inachevé Stan Wawrinka, qui doit encore jouer à Athènes (2-8 novembre) sur l'ATP Tour cette année, pourra regretter de ne pas avoir confirmé le break signé dès le troisième jeu. Auteur d'un début de partie tonitruant, il a manqué une balle de 3-1 sur son engagement, avant de laisser son adversaire revenir à 2-2.

L'ex-no 1 mondial a également eu sa chance dans la deuxième manche, signant là aussi le break dans le troisième jeu. Il a cette fois-ci pu mener 3-1 mais n'a pas pu empêcher Casper Ruud de recoller à 3-3, juste après avoir été manipulé par la kiné de l'ATP en raison de douleurs au bas du dos.

Stan Wawrinka a résisté jusqu'à 3/3 dans le tie-break, lâchant notamment une merveille de coup droit en bout de course dans le douzième jeu de la seconde manche. Mené 6/3 dans le jeu décisif, il a écarté deux balles de match, la deuxième en claquant son 11e ace, mais Casper Ruud a conclu sans trembler en armant lui aussi un ace.



Pia Sundhage se réjouit d'affronter le Canada Pia Sundhage est confiante avant d'affronter le Canada Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'optimise est de mise pour Pia Sundhage avant le match amical que l'équipe de Suisse dames livrera vendredi soir à Lucerne face au Canada.

Ses joueuses peuvent néanmoins s'attendre à souffrir face aux championnes olympiques de Tokyo 2021.

Pia Sundhage se réjouit que les Canadiennes se déplacent pour le premier match des Suissesses après le championnat d'Europe à domicile cet été. "C'est une bonne équipe, c'est parfait. Meilleures les adversaires sont, plus c'est positif pour nous. Je me réjouis", a expliqué la sélectionneuse jeudi devant la presse.

La technicienne suédoise a également révélé qu'elle continuait à faire confiance à un système en 3-5-2 et que ses joueuses avaient surtout travaillé, pendant les trois jours du camp préparatoire, à se créer davantage d'occasions de but.

Pour le reste, Pia Sundhage s'est montrée peu loquace jeudi: à la question de savoir quelle gardienne serait sur le terrain, elle s'est contentée de sourire et de dire: "Nous verrons". A la question de savoir si Riola Xhemaili, qui a déjà marqué sept buts avec son club du PSV Eindhoven, serait titulaire, elle a de nouveau répondu: "Nous verrons bien si elle joue."

Toujours est-il qu'en ce qui concerne les chances de victoire, Sundhage s'est montrée un peu plus volubile: "Je pense que nous avons une bonne chance. C'est phénoménal de jouer à nouveau à domicile, et après ce magnifique Euro, ce serait super d'enchaîner avec une victoire."

L'héroïne de l'Euro Riola Xhemaili, qui a propulsé la Suisse en quart de finale en égalisant à la dernière minute contre la Finlande lors du dernier match de groupe, est elle aussi confiante. "Bien sûr, nous avons un peu moins de pression. Mais nous voulons quand même nous montrer sous notre meilleur jour et prendre du plaisir sur le terrain, comme à l'Euro", a-t-elle expliqué.



Messi prolonge son contrat à l'Inter Miami Lionel Messi a prolongé jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Lionel Messi a prolongé son contrat avec l'Inter Miami, a annoncé jeudi le club américain de MLS.

Une source proche des négociations a précisé à l'AFP que la superstar argentine avait signé jusqu'à la fin de la saison 2028.

Dans une vidéo mise en ligne sur son compte X, l'Inter Miami montre l'octuple Ballon d'or lire et signer un contrat avec le sourire. Le contrat actuel de Messi, âgé de 38 ans et arrivé en juillet 2023, courait jusqu'en décembre prochain.



Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général Lena Bickel a terminé 16e du concours général des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Seule Suissesse en lice en finale, Lena Bickel a pris la 16e place du concours général des Mondiaux de Jakarta jeudi. Le titre est revenu à la Russe Angelina Melnikova.

Lena Bickel, qui s'était classée 15e des qualifications, a donc confirmé en finale. Elle a même fait mieux au niveau comptable, récoltant 51,064 points jeudi contre 50,899 lors des qualifications. La Tessinoise de 20 ans a obtenu sa meilleure note aux barres asymétriques (13,466 points).

Angelina Melnikova, sous drapeau neutre, a été sacrée championne du monde du concours général pour la deuxième fois après 2001. La gymnaste de 24 ans a été autorisée en mars dernier à concourir sous bannière neutre, mais sa neutralité a été récemment contestée par l'Ukraine qui la soupçonne de proximité avec le pouvoir russe.

Avec 55,066 points, Melnikova a devancé l'Américaine Leanne Wong (54,966 points) et la Chinoise Zhang Qingying (54,633 points).



Un 10e Masters 1000 créé "dès 2028" en Arabie saoudite Un 10e Masters 1000 verra le jour en 2028, en Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA Un dixième Masters 1000 verra le jour "dès 2028" en Arabie saoudite. L'ATP et Surj Sports Investment, société chargée des investissements sportifs du fonds public saoudien (PIF), l'ont annoncé jeudi.

Disputé sur dur, le tournoi sera programmé "en début de saison", dans une ville qui reste à définir, et durera "une semaine", a précisé le président de l'ATP Andrea Gaudenzi lors d'un point presse à Paris.

Créée en 1990, la catégorie Masters 1000 regroupe les neuf - et bientôt dix - tournois les plus importants du circuit ATP après les quatre épreuves du Grand Chelem.



Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage, a indiqué l'Unité d'intégrité de l'athlétisme jeudi.

La Kényane, sanctionnée à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique interdit, avait pulvérisé en octobre 2024 le record du monde du marathon (2h09'56).

"L'AIU a suspendu Ruth Chepngetich pour trois ans à partir du 19 avril 2025 pour la présence et l'utilisation d'une substance interdite", a écrit l'AIU, qui avait suspendu provisoirement la Kényane en juillet. Ses résultats sont annulés à partir du 14 mars 2025.



L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous Chauncey Billups a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des trafics illégaux Image: KEYSTONE/AP/Jenny Kane L'entraîneur de la franchise NBA de Portland Chauncey Billups a été arrêté jeudi, selon les médias américains. Il est mis en cause dans une enquête du FBI sur des paris sportifs illégaux.

Un joueur du Miami Heat, Terry Rozier, a également été arrêté dans une autre affaire liée, annoncent les chaînes ABC et CBS. Une conférence de presse du FBI est prévue à 16h heure suisse.



Tour de France 2026: le parcours dévoilé Le parcours de la prochaine Grande Boucle a été dévoilé jeudi à Paris. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Huit étapes de montagne, deux arrivées à l'Alpe d'Huez, de nouveaux cols, 27e départ de l'étranger et le retour de la butte Montmartre: voici 5 choses à savoir sur le parcours du Tour de France 2026.

Le 27e départ de l'étranger Le lancement de Barcelone marque le 27e départ du Tour de France depuis l'étranger et le troisième depuis l'Espagne après Saint-Sébastien en 1992 et Bilbao en 2023. Ces lancements internationaux sont devenus la norme ces dernières années (Copenhague 2022, Bilbao 2023, Florence 2024) et se poursuivront puisqu'on sait déjà que l'édition 2027 partira d'Edimbourg, alors que Luxembourg et Prague sont candidats pour 2028.

Huit étapes de montagne Sur les 21 étapes du Tour de France 2026, il y aura 8 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude, à Gavarnie-Gèdre, au Plateau de Solaison, à Orcières-Merlette et deux fois à l'Alpe d'Huez lors des 19e et 20e étapes. Il y aura aussi 7 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 1 contre-la-montre par équipes le premier jour à Barcelone et 1 contre-la-montre individuel.

Les cinq massifs et des nouveaux cols Cette 113e édition visitera les cinq massifs de l'Hexagone, dans l'ordre les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura et les Alpes. Plusieurs ascensions seront sur la carte du Tour de France pour la première fois dont la montée de Gavarnie-Gèdre (6e étape), les cols du Page et du Haag (14e étape), le Plateau de Solaison (15e étape) et le col de Sarenne (20e étape). Trois monstres sacrés du Tour seront au programme avec le Tourmalet, l'Alpe d'Huez et le Galibier qui sera, du haut de ses 2642 m, le toit de l'édition 2026. Le dénivelé positif total sera de 54'450 m.

Un seul chrono individuel Contrairement aux deux dernières éditions, il n'y aura qu'un seul contre-la-montre individuel, plutôt court (26 km), entre les villes thermales d'Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains. Mais il y aura aussi un contre-la-montre par équipes de 19 km le premier jour à Barcelone. Cela fera sept ans depuis Bruxelles en 2019 que cet exercice collectif n'aura pas été proposé par le Tour de France et c'est même la première fois qu'il lancera une édition depuis 55 ans. Il sera disputé selon la nouvelle formule, inaugurée en 2023 sur Paris-Nice, où les temps seront pris individuellement pour chaque coureur.

Le retour de la butte Montmartre De retour en France lors de la troisième étape, le Tour visitera ensuite 7 régions et 29 départements. Dix sites ou villes-étapes feront leur apparition, dont la station des Angles, Gavarnie-Gèdre, le Plateau de Solaison et Thoiry d'où partira la dernière étape en direction des Champs-Elysées. Après la première réussie de 2025, la butte Montmartre sera de nouveau au menu, avec la triple ascension de la rue Lepic. Mais le tracé a été légèrement modifié et le sommet se situera désormais à 15 km de l'arrivée, au lieu de 6 cette année, ce qui favorisera un retour des sprinteurs dans le final.



SL: Mitchell van der Gaag n'est plus l'entraîneur du FC Zurich Le technicien néerlandais Mitchell van der Gaag n'est plus l'entraîneur du FCZ. (Archives) Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le FC Zurich a licencié jeudi son entraîneur en chef Mitchell van der Gaag car le club "stagne", selon les termes du communiqué du club. L'entraîneur-assistant Dennis Hediger prend l'intérim.

Le président du FC Zurich Ancillo Canepa s'est montré insatisfait des performances du technicien néerlandais de 53 ans, arrivé au terme du dernier championnat. Van der Gaag n'aura dirigé la première équipe qu'à onze reprises, pour cinq victoires.

Le club zurichois est pour l'heure 8e du classement de Super League avec 13 points, à égalité avec Lugano et Lucerne. Les Zurichois ont concédé la défaite lors de leurs deux dernières rencontres, d'abord face à son rival Grasshoper puis face à Lugano.

Le FCZ est également hors du jeu en Coupe de Suisse. Il avait été éliminé en 16es de finale par le Stade nyonnais aux tirs au but fin septembre.



Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques L'Italienne Marta Bassino risque de ne pas être au départ des compétitions lors des prochains Jeux olympiques. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti L'Italienne Marta Bassino manquera selon toute vraisemblance les Jeux olympiques dans son pays. La fédération italienne a indiqué que la spécialiste du géant sera absente jusqu'à six mois.

Bassino s'est blessée mercredi lors d'un entraînement dans le Tyrol du Sud et a été opérée le soir même à Milan. L'opération s'est déroulée avec succès et la sportive commencera bientôt sa rééducation, selon le communiqué de la fédération italienne.

Cependant, Bassino ne pourra pas retourner sur la neige avant "quatre à six mois". Une participation aux Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo en février semble donc exclue pour la double championne du monde et vainqueure du globe du géant en 2021.

Pour l'équipe de ski italienne, il s'agit d'un nouveau revers après la grave blessure de la gagnante du classement général de la Coupe du monde Federica Brignone, qui travaille à un retour à temps en vue des Jeux d'hiver.

