de Minaur a bossé le physique ++ Tampa Bay enchaîne

Alex de Minaur s'étoffe pour "perturber" Alcaraz et Sinner Alex de Minaur n'a encore jamais battu Jannik Sinner, ni Carlos Alcaraz. Image: KEYSTONE/EPA ANSA Alex de Minaur (ATP 7) a entrepris à l'intersaison de s'étoffer physiquement. L'Australien veut se mêler à la lutte avec Carlos Alcaraz et Jannick Sinner, qui dominent le tennis mondial.

"J'ai disputé des matches serrés contre eux ces dernières années, avec la sensation de m'en rapprocher petit à petit", a déclaré de Minaur à Sydney, à quelques jours de la United Cup, compétition par équipes mixtes qui débute vendredi à Perth et marque les trois coups de la nouvelle saison.

"Pour moi, il s'agit de trouver différentes façons de déstabiliser ces joueurs et d'être prêt à prendre plus de risques et à les perturber davantage", a détaillé de Minaur. Le physique fait partie des secteurs sur lesquels il a travaillé pendant l'intersaison, en engageant un nouveau préparateur physique.

0/18 contre Alcaraz et Sinner "Mon objectif est de devenir plus fort et de continuer à progresser", a expliqué l'Australien de 26 ans, pour qui "rien ne remplace le travail acharné, c'est ce que nous sommes en train de faire. Au fil des années, j'ai pris un peu de poids, ce qui m'a aidé", a-t-il souligné.

De Minaur a perdu au cours de sa carrière ses treize confrontations avec Jannick Sinner et ses cinq matches contre Carlos Alcaraz. Six fois quart de finaliste dans les tournois du Grand Chelem, dont deux en 2025, à l'Open d'Australie et à l'US Open, il espère que ce travail lui permette de franchir un palier. Dès l'Open d'Australie qui débute le 18 janvier à Melbourne.



Le Lightning s'offre un 4e succès d'affilée Janis Moser (à gauche) et le Lightning ont cueilli face à Montréal leur 4e victoire de suite Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser et le Lightning tiennent la forme. Tampa Bay a en effet décroché son quatrième succès consécutif dimanche en NHL en s'imposant 5-4 aux tirs au but à Montréal.

La franchise floridienne a joué à se faire peur avant de forcer la décision grâce à des réussites de Gage Goncalves et de Brayden Point dans le "shootout". Elle menait ainsi 3-0 à l'issue du deuxième tiers et a inscrit le 4-1 à la 42e, mais a concédé le 4-4 à 3''8 de la fin du troisième tiers.

Aligné durant 24'28, le défenseur Janis Moser n'a pas inscrit de point dans cette partie, qu'il a terminée avec un bilan neutre. Le Seelandais, qui a paraphé samedi un contrat de huit ans et 54 millions avec le Lightning, en reste à 12 points cette saison. Son équipe pointe au 3e rang de la Conférence Est.



Les Clippers et les Wizards enchaînent Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser (à gauche) ont décroché dimanche leur 4e succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/William Liang Les Clippers et les Wizards enchaînent. La franchise de Los Angeles et celle de Washington ont décroché respectivement une quatrième et une deuxième victoire d'affilée dimanche en NBA.

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont dominé les Detroit Pistons 112-99 pour cueillir leur 10e succès dans cet exercice 2025/26, fêtant ainsi quatre succès de suite pour la première fois de la saison. Le grand homme du match fut Kawhi Leonard, auteur de 55 points (son record en NBA), 11 rebonds et 5 interceptions.

Deuxième superstar de l'effectif des Clippers, James Harden a quant à lui marqué 28 points, ajoutant 7 passes décisives et 4 rebonds. Le "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 12 minutes de jeu en l'absence du pivot titulaire Ivica Zubac, réussissant 2 points, 2 rebonds et 1 interception.

Les Wizards ont pour leur part dominé Memphis 116-112, malgré l'absence du Valaisan Kyshawn George (douleurs à la hanche). Porté par Alex Sarr (20 points, 9 rebonds, 6 contres), Washington a ainsi enchaîné deux succès consécutifs pour la première fois de la saison, pour afficher un bilan de 7 victoires et 23 défaites.



Prevc en favori, les Suisses en catimini Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios livreront une nouvelle "Bataille des Sexes" dimanche à Dubai Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair La Tournée des Quatre Tremplins débute lundi à Oberstdorf. Domen Prevc est le favori pour la victoire finale, mais la concurrence est rude. Les Suisses ne devraient se distinguer que ponctuellement.

Domen Prevc est le principal favori du premier grand rendez-vous de la saison. Le Slovène a marqué l'hiver jusqu'à présent, remportant cinq des six derniers concours en Coupe du monde. Le leader du général est constant, sûr de lui et étonnamment fort nerveusement.

Son challenger le plus redoutable s'appelle Ryoyu Kobayashi. Le Japonais est un spécialiste confirmé de la Tournée, il l'a déjà remportée à trois reprises et s'est imposé récemment en Coupe du monde à Engelberg.

Le Slovène Anze Lanisek fait également partie du cercle restreint des favoris, tandis que l'Autriche se présente avec un large éventail de candidats au podium: quatre Aigles font partie des dix premiers du classement général de la Coupe du monde. Stefan Kraft s'appuie sur une énorme expérience, et le vainqueur de l'année dernière Daniel Tschofenig veut et peut confirmer.

Côté allemand, Philipp Raimund et Felix Hoffmann ont récemment fait leur entrée dans l'élite mondiale. Raimund s'est montré constant tout au long de l'hiver et occupe la 4e place du général. Hoffmann a quant à lui fait sensation à Engelberg en montant deux fois sur le podium.

Des points comme objectif pour les Suisses Les représentants de Swiss-Ski affichent des ambitions modérées. Le niveau moyen actuel ne permet pas de viser la victoire, ni même le podium. Les espoirs reposent sur les épaules de Gregor Deschwanden, dont la forme actuelle n'est toutefois pas optimale. Une place dans le top 10 du classement général de la Tournée constituerait déjà une performance de choix.

Simon Ammann est également au centre de l'attention. A 44 ans, il dispute sa 27e Tournée, dont il est forcément l'une des figures marquantes. Malgré toute son expérience, difficile d'espérer un exploit de la part du quadruple champion olympique. Pour lui comme pour Sandro Hauswirth et Juri Kesseli, il s'agit avant tout de marquer des points dans la lutte interne pour les tickets olympiques.

Ou alors une surprise ? Si un sauteur parvient à trouver son rythme de croisière, ses concurrents risquent de s'incliner malgré des sauts de haut niveau. Ammann en avait fait la douloureuse expérience en janvier 2009: l'outsider autrichien Wolfgang Loitzl avait brûlé la politesse au favori saint-gallois, victorieux à Oberstdorf, en s'adjugeant les trois concours suivants à Garmisch, Innsbruck et Bischofshofen.

Alors que Loitzl faisait à son tour partie du cercle élargi des favoris en 2014/15, c'est l'Autrichien Thomas Diethart qui avait créé la sensation, sortant de nulle part pour devenir le vainqueur le plus surprenant de l'histoire de la Tournée. Troisième du général, Ammann avait laissé filer une nouvelle opportunité d'offrir enfin à la Suisse une victoire finale sur la Tournée.



CAN: l'Algérie de Vladimir Petkovic au rendez-vous des huitièmes Vladimir Petkovic, l'ancien entraîneur de l'équipe de Suisse, et le Maroc sont en 8es de finale de la CAN. Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Algérie, entraînée par Vladimir Petkovic, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN, une première depuis 2019. Elle a battu difficilement (1-0) le Burkina Faso dimanche soir à Rabat.

Déjà double buteur face au Soudan lors du premier match (3-0), Riyad Mahrez, a de nouveau marqué sur pénalty, en ouvrant parfaitement son pied gauche pour tromper le gardien adverse Hervé Koffi. L'attaquant - sorti à l'heure de jeu - est actuellement le meilleur buteur de la compétition continentale avec trois buts.

Grâce à son capitaine qui pourrait vivre les derniers mois de sa carrière internationale, l'Algérie revoit donc les huitièmes de finale de la CAN, qu'elle n'a plus vus depuis son sacre en 2019, après des éliminations prématurées lors de la phase de groupes en 2021 et en 2023.

Ivoiriens et Camerounais dos à dos En soirée, la Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont neutralisés (1-1) dans un match épique à Marrakech. Dominatrice en début de rencontre, avant que les débats ne s'équilibrent, la Côte d'Ivoire a ouvert le score lors d'un début de seconde période au rythme échevelé grâce à une frappe limpide du Mancunien Amad Diallo (51e).

Les Lions indomptables du Cameroun ont immédiatement égalisé après une frappe contrée de Junior Tchamadeu qui a lobbé Yahia Fofana, le gardien des Éléphants (56e).

Si aucun autre but n'a été marqué, malgré trois barres transversales,le rythme de la rencontre, la plus intense de cette CAN 2025, n'a jamais faibli, le Cameroun compensant son infériorité technique par un physique conquérant et une envie jamais démentie.

Avec quatre points chacun, les deux "frères ennemis" du football africain sont en ballotage très favorable pour se qualifier lors de la dernière journée des phase de groupes.

La Côte d'Ivoire y défiera le Gabon, défait deux fois lors de ses deux premiers matches, et le Cameroun, le Mozambique qui peut encore terminer premier du groupe grâce à sa victoire sur les Panthères (3-2) plus tôt dimanche, la première de son histoire en Coupe d'Afrique.



Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts Simon Knan (au centre) et Davos ont signé un succès de prestige face au Team Canada. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Le HC Davos a bien rebondi après sa défaite inaugurale à la Coupe Spengler. Les Grisons ont battu le Team Canada 4-1 dimanche, mais ils devront quand même jouer un quart de finale, contre Helsinki.

Battu par les US Collegiate Selects samedi soir (5-3), le HCD termine à la deuxième place du groupe Cattini et jouera pour une place en demi-finale face aux Finlandais lundi soir (20h15). L'autre quart de finale opposera le Canada au Sparta Prague un peu plus tôt (15h15), tandis que Fribourg-Gottéron et la sélection universitaire américaine ont déjà leur billet pour le dernier carré.

Face au Team Canada, Davos a forcé la décision dans le troisième tiers-temps, avec des buts de Rasmus Asplund (46e), Yannick Frehner (51e) et Matej Stransky (60e). Il ne leur a manqué qu'un but pour finir en tête du groupe. Dans le tiers médian, la sélection à la feuille d'érable avait répondu à l'ouverture du score davosienne tombée à quatre secondes de la première sirène (20e Zadina).



Camille Rast battue d'un cheveu par la reine du slalom Camille Rast a tout donné mais a dû s'avouer vaincue face à la reine Mikaela Shiffrin. Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Camille Rast n'est pas passée loin de faire chuter la reine Mikaela Shiffrin. La Valaisanne a pris la deuxième place du slalom nocturne de Semmering dimanche, à seulement 9 centièmes de l'Américaine.

Déjà battue pour 14 centièmes samedi lors du géant, la skieuse de Vétroz a encore dû s'avouer vaincue sur le fil dans la station autrichienne. Elle s'était pourtant idéalement placée en signant le meilleur temps d'un premier tracé très difficile - 39 skieuses sur 72 ont connu l'élimination - dessiné par son entraîneur.

Mais la championne du monde la discipline n'a rien pu faire face au récital de Mikaela Shiffrin lors de la deuxième manche. La reine du slalom, seulement quatrième en début d'après-midi, a corrigé le tir dans la nuit de l'est de l'Autriche pour signer une 106e victoire en Coupe du monde, la 69e en slalom. L'Albanaise Lara Colturi a pris la troisième place.

Constance bienvenue Camille Rast, qui a réalisé deux excellentes manches, n'a pas beaucoup de regrets à avoir. La constance qu'elle a affichée ce week-end doit lui permettre d'envisager sereinement la suite de l'hiver après un début de saison en dents de scie.

Deux autres Suissesses se sont classées dans le top 10: Wendy Holdener a terminé 6e (+2''76) et Eliane Christen 9e (+4''25) d'une course qui a connu des écarts gigantesques en raison de la dégradation rapide de la piste. L'Uranaise n'avait encore jamais fait mieux qu'une 12e place en Coupe du monde, obtenue également à Semmering l'an dernier.



Kyrgios gagne la "Bataille des sexes" contre Sabalenka Nick Kyrgios (de face) a battu la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Image: KEYSTONE/EPA/Christopher Pike Nick Kyrgios a remporté le match d'exhibition présenté comme un nouvel épisode de la "Bataille des sexes" contre Aryna Sabalenka dimanche à Dubai. Il s'est imposé en deux manches, 6-3 6-3.

Les règles avaient été modifiées pour équilibrer les débats, l'Australien jouant sur un terrain 9% plus grand que la Bélarusse, ce qui rendait d'emblée difficile toute interprétation du résultat. Par ailleurs, les deux adversaires ne disposaient que d'une balle au service.

Kyrgios, ancien finaliste de Wimbledon (2022) tombé au-delà de la 650e place mondiale et qui s'apprête à faire un énième retour sur le circuit à 30 ans, s'est imposé face à la no 1 mondiale sans courir beaucoup ni frapper très fort dans la balle, sans qu'on sache si c'était parce que le terrain d'en face était plus petit ou pour d'autres raisons.

17'000 spectateurs L'intitulé de l'événement renvoyait à une autre "Bataille des sexes", qui avait opposé en 1973 l'ancien champion américain Bobby Riggs, âgé alors de 55 ans, aux deux meilleures joueuses de l'époque, Margaret Court Smith puis Billie Jean King.

En ce temps-là, il s'agissait pour les femmes d'affirmer leur valeur alors que leur circuit professionnel était en train de s'organiser et la victoire de King sur Riggs, qui avait d'abord dominé Court Smith, avait eu un certain retentissement.

Rien de tel cette fois-ci car le tennis féminin est solidement établi, comme le montre entre autres l'égalité des gains dans les grands tournois.

Le remake a quand même attiré 17'000 spectateurs à Dubai, dont des célébrités comme le footballeur brésilien Ronaldo, qui n'ont pas assisté à un grand match de tennis.

L'Australien a semblé contrôler la situation et s'est permis quelques fantaisies comme un service à la cuillère (gagnant), une arme qu'il avait déjà utilisée dans des matches sérieux.



Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale Tout roule pour Fribourg à Davos. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fribourg-Gottéron se donne toutes les chances de conserver son trophée à la Coupe Spengler. Les Dragons se sont directement qualifiés pour les demi-finales en battant Helsinki dimanche à Davos (4-3).

Les Fribourgeois, vainqueurs 5-2 du Sparta Prague en ouverture, ont toutefois dû s'employer pour venir à bout des Finlandais, qui avaient de leur côté perdu face aux Tchèques samedi (4-1). Ils ont été menés 1-0 puis 2-1 avant de renverser la table dans le tiers médian.

Surpris par un maître tir d'Oliver Larsen après 61 secondes de jeu, Gottéron a égalisé une première fois par Marcus Sörensen, lequel a exploité une erreur finlandaise pour aller défier Niko Hovinen (7e). Helsinki a profité d'un jeu de puissance pour reprendre les commandes trois minutes plus tard.

Biasca marque encore Les Dragons sont toutefois revenus du vestiaire avec d'excellentes intentions et Attilio Biasca, en embuscade, a inscrit son troisième but du tournoi à la 21e. L'attaquant de 22 ans s'est mué en passeur sur le 3-2 fribourgeois (33e), marqué par Niklas Friman, le Finlandais prêté par Ajoie pour le tournoi.

Entre-temps, le défenseur fribourgeois Yannick Rathgeb avait été renvoyé au vestiaire par les arbitres pour avoir enlevé les gants après une agression du Finlandais Otto Somppi, lui aussi exclu pour son geste.

Fribourg a ajouté un quatrième but en début de troisième période, à 5 contre 4, du Suédois Jacob de la Rose (44e). En contrôle, les champions en titre n'ont pas été inquiétés par la réduction du score de l'IFK à la 57e. Ils joueront leur demi-finale mardi soir à 20h15. Deuxième et troisième du groupe Torriani, Prague et Helsinki passeront par les quarts de finale lundi.



Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka Granit Xhaka est toujours aussi précieux dans les rangs du promu Sunderland (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Granit Xhaka a délivré une jolie passe décisive dimanche lors du match nul de Sunderland contre Leeds et Noah Okafor (1-1). Les Black Cats, promus, sont septièmes du Championnat d'Angleterre.

Le capitaine de l'équipe de Suisse a débloqué la situation à la 28e en récupérant le ballon après une longue touche. Il a adressé une délicieuse passe entre trois joueurs adverses pour trouver Simon Adingra. L'Ivoirien, non sélectionné pour la CAN, a enroulé sa frappe pour inscrire l'unique but de cette partie.

Titulaire dans les rangs des Whites, Okafor n'a pas été décisif comme son compatriote. Mais il a montré de belles choses, passant proche de l'égalisation à la 41e, avant que Dominic Calvert-Lewin ne marque un 1-1 mérité après la mi-temps (47e).

Avec ce résultat nul, Leeds enchaîne un cinquième match sans défaite en Premier League. L'équipe du Yorkshire est 16e, deux points devant le Nottingham Forest de Dan Ndoye et sept devant West Ham, 18e et premier relégable.



Valerio Grond 4e du sprint de Dobbiaco Valerio Grond a décroché une probante 4e place dans le sprint de Dobbiaco Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Les fondeurs suisses ont brillé dimanche dans le sprint de Dobbiaco en ouverture du Tour de Ski, chez les messieurs tout du moins.

Mais tant Valerio Grond (4e) que Janik Riebli (6e) ont manqué le podium dans une course marquée par un triplé norvégien.

Impressionnant tant en quart qu'en demi-finale, Valerio Grond a échoué à 0''48 de la 3e place décrochée par Oskar Opstad Vike. Le médaillé d'argent des Mondiaux 2025 - en relais - a manqué d'énergie dans l'emballage final. Il obtient néanmoins son meilleur résultat de l'hiver en Coupe du monde, et de loin.

Janik Riebli a craqué plus tôt dans cette finale, terminant en "roue libre" à près de 10 secondes du podium. Il signe lui aussi sa meilleure performance de la saison au terme d'une course remportée de main de maître par le grandissime favori Johannes Hoesflot Klaebo devant Lars Heggen.

Pas d'exploit suisse en revanche chez les dames, où la Norvégienne Kristine Skistad s'est imposée. Septième, l'ambitieuse Nadine Fähndrich a été stoppée en demi-finales, après avoir maîtrisé son sujet en quart. La Lucernoise a été privée de finale pour 1''3 après avoir dû se contenter d'un 3e rang dans la première demi-finale.

La 2e étape lundi déjà Quatre autres Helvètes étaient parvenus à se qualifier pour la phase à élimination directe de ce sprint inaugural. Mais Nadja Kaelin, Anja Weber, Roman Adler et Noe Naeff se sont tous arrêtés au stade des quarts de finale.

La deuxième des six étapes de ce Tour de Ski, un 10 km classique, se déroulera lundi, également à Dobbiaco. La difficile montée de l'Alpe Cermis fera comme de coutume office de juge de paix dimanche prochain lors de l'ultime étape.



Slalom: Rast en tête de la 1re manche Camille Rast pointe en tête du slalom de Semmering après la manche initiale Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Camille Rast peut rêver d'un troisième succès en Coupe du monde. La Valaisanne de 26 ans a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Semmering dimanche après-midi.

Brillante 2e du géant disputé samedi dans la station autrichienne, Camille Rast a donc poursuivi sur sa lancée. La championne du monde 2025 de slalom a maîtrisé son sujet sur un premier parcours tracé par son entraîneur Denis Wicki, surtout sur le haut.

La Valaisanne ne compte toutefois que 9 centièmes d'avance sur sa première poursuivante, l'Albanaise Lara Colturi, laquelle lui a repris 0''19 dans le dernier secteur. Troisième, l'Autrichienne Katharina Liensberger pointe à 0''34.

Mikaela Shiffrin, qui a survolé les débats dans les quatre premiers slaloms de la saison, suit au 4e rang. L'Américaine aux 105 victoires en Coupe du monde a accumulé les imprécisions et accuse 0''54 de retard sur la leader provisoire.

En quête d'un premier podium cet hiver, Wendy Holdener se trouve pour sa part en 6e position, à 0''85. La Schwytzoise a perdu 0''53 dans le dernier secteur, payant très cher une faute commise juste avant le "plat" final. Le top 3 reste toutefois à sa portée.

En panne de confiance, Mélanie Meillard a quant à elle lâché pas moins de 3''65, sans avoir commis de grosse faute. La skieuse d'Hérémence, 18e après le passage de 37 concurrentes, va tout de même décrocher son ticket pour la deuxième manche prévue à 17h45. Mais elle est devancée par Eliane Christen, 17e à 3''63.



Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku Nkunku a signé un doublé dimanche face à Vérone Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Le Milan AC, avec un doublé de Christopher Nkunku, a facilement pris la mesure de Vérone (3-0) dimanche lors de la 17e journée de Serie A. Le club lombard a pris provisoirement la tête du classement.

Nkunku, arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea pour 37 millions d'euros, n'avait pas encore inscrit le moindre but cette saison. Le récent recrutement Niklas Füllkrug a peut-être fouetté l'orgeuil du Français, auteur d'un doublé en deuxième mi-temps.

Les deux internationaux suisses du Milan AC sont entrés en jeu dimanche, alors que le score final était déjà acquis. Ardon Jashari a remplacé Luka Modric à la 70e, Zachary Athekame suppléant quant à lui Alexis Saelemaekers six minutes plus tard.

Dans l'attente du déplacement en soirée de l'Inter à l'Atalanta Bergame, les Rossoneri s'emparent de la première place avec 35 points contre 33 aux Nerazzurri du duo suisse Yann Sommer/Manuel Akanji.



Les Rockets dominent Cleveland 117-100 Clint Capela et les Rockets ont dominé Cleveland 117-100 samedi Image: KEYSTONE/AP/Eric Christian Smith Les Rockets de Clint Capela ont fêté un net succès samedi en NBA. Houston a dominé Cleveland 117-100, enchaînant une deuxième victoire de suite après avoir perdu quatre de ses cinq matches précédents.

L'homme du match fut Kevin Durant. La superstar des Rockets a inscrit 30 points, ajoutant 7 passes décisives et 4 rebonds, en 29 minutes passées sur le parquet. Durant est resté sur le banc durant le quatrième quart-temps, que Houston a abordé avec 27 longueurs d'avance.

Clint Capela a quant à lui eu droit à 18 minutes de jeu samedi. L'intérieur genevois n'a inscrit que 4 points à 2/6 au tir, mais il s'est montré précieux sous les panneaux avec 8 rebonds (dont 4 captés en phase offensive) et 2 contres.

