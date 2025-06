Flamengo terrasse Chelsea ++ Joseph égale son record de Suisse

Mondial des clubs: Flamengo terrasse Chelsea Les Br Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton Flamengo a effectué un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale du Mondial des clubs. Les Brésiliens ont battu les Blues de Chelsea 3-1, vendredi à Philadelphie.

La formation de Rio, déjà victorieuse de l'Espérance de Tunis 2-0, compte désormais six points avant d'affronter le Los Angeles FC, mercredi, alors que les Blues devront aller chercher leur billet contre l'équipe tunisienne.

Chelsea a ouvert la marque par Pedro Neto (14e), auteur de son deuxième but du tournoi, mais Flamengo a réussi à égaliser grâce à Bruno Henrique (62e) avant de passer devant au tableau d'affichage par l'intermédiaire de Danilo (65e) et de Wallace Yan (83e). Chelsea a terminé la partie à dix après l'exclusion de Nicolas Jackson (68e).



Jason Joseph égale son record de Suisse Jason Joseph (à gauche) a réussi une belle remontée en fin de course. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Jason Joseph a égalé son record de Suisse du 110 m haies vendredi au meeting de Paris (13''07). Le Bâlois a pris la troisième place de cette course disputée dans le cadre de la Diamond League.

Déjà auteur d'un très bon chrono en séries (13''09), le médaillé de bronze des championnats d'Europe 2024 n'a été battu que par les Américains Trey Cunningham (13''00) et Dylan Beard (13''02) au stade Charléty. Le champion olympique Grant Holloway a terminé 5e, en 13''11.

Vainqueur du précédent 110 m haies de Diamond League à Rome il y a deux semaines, Joseph poursuit sa montée en puissance à trois mois des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre). Après un départ moyen, le hurdleur de 26 ans a fait parler sa puissance en fin de course pour rattraper plusieurs concurrents.

Joseph n'avait plus couru aussi vite depuis septembre 2023, lorsqu'il avait retranché un centième à son précédent record devant son public, à Bâle.



Liverpool recrute l'Allemand Florian Wirtz à prix d'or Florian Wirtz va découvrir la Premier League (archives). Image: KEYSTONE/DPA/ROLF VENNENBERND Liverpool a confirmé vendredi le recrutement de l'attaquant allemand Florian Wirtz en provenance du Bayer Leverkusen. Le montant du transfert se situerait entre 135 et 150 millions d'euros.

Ces sommes, non confirmées par les deux clubs mais évoquées par plusieurs médias britanniques et allemands, feraient du milieu offensif ou ailier la troisième recrue la plus coûteuse de l'histoire derrière le Brésilien Neymar (222 mio d'euros de Barcelone au PSG en 2017) et le Français Kylian Mbappé (180 mio d'euros de Monaco au PSG en 2018).

À Anfield, Wirtz arrive dans la peau d'un titulaire pour le poste de numéro 10, occupé la saison dernière par Dominik Szoboszlai, ou pour animer l'aile gauche de l'attaque, à la place de Luis Diaz ou Cody Gakpo. Il rejoint son ancien coéquipier à Leverkusen, le latéral droit néerlandais Jeremie Frimpong, recruté fin mai pour remplacer Trent Alexander-Arnold, parti au Real Madrid.

Un renfort de choix Avec Wirtz, le champion d'Angleterre en titre s'offre un des attaquants les plus cotés au monde, déjà rodé avec 31 sélections sous le maillot national, et doté d'un pied droit magique, qui lui vaut l'un de ses surnoms en Allemagne, "Zauberfuss".

Le maître à jouer de Leverkusen a été le joueur clé de l'exceptionnelle saison 2023/2024 aux côtés de Granit Xhaka et sous les ordres de Xabi Alonso. Le "Werkself" avait remporté le championnat et la Coupe d'Allemagne au bout d'une saison quasi-parfaite, avec pour seul revers sur les 53 rencontres de l'exercice celle concédée en finale de la Ligue Europa.



Les Suisses inondent le top 10 mais ratent le podium Nicole Koller, ici à Nove Mesto le 25 mai, a raté de peu le podium lors du short track de Val di Sole (archives). Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suisses n'ont pas réussi à monter sur le podium du short track lors de l'étape de Coupe du monde de Val di Sole vendredi, en Italie. Mais cinq femmes et cinq hommes se sont classés dans le top 10.

Il n'a manqué qu'une seconde à Nicole Koller pour obtenir un troisième podium dans la discipline cette saison. Quatrième, la Zurichoise de 28 ans a tout de même marqué des points pour conserver sa deuxième place au classement général derrière la Britannique Evie Richards, absente dans le Trentin.

Quatre autres Suissesses se sont classées dans le top 10: Alessandra Keller (6e), Sina Frei (7e), Linda Indergand (8e) et Steffi Häberlin (9e). La victoire est revenue à la Néerlandaise Puck Pieterse.

Litscher au pied du podium Chez les hommes, cinq Suisses ont également réussi à se hisser parmi les dix premiers. Comme Nicole Koller, Thomas Litscher a frôlé la boîte en terminant quatrième. Dario Lillo et Lars Forster ont franchi la ligne d'arrivée juste derrière lui. Marcel Guerrini a terminé neuvième et Vital Albin a pris la dixième place.

Intraitable, l'Américain Christopher Blevins a poursuivi son sans-faute en signant une cinquième victoire consécutive en short track.



Carlos Alcaraz en demi-finale du Queen's Carlos Alcaraz est facilement passé de la terre battue parisienne au gazon londonien. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Carlos Alcaraz n'a pas tremblé vendredi à Londres pour éliminer le Français Arthur Rinderknech en deux manches, en quart de finale du tournoi du Queen's. L'Espagnol s'est imposé 7-5 6-4.

Au lendemain de la défaite de son rival italien Jannik Sinner en 8e de finale du tournoi de Halle, Alcaraz a lui tenu son rang pour signer une 40e victoire cette saison, la seizième d'affilée. Il n'a pas tremblé face au Français de 29 ans, éliminé en qualifications puis repêché dans le tableau principal en qualité de "lucky loser".

Le récent vainqueur de Roland-Garros affrontera son compatriote Roberto Bautista ou le Danois Holger Rune, opposés vendredi en fin de journée. Vainqueur en 2023 au Queen's Club, Alcaraz se prépare surtout à la défense de sa double couronne à Wimbledon. Le troisième tournoi du Grand Chelem de l'année débute le 30 juin.



Küng et Schmid rattrapés à la flamme rouge, Meeus s'impose Stefan Küng (à droite) et Mauro Schmid (à gauche, en rouge) ont fait presque toute la course en tête avant de se faire rattraper par le peloton. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La 6e étape du Tour de Suisse est revenue au Belge Jordi Meeus, vainqueur au sprint vendredi à Neuhausen. Présents dans l'échappée, Mauro Schmid et Stefan Küng ont été rattrapés à la flamme rouge.

Il n'a manqué qu'un seul kilomètre aux deux coureurs suisses, et leur compagnon d'échappée australien Harry Sweeny, pour surprendre le peloton lors de cette étape reliant Coire et les chutes du Rhin. Les trois hommes ont parcouru 180 km en tête de course avant de se faire coiffer au poteau.

Emmené dans un fauteuil par son poisson-pilote, le Néerlandais Danny van Poppel, Jordi Meeus n'a pas connu de grandes difficultés pour régler le sprint. Vainqueur de la dernière étape du Tour de France 2023 sur les Champs-Elysées, le Belge de l'équipe Red Bull-Bora a devancé l'Italien Davide Ballerini et le Britannique Lewis Askey sur la ligne.

Des regrets pour les Suisses Schmid et Küng peuvent nourrir des regrets d'avoir été rattrapé si proche du but, mais les deux coureurs helvétiques ont vraiment tout donné, à l'image du Zurichois, qui a tenté de surprendre une dernière fois le peloton à 800 mètres de l'arrivée, sans succès.

Pour Küng, trois fois vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse (2018, 2021 et 2023) et qui courait à domicile ce vendredi, c'est un nouveau crève-coeur après son échappée en solitaire qui n'avait pas abouti lors du dernier Tour de Romandie. Le rouleur thurgovien avait été rattrapé à 10 km de l'arrivée à Cossonay début mai.

Vauquelin toujours leader Le Français Kévin Vauquelin a pour sa part vécu une journée tranquille après s'être emparé du maillot jaune jeudi lors de l'étape reine. Le leader du classement général devrait pouvoir conserver son bien samedi à l'issue de la 7e étape entre Neuhausen et Emmetten, dans le canton de Nidwald. Cela risque en revanche d'être plus compliqué dimanche avec ce contre-la-montre final en côte qui devrait favoriser le Portugais Joao Almeida.



Fabio Celestini s'engage au CSKA Moscou Fabio Celestini va poursuivre sa carrière d'entraîneur en Russie (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fabio Celestini a retrouvé un club suite à son départ du FC Bâle. L'entraîneur vaudois a signé un contrat avec le CSKA Moscou, a annoncé le club russe vendredi.

Après dix ans passés en Suisse (Lausanne, Lugano, Lucerne, Sion et Bâle), l'ancien international va découvrir un nouveau championnat. Il a signé une entente portant sur deux ans et avec une option pour une saison supplémentaire avec le club moscovite.

Arrivé en octobre 2023 sur le banc du FC Bâle, Celestini a quitté son poste le 13 juin après avoir ramené le club rhénan au sommet du football suisse cette saison avec un doublé Coupe-championnat.

Il était d'abord pressenti du côté de Getafe, club espagnol pour lequel il avait évolué entre 2005 et 2010 en tant que joueur. Mais c'est finalement en Russie que le technicien de 49 ans poursuivra sa carrière d'entraîneur.

Celestini remplace le Serbe Marko Nikolic à la tête du CSKA. Vainqueur de la Coupe de Russie en 2025, le club moscovite n'a plus été sacré champion depuis 2016.



Jan Christen abandonne le TdS lors de la 6e étape Jan Christen a abandonné le TdS lors de la 6e étape vendredi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jan Christen a dû abandonner le Tour de Suisse lors de la 6e étape entre Coire et Neuhausen am Rheinfall, vendredi.

L'Argovien de 20 ans a souffert ces derniers jours de blessures consécutives à une chute survenue lors de la 1re étape courue sous la pluie.

Le plus jeune des deux frères Christen était considéré avant le départ de cette Boucle nationale comme le candidat suisse le plus prometteur pour le classement général. Mais lors de sa chute, il s'est blessé au bras et à la jambe gauche et a perdu du temps. De leader protégé au sein de la Team UAE, il s'est transformé en équipier de João Almeida.



Noemi Ivelj première Suissesse sélectionnée Noemi Ivelj fait partie des premi鑽es joueuses officiellement retenues pour l'Euro Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La "chasse au trésor" ("The Chase"), que l'ASF a choisie pour dévoiler le cadre de l'équipe de Suisse dames pour l'Euro à domicile, a été lancée vendredi après-midi.

Noemi Ivelj est la première joueuse officiellement sélectionnée par Pia Sundhage.

Le maillot d'Ivelj, portant le numéro 4, a été retrouvé accroché à un réverbère à Coire. La jeune milieu de terrain de 18 ans, dernièrement sous contrat avec les Grasshoppers, jouera à partir de la saison prochaine en Bundesliga pour l'Eintracht Francfort.

Peu après, une autre joueuse a été "trouvée", Julia Stierli, dans un café de Zurich. La défenseuse de 28 ans joue également en Allemagne, à Fribourg. Le nom de l'expérimentée Ana-Maria Crnogorcevic a été dévoilé dans la foulée. Dans d'autres lieux, de Genève aux Grisons, les 23 joueuses de la sélection suisse pour l'Euro seront annoncées d'ici lundi après-midi.



Zurich - Sion en ouverture de saison de SL Le FC Sion de Didier Tholot entamera la saison 2025/26 à Zurich, le 25 juillet Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Zurich et le FC Sion ouvriront la nouvelle saison de Super League le vendredi 25 juillet, selon le calendrier dévoilé vendredi.

Bâle entamera pour sa part la défense de son titre le lendemain, en déplacement à Saint-Gall. Les autres matches de cette première ronde, qui se tiendra sur trois jours, sont Grasshoppers - Lucerne, Young Boys - Servette, Lausanne - Winterthour et Lugano - Thoune.

Une semaine plus tard, le week-end des 2 et 3 août, Servette (contre Saint-Gall), Winterthour (contre les Young Boys), Bâle (contre les Grasshoppers), le promu Thoune (contre Lausanne), Lucerne (contre le FCZ) et Sion (contre Lugano) disputeront leurs premiers matches à domicile. Le premier derby romand, un Sion-Servette, est agendé au samedi 23 août (4e journée).

A noter que le championnat de Challenge League débutera également le vendredi 25 juillet. Deux matches démarreront dès 19h30 ce jour-là: Neuchâtel Xamax - Stade Nyonnais et Rapperswil-Jona - Etoile Carouge.



"Une petite pause va me faire du bien", glisse Sinner Jannik Sinner a besoin de souffler Image: KEYSTONE/EPA Jannik Sinner a jugé qu'une "petite pause" lui ferait "du bien" dans la perspective de Wimbledon. Le no 1 mondial s'est incliné dès le 2e tour du tournoi de Halle jeudi soir face à Alexander Bublik.

"Ce qu'il s'est passé aujourd'hui (jeudi, NDLR), il faut l'accepter", a commenté l'Italien de 23 ans au micro de Sky Sports Italia après sa défaite 3-6 6-3 6-4 contre le Kazakh, 45e joueur mondial. "Je vais avoir quelques jours de pause avant Wimbledon (30 juin-13 juillet) qui vont bien me servir."

Battu en cinq sets en finale de Roland-Garros par son grand rival Carlos Alcaraz (ATP 2) le 8 juin, le triple lauréat en Grand Chelem n'avait eu le temps de passer que quelques jours en famille avant de se soumettre à ses obligations médiatiques à Halle le 15 juin, puis de remporter son premier tour le 17.

Sinner disposera cette fois de plus de dix jours entre sa défaite à Halle, où il était tenant du titre, et son entrée en lice à Wimbledon. "Honnêtement, une petite pause va me faire du bien", a insisté l'Italien aux boucles rousses, qui n'a disputé que quatre tournois cette saison en raison d'une suspension de trois mois négociée avec l'Agence mondiale antidopage après des contrôles positifs à un anabolisant.

Avant sa défaite contre Bublik, Sinner n'avait plus perdu contre un autre joueur qu'Alcaraz depuis août 2024, et ne s'était plus incliné contre un joueur classé hors du top 20 depuis l'été 2023.



Langnau: contrat rompu pour Aleksi Saarela Aleksi Saarela quitte Langnau Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Langnau Tigers et Aleksi Saarela résilient avec effet immédiat un contrat valable encore deux ans.

Le Finlandais devra en effet effectuer son service militaire obligatoire d'au moins six mois à partir de juillet 2025, comme le communique le club de l'Emmental.

Saarela (28 ans) avait rejoint Langnau en 2021. Il a terminé deux des quatre saisons qu'il a passées sous le maillot des Tigers avec le tricot du topscorer PostFinance. Langnau espère trouver son successeur avant le début du mois d'août.



Sakamoto, la triple championne du monde, arrêtera après les JO 2026 Kaori Sakamoto s'arrêtera après les JO 2026 Image: KEYSTONE/AP/AARON FAVILA La triple championne du monde Kaori Sakamoto a annoncé vendredi qu'elle prendrait sa retraite après les Jeux olympiques d'hiver en février prochain à Milan-Cortina.

"Je pense qu'il vaut mieux que je coupe net plutôt que de continuer pendant encore deux ou trois ans", a déclaré la Japonaise de 25 ans.

"Je veux terminer chaque compétition sans avoir de regret, donc je veux continuer à chercher la perfection et même plus que jamais auparavant", a ajouté la double médaillée - argent par équipes et bronze en individuel - des JO de Pékin en 2022.

En mars dernier, Kaori Sakamoto a terminé deuxième des Championnats du monde de Boston, manquant l'occasion de devenir la première femme en 65 ans à remporter quatre titres mondiaux consécutifs, après ceux de 2022, 2023 et 2024. Les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 auront lieu du 6 au 22 février.



Le PSG chute face à Botafogo Donnarumma et le PSG ont été battus par le Botafogo jeudi Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Le PSG est redescendu de son nuage. Le champion d'Europe s'est incliné 1-0 face à Botafogo, tenant de la Copa Libertadores, vendredi à Pasadena au premier tour du Mondial des clubs.

L'unique but de la partie a été inscrit par Igor Jesus (36e). Le PSG, qui avait remporté son premier match contre l'Atlético Madrid (4-0), tentera d'obtenir sa qualification pour les 8e de finale lundi contre les Seattle Sounders et leur gardien suisse Stefan Frei.

Le mélange de décontraction et de sérieux des Parisiens depuis leur arrivée à Los Angeles avait produit un excellent résultat contre l'Atlético dimanche. Mais beaucoup moins jeudi, contre le club de John Textor, aussi propriétaire de Lyon, qui a dû savourer cette rare victoire contre son homologue Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a étalé sa supériorité technique pendant la majorité du match, mais s'est aussi parfois embourbé dans la bataille physique que souhaitait Botafogo. Et c'est d'ailleurs à l'issue d'une série de duels perdus dans le rond central que le PSG a été transpercé.

Jefferson Savarino a subitement lancé en profondeur Igor Jesus, lequel a profité sur son tir d'une déviation de Willian Pacho pour tromper Gianluigi Donnarumma (36). L'une des deux ou trois seules situations dangereuses de Botafogo sur tout le match.

De quoi agacer un peu plus les Parisiens, déjà frustrés de ne pas voir leurs dribbles et leurs passes récompensés par un but. La meilleure occasion parisienne est en fait survenue dès la 2e minute par le tir vers la lucarne opposée de "Kvara", magnifiquement détourné par John Victor.

Une première depuis le 3 mai Cette défaite est la première du PSG depuis le 3 mai contre Strasbourg (2-1), avec une équipe alors encore plus remaniée. Elle vient quelque peu doucher l'enthousiasme immaculé qui entoure le club depuis son arrivée à "L.A." Le dernier match de groupe à Seattle s'annonce un peu plus tendu, fût-il contre les Sounders, battus lors des deux premières journées.