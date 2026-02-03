Golubic victorieuse ++ Kilde forfait aux JO

WTA: Golubic et Masarova victorieuses Un succès bienvenu pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/Dar Yasin Viktorija Golubic (WTA 89) a franchi sans peine le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Ostrava. La Zurichoise de 33 ans a battu l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 104) 6-4 6-0 en 1h29.

La Suissesse a ainsi fêté un premier succès cette année sur le circuit, après deux défaites d'entrée à Hobart et à l'Open d'Australie. En 8es de finale, elle affrontera la Britannique Katie Boulder (WTA 120).

Une autre Suissesse a signé une victoire mardi, en l'occurrence Rebeka Masarova (WTA 114). A Cluj-Napoca, elle a battu la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 72) 6-1 4-6 6-2.

Masarova, une Bâloise de 26 ans, avait récemment échoué au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. Elle n'avait plus gagné sur le circuit principal depuis juin dernier à Berlin. Sa prochaine adversaire sera la Chinoise Wang Xinyu (WTA 33).



Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques Aleksander Aamodt Kilde lors de la descente de Crans Montana Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, qui ne se sent "pas suffisamment compétitif", a annoncé son forfait pour les JO 2026 de Milan - Cortina. Il était sélectionné pour la descente et le super-G.

"J'ai fait tout mon possible pour être prêt pour les JO, mais je ne me sens pas suffisamment compétitif ni dans mon corps ni dans ma tête. C'est extrêmement difficile de prendre cette décision", a déclaré le Norvégien, vice-champion olympique du combiné à Pékin en 2022, qui a dans la foulée mis fin à sa saison.

"Ce n'était pas ainsi que je comptais terminer ma saison, mais je suis déjà fier de mon retour sur le circuit. Je suis toujours déterminé à gagner des courses et cela demande que je prenne mon mal en patience", a ajouté le skieur âgé de 33 ans et fiancé de la championne américaine Mikaela Shiffrin.

Vice-champion du monde en super-G et en descente en 2023, Kilde peine à retrouver son meilleur niveau après sa lourde chute lors de la descente de Wengen en janvier 2024. Opéré d'un genou et d'une épaule, il avait pu reprendre l'entraînement quelques mois plus tard, mais avait dû être réopéré en raison d'une grave infection à l'épaule. Très affaibli, il avait dû renoncer totalement à l'hiver 2024/25.

Le Norvégien, vainqueur du globe de la descente en 2022 et 2023, a effectué son retour en Coupe du monde fin novembre à Copper Mountain, mais sans briller. Son meilleur résultat est une 11e place en sept courses cet hiver. Il avait déjà renoncé aux étapes de Coupe du monde à Wengen et Kitzbühel, avant de finir 42e de la descente de Crans Montana dimanche.



Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou Lindsey Vonn va skier malgré un genou blessé Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair L'Américaine Lindsey Vonn (41 ans) participera bien aux Jeux olympiques de Milan - Cortina. Elle skiera malgré une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

"J'ai confiance dans le fait que je pourrais courir dimanche (jour de la descente olympique, NDLR)", a expliqué Vonn, l'une des stars attendues de ces Jeux, lors d'une conférence de presse à Cortina d'Ampezzo. L'Américaine s'est blessée vendredi en chutant lourdement lors de la descente de Crans-Montana.

Déséquilibrée à la réception d'un saut, la championne a chuté, puis a glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être stoppée par des filets de sécurité. Après une longue pause, elle a pu rallier l'aire d'arrivée sur ses skis, avant d'annoncer qu'elle était blessée au genou gauche sans donner plus de précisions.

Avec une attelle "Lors de ma chute à Crans-Montana, je me suis complétement rompu mon ligament antérieur croisé, je me suis abimé le ménisque, on ne sait pas si c'est dû à la chute elle-même", a-t-elle détaillé. "Nous avons fait beaucoup de soins, nous avons consulté des médecins, je suis allée à la salle et aujourd'hui, j'ai skié, mon genou tient bon, je me sens forte", a poursuivi la championne olympique 2010 de descente qui a précisé qu'elle porterait une attelle.

"Je ne suis pas dans la situation dans laquelle j'aurais aimé être, mais je serai au départ (...) C'est dur pour moi de perdre confiance en moi, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive", a insisté Vonn qui avait été victime d'une blessure similaire avant les JO 2014 auxquels elle n'avait pas pu participer.

Vonn a indiqué qu'elle ne savait pas si elle allait prendre au combiné par équipes le 8 février et au super-G le 12 février: "Mon intention est de courir toutes ces courses, mais on en saura plus après la descente".

Prothèse en titane Lindsey Vonn est revenue à la compétition spécialement pour les JO 2026 qui se déroulent sur l'"Olimpia delle Tofane", l'une des ses pistes préférées. Elle s'y est imposée à douze reprises durant sa carrière sur un total de 84 victoires en Coupe du monde.

L'Américaine, quadruple lauréate du globe de no 1 mondiale, avait mis un terme à sa carrière en 2019, en raison notamment de douleurs insupportables au genou droit, plusieurs fois blessé. Mais après la poste d'une prothèse en titane, la skieuse de Vail a fait l'hiver dernier à la surprise générale un retentissant retour à la compétition.

Cette saison, Vonn a disputé neuf courses, en a remporté deux et n'a jamais quitté le podium sauf lors du super-G de St Moritz (4e) et à Crans-Montana donc.



MotoGP: Marc Marquez le plus rapide à Sepang Marc Marquez s'est montré le plus rapide mardi à Sepang Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le champion du monde en titre de MotoGP, Marc Marquez (Ducati), a dominé mardi le premier jour des essais de pré-saison de Sepang.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) s'est quant à lui blessé à un doigt en chutant.

Le test malaisien, programmé jusqu'à jeudi, marque le début officiel de la saison 2026. Une seconde séance de roulage est prévue les 21 et 22 février à Buriram, en Thaïlande, qui accueillera le Grand Prix inaugural le 1er mars.

Marc Marquez, qui a écrasé le championnat du monde en 2025, a conservé son rythme d'enfer, en signant sous la chaleur le meilleur chrono de la journée, en 1'57''018. Le Catalan de 32 ans est en quête de sensations après avoir manqué les quatre dernières courses de l'exercice précédent en raison d'une blessure à l'épaule droite, consécutive à une chute lors du GP d'Indonésie, début octobre.

"Le plus important, c'est que mon épaule fonctionne bien. J'ai besoin de tours, de poursuivre ma préparation. J'essaye de faire attention à ma condition physique, parce si je me sens bien, la vitesse est là", a déclaré l'Espagnol, qui a devancé l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) et l'Espagnol Maverick Vinales (KTM).

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté durant la séance matinale au virage 5. S'il a roulé durant l'après-midi, il a renoncé à participer aux deux autres jours d'essais, en raison d'un doigt blessé.



Infantino appelle à la levée de la suspension de la Russie Infantino plaide pour une lev閑 des sanctions sportives contre la Russie Image: KEYSTONE/EPA/Andre Coelho Le président de la FIFA Gianni Infantino a plaidé pour la levée de la suspension de la Russie et de ses clubs dans les compétitions internationales, dans un entretien à Sky News.

Le Valaisan défend par ailleurs sa décision d'accorder un "Prix de la paix" à Donald Trump.

A la question de savoir si la Russie devrait être réintégrée dans le concert des nations du football, M. Infantino a répondu par l'affirmative. "Nous devons (l'envisager), c'est certain", a-t-il lâché.

La Russie et ses clubs sont suspendus de toutes les compétitions internationales depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. Bien que le conflit soit toujours en cours, le CIO a récemment recommandé aux fédérations sportives d'autoriser les équipes russes à participer aux compétitions juniors - non professionnelles.

"Cette exclusion n'a rien apporté, elle n'a fait qu'engendrer davantage de frustration et de haine", a argué Gianni Infantino, ajoutant: "Le fait que les filles et les garçons russes puissent jouer au football dans d'autres régions d'Europe serait une bonne chose".

Infantino a ajouté que la FIFA devrait envisager de modifier ses règles afin qu'aucun pays ne puisse être exclu des compétitions. "Nous ne devrions en réalité jamais interdire à un pays de jouer au football, en raison des actes de ses dirigeants politiques."

"Contre les interdictions" "Je suis contre les interdictions, je suis également contre les boycotts. Je pense qu'ils n'apportent rien.. Ils ne font que contribuer à davantage de haine", a enchaîné le dirigeant de 55 ans, en faisant ensuite un parallèle avec les relations commerciales entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis: "Est-ce que quelqu'un demande que le Royaume-Uni cesse de commercer avec les Etats-Unis? Je n'ai rien entendu de tel. Donc pourquoi le football?"

Des appels au boycott du Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin-19 juillet), ont été lancés en janvier en Allemagne, grande nation du football, en réaction aux tensions provoquées par la volonté du président américain de s'emparer du Groenland et des menaces de taxes douanières accrues contre les états européens qui s'y opposent.

La politique anti-immigration de l'administration Trump et les méthodes de la police de l'immigration à Minneapolis, qui a fait deux victimes tuées par balles par des agents fédéraux, ont aussi provoqué une vive émotion dans le pays et dans le monde, suscitant l'inquiétude sur les conditions de sécurité des millions de supporteurs attendus cet été aux Etats-Unis.

Fin janvier, Sepp Blatter, prédécesseur de Gianni Infantino à la tête de la Fifa, avait relayé l'appel d'un célèbre avocat anti-corruption suisse à "éviter les Etats-Unis" cet été.

Trump "mérite" son prix Enfin, Gianni Infantino n'a pas manqué de défendre sa décision, très critiquée, d'accorder en décembre le premier "Prix de la Paix de la FIFA" à Donald Trump, qui se targue d'avoir mis un terme à plusieurs conflits depuis son retour au pouvoir en janvier 2025.

"Objectivement, il le mérite", a affirmé le dirigeant italo-suisse, qui affiche régulièrement sa proximité avec le président américain. "Tout ce qu'on peut faire pour aider la paix dans le monde, nous devons le faire."



L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie Le Tour de Suisse 2026 s'閘ancera d'Italie Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Quatre mois et demi avant le départ du Tour de Suisse 2026, trois des cinq étapes sont déjà connues. La boucle nationale débutera pour la première fois en Italie.

Comme l'ont annoncé mardi les organisateurs, ce Tour de Suisse démarrera le 17 juin à Sondrio, non loin de la frontière suisse, dans la Valteline. Bad Ragaz sera le lieu de départ et d'arrivée de la troisième étape, tandis que la dernière étape se déroulera autour de Villars-sur-Ollon.

Pour la première fois dans l'histoire du Tour de Suisse, les courses féminines et masculines se dérouleront les mêmes jours et sur le même parcours. Départ et arrivée se feront au même endroit, les étapes se déroulant principalement sous forme de circuits.

Les figures de proue du TdS 2026, qui se déroulera du 17 au 21 juin, sont Tadej Pogacar, quadruple vainqueur du Tour de France, et Marlen Reusser, championne du monde de contre-la-montre.



Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie Henry Bernet est forfait pour le match de Coupe Davis face à la Tunisie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Henry Bernet doit faire l'impasse sur la rencontre de Coupe Davis face à la Tunisie, vendredi et samedi à Bienne. Le grand espoir bâlois est blessé à un pied, a annoncé Swiss Tennis mardi.

Pour compenser cette absence, le capitaine Severin Lüthi a convoqué Mika Brunold (ATP 453). Le Zurichois de 21 ans connaît ainsi sa première sélection à l'occasion de ce 1er tour du groupe mondial I.

Les autres joueurs suisses retenus pour cette rencontre sont Leandro Riedi, Jérôme Kym, Dominic Stricker et Jakub Paul. La Tunisie sera elle emmenée par le 142e mondial Moez Echargui.



Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad Lorenzo Musetti sera l'une des têtes d'affiche du Swiss Open de Gstaad Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Les organisateurs de l'Open de Gstaad annoncent d'ores et déjà la venue de deux membres actuels du Top 10, Lorenzo Musetti et Alexander Bublik, pour l'édition 2026.

Stan Wawrinka sera aussi de la partie du 13 au 19 juillet sur la terre battue bernoise.

Cinquième joueur mondial, l'Italien Lorenzo Musetti disputera pour la première fois l'ATP 250 de Gstaad, qui démarrera comme de coutume au lendemain de la finale de Wimbledon. Le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 10) viendra quant à lui défendre son titre.

Deux autres anciens vainqueurs du tournoi, Casper Ruud (ATP 12) et Matteo Berrettini (ATP 58), seront également de la partie. Tout comme la révélation de l'automne 2025, le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 27), vainqueur du dernier Masters 1000 de Shanghai.

Les organisateurs dérouleront par ailleurs le tapis rouge pour Stan Wawrinka (ATP 113), finaliste malheureux en 2005 dans l'Oberland bernois. Le Vaudois disputera son 1er tour le mardi 14 juillet. Une cérémonie en son honneur sera organisée le dimanche 12, est-il précisé dans le communiqué diffusé mardi.



Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets Clint Capela (à gauche) et les Rockets ont battu les Pacers lundi Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Houston a battu Indiana 118-114 lundi en NBA, décrochant ainsi un 8e succès dans ses 10 derniers matches.

Les Rockets de Clint Capela affichent le 4e meilleur bilan de la Conférence Ouest, avec désormais 31 succès pour 17 défaites.

Les Rockets ont pourtant dû composer sans leur superstar Kevin Durant, touchée à la cheville gauche. En son absence, l'intérieur turc Alperen Sengun a sorti le grand jeu en cumulant 39 points, 16 rebonds et 5 passes décisives sur le parquet des Pacers.

Aligné durant 11 minutes face à la lanterne rouge de la Conférence Est, Clint Capela a parfaitement tenu son rang. Le pivot genevois a certes manqué d'adresse (4 points, à 1/5 au tir et 2/2 au lancer-franc), mais il a capté 7 rebonds et distillé 3 passes décisives.

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser se sont quant à eux inclinés 128-113 à domicile face aux Philadelphia 76ers lundi pour subir une 3e défaite dans leurs 13 dernières sorties. Le "rookie" fribourgeois n'a eu droit qu'à 6 minutes de jeu, réussissant 2 points et 3 rebonds.

A noter que les Clippers évoluaient pour la deuxième fois consécutive sans James Harden, dont l'absence est due à des motifs personnels. Selon ESPN, le meneur All-Star et les équipes explorent les possibilités d'un transfert avant la fin du mercato, fixée à jeudi en NBA.



Josi brille, les Preds renversent St. Louis Josi a réussi 4 assists lundi face à St. Louis Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Menés 5-1 à la 24e minute, les Predators ont renversé St. Louis pour s'imposer 6-5 lundi en NHL. Auteur de quatre assists, Roman Josi fut l'un des principaux artisans de cette "remontada".

Le capitaine de Nashville a logiquement été désigné première étoile de cette rencontre, qu'il a terminée avec un bilan de +2. Le record personnel du défenseur bernois de 35 ans est de 5 assists, une performance réalisée en février 2018 face à Winnipeg.

La deuxième étoile est revenue à un autre vétéran, l'attaquant Steven Stamkos, qui a signé un doublé. Le centre a inscrit le 5-5 (48e) et le 6-5 (51e) pour ses 26e et 27e réussites de la saison. Ryan O'Reilly a également marqué deux buts pour Nashville.

Les Blues de Pius Suter ont trouvé la faille sur cinq de leurs 21 premiers tirs cadrés, "chassant" ainsi le gardien de Nashville Juuse Saros après 23'55. Ils se sont ensuite heurtés à un Justus Annunen intraitable devant le filet: le portier no 2 des Preds a repoussé les 13 tirs qui lui ont été adressés.

C'est la deuxième fois de leur histoire que les Predators remportent un match dans lequel ils ont accusé quatre buts de retard. A noter que leur manager général Barry Trotz avait annoncé plus tôt dans la journée son départ, qui sera effectif lorsque son successeur aura été trouvé.

Un autre Suisse s'est illustré sur le plan offensif, dans une moindre mesure. L'attaquant de San Jose Philipp Kurashev a réussi un assist dans un match perdu 6-3 par les Sharks à Chicago. Il s'agit de son 16e point de la saison, et du premier depuis son récent retour de blessure.



Coupe de Suisse: Neuchâtel Xamax veut sauver sa saison Neuchâtel Xamax reçoit mardi son adversaire de Challenge League Yverdon en Coupe de Suisse. Vendredi, les rouge et noir ont aligné leur équipe M19 en championnat en prévision de ce quart de finale.

Neuchâtel Xamax FCS ne joue pas les premiers rôles cette saison en Challenge League, mais il réalise son meilleur parcours en Coupe de Suisse depuis quinze ans. Alors qu'Aarau et Vaduz ont creusé l'écart en tête du classement de deuxième division avec 48 points chacun, les Neuchâtelois sont largués après 20 journées, avec 23 longueurs de retard.

Un coup de poker présidentiel L'absence de perspective en championnat a poussé le président Jean-François Collet à tenter un coup de poker. Celui qui est à la tête de Xamax depuis 2021 a insisté pour aligner l'équipe M19 lors du déplacement de vendredi chez la lanterne rouge du championnat Bellinzone.

La direction du club a souhaité soigner la préparation pour le quart de finale de mardi. Les Tessinois ont ainsi infligé une sévère correction 5-0 aux jeunes Neuchâtelois.

C'est dans ce contexte qu'Anthony Braizat s'est présenté à la presse lundi. L'entraîneur de Xamax n'a pas mâché ses mots: ses joueurs, difficiles vainqueurs du Stade nyonnais au tour précédent, doivent se "transcender par rapport à la normale".

Invité à commenter le choix effectué face à Bellinzone, le technicien a botté en touche. "Je ne justifie pas. A l'interne, on connaît les choses, on sait pourquoi on fait ça. Moi qui ai 47 ans, je mets trois jours à récupérer d'un déplacement comme ça. On veut des joueurs conquérants, et on les a reposés pour qu'ils aient 'du jus' mardi", a-t-il asséné.

Les joueurs "surpris" Malgré l'absence de compétition, les joueurs neuchâtelois n'ont pas chômé, selon les dires du Français: "Ils ont enchaîné six entraînements en neuf jours, avec une grosse intensité. Le groupe a travaillé dur pour arriver le jour J avec des bonnes jambes et une mentalité de guerrier."

La décision de ne pas se rendre au Tessin a "surpris" le vestiaire de Xamax, selon Fabio Saiz. Le milieu de terrain neuchâtelois a reconnu que la pression sur l'équipe était forte: "Un quart de finale de Coupe, ça ne se joue pas tous les jours. Mais on ne se met pas de mauvaise pression, nous sommes motivés."

Un parcours inédit depuis 2011 Le club neuchâtelois n'était plus allé aussi loin en Coupe de Suisse depuis la finale disputée en 2011, lorsque Xamax évoluait encore en Super League. Sous les yeux de leur président d'alors Bulat Chagaev, les rouge et noir s'étaient inclinés 2-0 face à Sion au Parc Saint-Jacques de Bâle.

Yverdon, qui s'est incliné 2-1 face à Aarau, "va avoir envie aussi", a prévenu Braizat. "C'est la meilleure équipe qui l'emportera, tant sur l'aspect psychologique que sur le football", a-t-il ajouté.

Xamax en outsider Neuchâtel n'a pas encore battu Yverdon cette saison, et les deux équipes (respectivement 5e et 3e de Challenge League) sont séparées de onze unités. "Si on veut passer contre une équipe contre qui on a pris un point sur neuf cette saison, il va falloir qu'on élève notre niveau", a reconnu le technicien.

Pour l'emporter mardi, les rouge et noir sont condamnés à livrer une prestation sans faute. "Yverdon sait attaquer les espaces au bon moment. Mais si nous ne faisons pas d'erreur et que nous parvenons à être efficaces dans nos moments forts, nous allons les mettre en grande difficulté et passer en demies" s'est convaincu celui qui a également entraîné Yverdon entre 2017 et 2019.

Champion de Suisse en 1987 et 1988, Neuchâtel Xamax n'a encore jamais remporté la Coupe de Suisse, malgré cinq finales. "Si tu gagnes, tu es à un match de la finale", a résumé Braizat. "J'ai envie de motiver mes joueurs à faire cet exploit", a-t-il conclu.



La plus belle équipe de Suisse de l'histoire Grâce à la présence des joueurs de NHL, le tournoi de hockey sur glace des JO devrait être passionnant et relevé. Pour la Suisse, atteindre les quarts de finale serait déjà une réussite.

Du 11 au 22 février, les amateurs de hockey vont vibrer dans un tournoi masculin très attendu. Car cela fait douze ans que les stars de NHL n'ont plus pris part aux Jeux. A Sotchi en 2014, le Canada de Sidney Crosby avait battu la Suède en finale.

Et la Suisse? Elle avait échoué en huitièmes de finale face à la Lettonie. Un camouflet. Quatre ans plus tard en Corée du Sud, elle était éliminée au même stade par les Allemands en prolongation. Et c'est en partie cette défaite qui a lancé la période dorée que connaît le hockey suisse avec trois finales mondiales (2018, 2024 et 2025).

A Milan, la Suisse va se présenter avec ses meilleurs éléments, dont dix joueurs de NHL: Akira Schmid, Roman Josi, Janis Moser, Jonas Siegenthaler, Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter, Pius Suter et Philipp Kurashev. En 2014, la Suisse en comptait huit. Trois hommes étaient déjà de l'épopée en Russie: Reto Berra, ainsi que Josi et Niederreiter.

La surprise Tim Berni Pour compléter cette escouade NHL, le sélectionneur Patrick Fischer a dû logiquement puiser en National League en allant chercher quinze joueurs, dont sept proviennent de trois clubs romands. Il s'agit des Fribourgeois Berra, Christoph Bertschy, Sandro Schmid et Andrea Glauser, des Lausannois Damien Riat et Ken Jäger, et enfin du Genevois Tim Berni.

Berni, comme Jäger, ne faisait pas partie des noms évidents, parce que sa saison avec Genève ne sort pas de l'ordinaire. Le Zurichois de bientôt 26 ans plaît à Patrick Fischer qui l'avait convoqué pour le Championnat du monde de l'an dernier. A-t-il été surpris de recevoir l'appel de celui qui va céder la place à Jan Cadieux après le Mondial en Suisse? "Non, je ne vais pas dire que ça m'a surpris", a-t-il lâché lors d'un entretien à Keystone-ATS.

"Je savais que ce serait serré parce qu'il y a tellement de bons joueurs en National League. Je suis juste heureux et reconnaissant d'avoir la confiance des entraîneurs. C'était l'un de mes grands objectifs de faire partie de cette équipe. C'est vraiment un privilège parce que ce n'est pas une chose qui se présente chaque année", souligne-t-il.

Match de gala contre le Canada A Milan, la Suisse va disputer au minimum quatre rencontres, trois matches de poule et une partie à élimination directe. Dans son groupe, elle va défier la France le 12 février, le Canada le 13 et la Tchéquie le 15. Le premier de chaque groupe sera directement qualifié pour les quarts, ainsi que le meilleur deuxième.

Forcément, l'affiche contre le Canada de Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon fait saliver tout le monde. "En tant que joueur, tu veux toujours te mesurer aux meilleurs, raconte Berni. A Milan, ce sera une formidable opportunité de le faire."

On se souvient qu'il y a vingt ans à Turin, sous la direction de Ralph Krüger, la Suisse avait battu 2-0 un Canada pourtant constellé de stars avec un doublé de Paul Di Pietro. Aujourd'hui, bien que les Canadiens soient favoris, les Suisses n'ont, de l'avis de Berni, plus ce statut d'outsider.

L'avantage de la petite glace Reste que cette partie aux JO face à la formation à la feuille d'érable fera assurément partie des plus grands souvenirs des joueurs helvétiques. "Ah c'est évident, appuie le Zurichois. Tu n'as pas tous les jours cette chance, et je me réjouis énormément. On va donner notre meilleur et on ne va certainement pas la jouer +petit bras+, parce qu'on a aussi de fantastiques joueurs. On sait qu'on a une bonne équipe et que l'on peut regarder n'importe qui dans les yeux avec les joueurs de notre championnat."

En Lombardie, les matches se disputeront sur une surface de glace plus petite, similaire à la NHL. Un avantage ou un inconvénient pour le futur défenseur des Zurich Lions? "Personnellement, je préfère les glaces plus petites. Je trouve qu'en tant que défenseur tu es plus proche de l'action et que ça joue un peu plus vite. Après, on sait tous s'adapter à n'importe quel type de glace."

Avant de lancer son tournoi, la Suisse jouera contre la Lettonie une partie de préparation à huis clos. Les joueurs de NHL rejoindront l'équipe le 8 février. "Il faudra peut-être un ou deux shifts pour se mettre dans le bain, mais nous serons prêts", conclut Tim Berni.



Servette progresse, mais le temps presse Rejoint sur le fil par son rival sédunois samedi (3-3), Servette a raté une belle occasion de se rapprocher du top 6 de Super League.

Les Grenat progressent, mais ils n'ont plus beaucoup de temps pour rattraper le retard concédé en début de saison.

L'égalisation tardive de Winsley Boteli au Stade de Genève coûtera-t-elle à Servette une place dans le "Championship Group" ? L'attaquant formé au bout du Léman a joué un bien mauvais tour à son ancien club, en allant chercher un point finalement mérité pour le FC Sion au terme de ce derby du Rhône complètement fou.

Les Grenat peuvent en tout cas regretter d'avoir cédé au bout du temps additionnel. Le 3-2 d'Ablie Jallow à la 85e aurait pu leur permettre de revenir à 5 points de la 6e place, occupée par Young Boys. Ils sont finalement toujours 8es, à 7 points du top 6, alors que les deux premiers tours du championnat viennent de s'achever.

Un tour complet pour revenir Onze matches, un contre chaque équipe de Super League, c'est ce qui reste à Jocelyn Gourvennec et à ses joueurs pour sauver une saison jusqu'à présent décevante. Mais les motifs d'espoir semblent avoir enfin pris le pas sur l'exaspération dans les travées du Stade de Genève.

L'entraîneur breton du SFC en a pointé quelques-uns lors de sa conférence d'après-match samedi soir. "Ce que je retiens, c'est qu'on arrive régulièrement à proposer du spectacle. Il y a des imperfections, il y a plein de choses qu'on doit améliorer, mais je trouve l'équipe très vivante", a-t-il apprécié.

Jocelyn Gourvennec semblait moins abattu que certains de ses joueurs par cette issue un brin cruel pour les Grenat. "Il y a des années comme ça, où on n'est jamais vraiment récompensé de ce qu'on produit sur le terrain", pestait de son côté Timothé Cognat, de passage en zone mixte.

Le milieu servettien a surtout mis en exergue le manque d'expérience de cette équipe passablement remaniée depuis l'arrivée de Gourvennec sur le banc. "Quand on marque à la 85e, on se doit d'être un peu plus intelligent, un peu plus vicieux pour gagner du temps en fin de match", a-t-il estimé.

Une analyse partagée par son compatriote et entraîneur. "On a manqué de métier, d'un peu de maturité pour mieux gérer cet avantage final", a appuyé Gourvennec, qui préférait toutefois voir le verre à moitié plein: "On a fait une très très grosse première mi-temps, certainement la meilleure qu'on a jouée à domicile".

A la recherche de constance L'ancien technicien de Ligue 1, passé par Guingamp, Bordeaux, Lille et Nantes, veut croire que le travail réalisé ces derniers mois porte ses fruits. "On subit beaucoup moins de choses que sur la première partie de saison, c'est une évidence", a-t-il affirmé. Pourtant, les ouvertures du score précoces encaissées tant contre Saint-Gall le week-end précédent que contre Sion montrent bien que certains maux persistent.

Oui, son équipe manque de constance, le mentor grenat le concède volontiers. "On est à la recherche de cette régularité. Ce n'est pas encore ça, mais c'est mieux", a-t-il conclu, résolument optimiste.

Avec trois matches consécutifs sans défaite, Servette continue en effet d'engranger des points chaque semaine. Une maigre lueur d'espoir qu'il s'agira de nourrir un peu plus dimanche lors de la réception de Thoune, le surprenant mais incontestable leader de Super League.



Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris Deux des quarts de finale de la Coupe de Suisse se disputeront mardi soir. Trois des quatre rescapés romands seront en lice, parmi lesquels le FC Sion qui est à deux marches d'une 15e finale.

En quête depuis 2015 d'un 14e sacre dans la compétition, le FC Sion se déplace à Zurich pour défier les Grasshopper dès 20h30. Les Sédunois restent sur trois succès consécutifs face aux Sauterelles en Super League. Le dernier duel en Coupe, en septembre 2023, avait également vu les Valaisans s'imposer.

L'histoire d'amour entre la Coupe et le club cher au président Christian Constantin a connu des bas depuis sa dernière finale, la seule que le club valaisan ait perdue, en 2017 face au FC Bâle. Mais la magie pourrait à nouveau opérer sous la houlette de Didier Tholot, qui dirigeait déjà le club lors de son triomphe de 2015.

Pensionnaires de Challenge League, Xamax et Yverdon se mesureront quant à eux à 19h30 à Neuchâtel dans un derby qui sent la poudre. Critiqués pour avoir aligné leurs M19 vendredi en championnat, les Rouge et Noir font figure d'outsiders: ils n'ont pas battu le club du Nord vaudois depuis novembre 2021 soit une série de neuf matches sans victoire (six défaites et 3 nuls).

