Immersion avec les athlètes au cœur du village olympique
Plus de 3500 athlètes se mesureront les uns aux autres dans 16 disciplines du 16 au 22 février à l’occasion des Jeux olympiques de Milano-Cortina. Au total, 116 podiums récompenseront les athlètes.
Mais avant de cueillir les lauriers, les sportifs doivent d’abord poser leurs valises. Et c’est exactement ce qu'il se passe ces jours-ci: certaines délégations sont déjà sur place et prennent leurs marques dans leur nouveau «chez-eux». Il faut dire que plusieurs épreuves ou entraînements débuteront avant même la cérémonie d’ouverture, ce vendredi à Milan. C'est le cas notamment des tournois de curling mixtes et de hockey féminin ou des entraînements de la descente masculine.
La découverte des chambres ⬇️
Nourriture et sommeil
Les athlètes de Milano-Cortina veillent, comme toujours, à bien dormir. Nombre d’entre eux suivent également des plans alimentaires stricts. C’est donc en toute logique qu’ils explorent chambres et cantines depuis l’ouverture du village olympique de Milan, en fin de semaine dernière.
Les repas plaisent ⬇️
Des dizaines de vidéos circulent ainsi sur les réseaux sociaux, montrant l’aménagement des appartements et les menus des restaurants. Jusqu’à présent, les sportifs se déclarent plutôt satisfaits de ce qui leur est proposé.
Des cadeaux pour tous
Outre les chambres et la nourriture, les athlètes olympiques bénéficient de nombreux cadeaux et prestations gratuites. Exemple: tous les participants peuvent, s'il le souhaite, retirer un nouveau smartphone auprès du sponsor Samsung.
Au cœur du village olympique ⬇️
Certains athlètes s'étonnent également de la présence dans le village de distributeurs gratuits de la marque Coca-Cola ou de salons de beauté, là encore accessibles gratuitement.
(hde/roc)