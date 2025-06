Indiana reprend la main ++ La Nati a bien fait le job

McIntosh bat un nouveau record du monde, celui du 400 m 4 nages Summer McIntosh enchaîne les records du monde Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos La Canadienne Summer McIntosh a battu mercredi un nouveau record du monde, son troisième en cinq jours. Elle a nagé le 400 m 4 nages en 4'23''65 lors des Championnats nationaux à Victoria.

McIntosh (18 ans), triple championne olympique à Paris l'été dernier (200 m papillon, 200 et 400 m 4 nages), a amélioré sur 400 m 4 nages son propre record du monde, qu'elle avait établi à 4'24''38 l'an passé.

Summer McIntosh affiche une forme exceptionnelle lors de ces Championnats du Canada, support de la sélection pour les Championnats du monde de Singapour (11 juillet - 3 août), dont la jeune prodige sera une des vedettes.

Elle avait commencé samedi par mettre une claque au record du monde du 400 m nage libre (3'54''18 contre 3'55''38 pour l'ancien record de l'Australienne Ariarne Titmus), dont elle est vice-championne olympique.

Elle avait signé dimanche le troisième meilleur chrono de l'histoire sur 800 m nage libre en 8'05''07, avant de battre le record du monde du 200 m 4 nages de la Hongroise Katinka Hosszu (2'06''12) en 2'05''70.

"Je savais que j'étais capable de réussir quelque chose de spécial ce soir (mercredi) parce que j'ai connu jusqu'ici la meilleure compétition de ma carrière", a-t-elle dit au micro des organisateurs.

"Les records du monde sont faits pour être battus. Lorsque j'arrêterai ce sport, je veux être sûre que ce record est aussi rapide que possible."

Malgré son jeune âge, Summer McIntosh compte déjà quatre titres de championne du monde en grand bassin: 200 m papillon et 400 m 4 nages à Budapest en 2022 puis à Fukuoka en 2023.



Les Zurich Lions élus équipe européenne de l'année Les Zurich Lions élus équipe de l'année européenne Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Zurich Lions ont été élus équipe de l'année lors des European Hockey Awards à Prague. Le champion de Suisse a battu Brynäs, les Eisbären Berlin, le Dynamo Pardubice et SaiPa.

Comme l'écrit l'Alliance of European Hockey Clubs, la principale organisation de hockey sur glace en Europe, sur son site Internet, plusieurs aspects ont plaidé en faveur des Zurichois. Les Lions ont remporté la Champions League la saison dernière et ont défendu leur titre en National League. Le club a aussi été titré en M20, M17 et M15.

Dans les catégories individuelles, plusieurs acteurs de National League se sont hissés parmi les finalistes. Marco Bayer (Zurich) faisait partie des cinq nominés au coach de l'année, alors que Kevin Pasche (Lausanne) et Vinzenz Rohrer (Zurich) l'étaient pour le jeune de l'année.

Quant à Fredi Pargätzi, qui a présidé pendant 25 ans le comité d'organisation de la Spengler Cup et qui oeuvre toujours pour le tournoi, il a remporté le EHC Leadership Award pour ses qualités de dirigeant.



Les Pacers reprennent la main Tyrese Haliburton: l'atout ma羡re d'Indiana. Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Indiana a repris la main dans la finale de la NBA. Sur leur parquet, les Pacers ont battu Oklahoma City 116-107 pour mener 2-1 dans la série.

Un bel effort collectif dans le sillage de Tyrese Haliburton (22 points, 9 rebonds, 11 assist) a permis aux Pacers de forcer la décision dans le dernier quarter qu'ils ont remporté 32-18. Avec 49 points, les joueurs sortis du banc ont apporté, comme Tyrese Haliburton bien sûr, une contribution décisive dans ce succès. A l'instar du Canadien Bennedict Mathurin avec ses 27 points, tout comme le meneur remplaçant T.J. McConnell avec 10 points, 5 passes et 5 interceptions dont deux directement sur une remise en jeu des visiteurs, plombés par 17 pertes de balle.

Le MVP Shai Gilgeous-Alexander a été contenu à 24 points (8 rebonds, 4 assists), laissant Jalen Williams être le meilleur marqueur du Thunder (26 points). OKC avait pourtant bien débuté la partie dans le sillage de Chet Holmgren (20 points, 10 rebonds), mais a été défaillant aux lancers francs (23 sur 30 à 76,7%). Le Thunder se doit de réagir vendredi dans l'acte IV qui se déroulera à nouveau à Indianapolis.



Une tournée américaine réussie pour Murat Yakin et ses hommes L'équipe de Suisse a bouclé sa tournée américaine par une belle victoire à Nashville face aux Etats-Unis (4-0). De bon augure à trois mois du début des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Murat Yakin et ses joueurs peuvent être satisfaits des dix jours qu'ils ont passés entre l'Utah et le Tennessee. Huit buts marqués en deux matches, un premier blanchissage pour Gregor Kobel, des confirmations et une révélation: le sélectionneur aurait sans doute signé pour un tel bilan avant de s'envoler outre-Atlantique.

"Je suis très heureux. On peut dire que ce stage était une bonne idée", a-t-il dit devant la presse, peu après le succès convaincant de ses hommes contre les "Stars and Stripes". "Nous avons pu mener à bien notre plan et effectuer les derniers tests. Bref, je retiens beaucoup de bons moments."

Stabilité retrouvée Au début du rassemblement, le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami avait martelé que les éliminatoires du Mondial "avaient déjà commencé", sous-entendant que les 26 joueurs sélectionnés - et le staff - devaient marquer les esprits après la désillusion de l'automne.

La mission avait été partiellement accomplie face au Mexique, les Suisses se montrant très efficaces pour l'emporter 4-2 à Salt Lake City. Mais la fébrilité défensive qui avait marqué la dernière campagne de Ligue des nations était encore palpable.

Mardi à Nashville, la Suisse a retrouvé cette solidité qui lui avait permis de briller à l'Euro en Allemagne et sans laquelle elle ne pourra pas espérer retourner en Amérique du Nord dans un an. "Nous avons corrigé certaines choses qui n'avaient pas bien fonctionné contre le Mexique", a apprécié Yakin.

"Aucun perdant" Le Bâlois a poursuivi son casting défensif entamé lors des matches amicaux du mois de mars. Après Aurèle Amenda, c'est Nico Elvedi qui a pris place aux côtés de Manuel Akanji au sein d'une défense à quatre. Les deux joueurs ont livré de bonnes performances selon Yakin, mais il est difficile de prédire à ce stade qui accompagnera l'inamovible Akanji lorsque la Suisse défiera le Kosovo le 5 septembre à Bâle.

Aligné sur le côté droit de la défense, le Vaudois Isaac Schmidt a quant à lui récolté les louanges du sélectionneur. Le joueur de Leeds a peut-être pris un ascendant sur ses concurrents directs que sont Silvan Widmer et Lucas Blondel.

"Il n'y a aucun perdant", a toutefois assuré Yakin, dont le seul regret à l'issue de cette tournée est de ne pas avoir pu (re)tester Denis Zakaria en défense centrale, le Genevois ayant dû rentrer prématurément en Europe en raison d'une blessure musculaire. Le projet sera-t-il relancé dans un moment aussi capital que celui de cet automne?

Le bon système? Avec son 4-1-4-1 qu'il a mis en place lors des deux matches, "Muri" semble en revanche avoir trouvé un nouveau système de prédilection. Dans cette configuration, Granit Xhaka (devant la défense), Dan Ndoye (aile gauche) et Breel Embolo (en pointe) ont une place assurée.

La performance souveraine d'Ardon Jashari face aux Etats-Unis, tant à la récupération qu'à la création (deux passes décisives) a montré que la Suisse disposait d'un vivier assez impressionnant au milieu du terrain. Michel Aebischer, titulaire et buteur à Nashville, a aussi répondu présent, tandis que Remo Freuler et Vincent Sierro ont fait le job face au Mexique. Les quatre hommes devront se battre pour deux places.

Mais la vraie révélation du séjour américain se nomme Johan Manzambi. Pour sa première titularisation en équipe de Suisse, le Genevois a bluffé tout le monde avec deux bijoux - un but et une passe décisive - qui ont assommé les Etats-Unis. En lançant dans le bain un jeune de 19 ans encore inconnu du grand public il y a quelques semaines, Murat Yakin a une nouvelle fois frappé juste.



Evenepoel trop fort pour Vingegaard et pour Pogacar Remco Evenepoel: le ma羡re absolu du contre-la-montre. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné. Le Belge a dominé Jonas Vingegaard et surtout Tadej Pogacar sur les routes de Saint-Péray.

Champion olympique et du monde de la spécialité, Remco Evenepoel a survolé les débats sur un parcours de 17,4 km en s'imposant avec 21 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, deuxième de l'étape, et 49 sur Tadej Pogacar, seulement quatrième.

Egalement victorieux du contre-la-montre de Genève au Tour de Romandie, Remco Evenepoel s'empare ainsi du maillot jaune de leader de cette 77e édition que détenait l'Espagnol Ivan Romeo. Il décroche au passage la 1000e victoire de l'histoire de son équipe Soudal Quick-Step depuis sa création en 2003 par Patrick Lefevere sous le nom de Quick Step-Davitamon.

Après cet échec, Tadej Pogacar est sous pression. Le Slovène se doit de sortir le grand jeu vendredi lors de la première des trois étapes alpestres qui décideront l'issue de la course.



Smilla Vallotto signe à Wolfsburg Cap sur l'Allemagne pour Smilla Vallotto. Image: KEYSTONE/BRYNJAR GUNNARSSON Smilla Vallotto relèvera un nouveau défi après l'Euro. La Genevoise de 21 ans s'est engagée pour ces trois prochaines saisons avec le VfL Wolfsburg.

Smilla Vallotto, qui portait les couleurs du club suédois de Hammarby IF, évoluera aux côtés d'une autre internationale suisse en la personne de Riola Xhemaili. Wolfsburg a pris la deuxième place du dernier championnat de Bundesliga.



Yverdon Sport tient son nouvel entraîneur Adrian Ursea arrive à Yverdon. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Yverdon Sport tient son nouvel entraîneur ! Relégué en Challenge League, YS a engagé Adrian Ursea, qui était à la tête d’Etoile Carouge ces deux dernières saisons avec un succès incontestable.

"L’arrivée d’Adrian Ursea marque le point de départ d’un nouveau cycle et une ambition claire : bâtir un avenir durable autour d’une véritable identité de jeu", écrit le club pour saluer la venue du successeur de Paolo Tramezzani.

Agé de 57 ans, Adrian Ursea arrive à Yverdon après un parcours qui l’a conduit notamment à Nice. A Carouge, il a fêté une promotion en Challenge League en 2024 avant de boucler la saison dernière à une brillante troisième place. La durée de son contrat n’a pas été divulguée.



National League: Fribourg et Genève débuteront à domicile Marcus Sörensen et Julien Sprunger entameront la saison à domicile avec Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Deux clubs romands entameront la qualification de National League à domicile le mardi 9 septembre. Fribourg-Gottéron recevra Lugano alors que Genève-Servette jouera un derby contre Ajoie.

Lausanne commencera pour sa part à Davos tandis que Bienne s'en ira affronter les Zurich Lions, doubles tenants du titre. Les autres affiches de cette journée inaugurale seront Ambri-Piotta - Kloten, Rapperswil-Jona Lakers - Langnau Tigers et Zoug - Berne.

Le championnat observera une longue pause du 2 au 24 février en raison des Jeux olympiques de Milan/Cortina. Il y aura une nouveauté avec des matches désormais fixés à 14h00 le dimanche. La saison régulière prendra fin le 9 mars 2026.



Fin de carrière pour Benjamin Gischard Clap de fin pour Benjamin Gischard Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Benjamin Gischard (29 ans) a décidé d'arrêter le sport de compétition. Le natif d'Hwerzogenbuchsee sera encore engagé ce week-end lors de la Fête fédérale à Lausanne.

Gischard a représenté la Suisse à deux reprises lors des Jeux olympiques. Il a connu son heure de gloire en gagnant la médaille d'argent au sol lors du championnat d'Europe à Bâle en 2021. A Berne en 2016, il faisait partie de l'équipe qui avait décroché le bronze.

Sa carrière a cependant été perturbée par plusieurs blessures. La dernière ne lui a pas permis d'aller à Paris pour disputer les JO pour la troisième fois.



Geoff Ward a prolongé son contrat d'entraîneur du LHC jusqu'en 2028 Geoff Ward: il se plaît à Lausanne Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le Canadien Geoff Ward (63 ans) se plaît à Lausanne. Il a prolongé son contrat d'entraîneur du LHC jusqu'au terme de la saison 2027/28, a indiqué le club, vice-champion de Suisse 2024 et 2025.

Ward est arrivé à Malley en novembre 2022. Il ne lui a pas fallu longtemps pour convaincre. Le technicien, ancien assistant des Boston Bruins en NHL durant sept saisons, a su transmettre son expérience à l'ensemble du groupe, ainsi que sa philosophie de jeu et sa rigueur tactique.

"Depuis mon arrivée, la communauté du LHC m'a toujours permis de me sentir vaudois. La ville de Lausanne est devenue ma maison et je ne remercierai jamais assez les habitants de cette région pour leur accueil et leur intégration", a déclaré Geoff Ward dans le communiqué publié par le club.

Le directeur sportif John Fust s'est félicité de cette prolongation de contrat. "Pouvoir continuer avec Geoff Ward en tant qu'entraîneur principal du LHC est une grande chance pour nous", a-t-il notamment dit.



Johan Manzambi s'est fait un nom Johan Manzambi (à gauche) au duel face à Max Arfsten. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Johan Manzambi a marqué les esprits pour sa première titularisation en équipe de Suisse face aux Etats-Unis (4-0). Un but, une passe décisive: le bilan va bien "au-delà des espérances" du Genevois.

"Franchement, je n'aurais jamais imaginé marquer et réussir un assist avant le match. La soirée a été riche en émotions", a lâché le milieu de terrain de 19 ans lors de son passage en zone mixte, peu après la probante victoire helvétique à Nashville.

Seul néophyte convoqué par Murat Yakin pour cette tournée américaine, Johan Manzambi avait annoncé au début du camp à Salt Lake City que son bilan aurait été positif même s'il n'avait pas joué la moindre minute lors des deux matches. Au final, il a non seulement fait ses débuts sous le maillot suisse face au Mexique (entré à la 73e), mais il a aussi disputé l'intégralité de la deuxième rencontre dans le Tennessee.

Une polyvalence précieuse "Ce premier rassemblement va bien au-delà de mes espérances", s'est-il réjoui. "J'étais un peu anxieux avant d'arriver, mais j'ai été frappé par l'accueil que les joueurs et les membres du staff m'ont réservé. Je les remercie tous un par un."

Face aux Etats-Unis, le joueur du SC Fribourg a fait l'étalage de son aisance technique et de sa vitesse. Aligné en tant que milieu/ailier droit alors qu'il évolue d'ordinaire dans l'axe, et même plutôt comme milieu défensif, il a lui-même été un peu surpris de sa polyvalence.

"Maintenant, je sais que je suis pas mal sur l'aile", a-t-il rigolé, avant d'assurer n'avoir eu aucune pression au moment d'entrer sur le terrain. "Je me suis fait plaisir car c'est du football. Depuis petit, je joue pour m'amuser. Je ne joue pas au foot pour ressentir du stress."

Interrogé sur sa préférence entre sa passe décisive - une vraie offrande - à Michel Aebischer et son premier but, Johan Manzambi a choisi l'assist. "Parce qu'il est arrivé en premier. Mais je suis tout aussi content d'avoir marqué", a-t-il affirmé.

Gaucher ou droitier ? D'autres auraient répondu le but, car ce 4-0 qui a assommé des "Yanks" déjà au fond du gouffre était bien le plus beau du match. Après une récupération d'Ardon Jashari, le Genevois a piqué dans l'axe et armé une frappe du gauche - son "mauvais" pied, si on peut l'appeler ainsi - qui a terminé dans la lucarne de Matt Turner.

Cette performance de haut vol est venue confirmer que son ascension fulgurante dans les rangs de Fribourg ces derniers mois ne devait rien au hasard. Elle atteste également que Murat Yakin a eu du flair en le sélectionnant et surtout en le titularisant à "Music City".

L'ancien junior du Servette FC garde malgré tout les pieds sur terre. "Je reviendrais avec plaisir si le sélectionneur fait à nouveau appel à moi. Il faudra que je donne tout en club, car je sais qu'il y a plein de bons joueurs en Suisse", a-t-il rappelé. Mais sa présence dans le cadre pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sonne déjà comme une évidence.



Le Brésil et l'Equateur iront au Mondial Vinicus a inscrit le but de la qualification pour les quintuples Champions du monde. Image: KEYSTONE/EPA/ISAAC FONTANA Le chantier de Carlo Ancelotti reste immense, mais le Brésil sera bien au Mondial-2026. Il s'est imposé 1-0 devant le Paraguay à Sao Paulo.

Comme un symbole, c'est Vinicius Junior, l'une des stars du Real Madrid d'Ancelotti ces dernières saisons, qui a délivré tout un pays en fin de première mi-temps (44e), après une longue domination stérile de la Seleçao. Un joli cadeau d'anniversaire pour le coach Italien, qui fêtait ses 66 ans mardi.

Malgré certaines imprécisions, le niveau de jeu affiché était bien meilleur que lors du premier match sous la houlette d'Ancelotti, jeudi dernier, un 0-0 insipide face à l'Equateur. Seule nation à avoir disputé toutes les éditions du tournoi, le Brésil tentera de réaliser son rêve américain au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis: coudre enfin une sixième étoile sur son maillot, après une longue attente depuis le cinquième titre remporté en 2002.

L'Equateur a également validé son billet à la faveur de son nul 0-0 à Lima face au Pérou. Ce sera la cinquième fois que le pays sud-américain disputera une phase finale de Coupe du Monde. Et ce bien qu'il ait démarré les éliminatoires avec trois points en moins, une sanction infligée par le Tribunal arbitral du sport pour avoir falsifié le passeport de l'arrière Byron Castillo.



La Suisse fait tout juste à Nashville Breel Embolo (à droite) et Johan Manzambi ont tous deux marqué face aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a terminé sa tournée américaine sur une excellente note. Les hommes de Murat Yakin se sont imposés 4-0 face aux Etats-Unis mardi à Nashville lors d'un match amical à sens unique.

Si le sélectionneur bâlois avait encore des doutes sur l'efficacité offensive des ses joueurs, ces deux rencontres disputées sur le sol américain les ont balayés. Comme face au Mexique samedi à Salt Lake City (4-2), les Suisses ont marqué à quatre reprises. Et il ne leur a fallu que 36 minutes pour atteindre ce total dans la capitale du Tennessee.

Manzambi impressionne Aligné en tant qu'ailier droit pour sa première titularisation en équipe nationale, Johan Manzambi a été le grand homme de la première mi-temps. Le Genevois de 19 ans a offert le 2-0 à Michel Aebischer après un débordement qui a laissé pantois le latéral des "Stars and Stripes" Max Arfsten (23e). Et c'est lui qui a clos le festival helvétique en première période en marquant le plus beau but du match, après une bonne récupération d'Ardon Jashari (4-0, 36e).

Jashari, excellent aux côtés de Granit Xhaka, s'était déjà illustré sur l'ouverture du score suisse. Sa passe destinée à Michel Aebischer (titularisé au poste de numéro 10) a finalement traversé toutes les lignes américaines jusqu'à Dan Ndoye. Le Vaudois, déjà buteur face au Mexique, ne s'est pas fait prier pour ajuster le gardien américain Matt Turner (13e).

Abandonné par sa défense, le portier des Etats-Unis a aussi été fautif en relâchant le ballon après une frappe anodine de Ricardo Rodriguez. Un rebond sur lequel s'est jeté Breel Embolo, pour signer lui aussi son deuxième but en deux matches (3-0, 33e).

Blanchissage pour Kobel Au retour des vestiaires, les joueurs de Murat Yakin se sont appliqués pour offrir à Gregor Kobel son premier blanchissage sous le maillot helvétique, et ce malgré les sorties de Manuel Akanji et de Rodriguez, puis de Xhaka. Côté étasunien, les cinq (!) changements opérés par Mauricio Pochettino à la pause ont eu pour seul effet de stopper l'hémorragie.

Les Etats-Unis évoluaient certes sans plusieurs cadres (Pulisic, McKennie, Weah), mais cela ne diminue en rien la prestation souveraine de l'équipe de Suisse, qui leur a infligé leur pire défaite depuis 2016. La sélection de Murat Yakin peut vrament aborder les qualifications pour la Coupe du monde 2026 à l'automne le moral gonflé à bloc. Le premier rendez-vous est agendé au 5 septembre à Bâle, face au Kosovo.



Manzambi titulaire, Xhaka et Jashari font la paire Johan Manzambi va fêter sa première titularisation avec l'équipe de Suisse mardi à Nashville. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Granit Xhaka et Ardon Jashari évolueront ensemble au milieu du terrain face aux Etats-Unis. Le Genevois Johan Manzambi va lui fêter sa première titularisation en équipe de Suisse à Nashville.

Le sélectionneur bâlois a finalement décidé de voir les deux milieux défensifs ensemble sur le terrain. Samedi face au Mexique (4-2), Jashari avait remplacé Xhaka à la mi-temps.

La titularisation de Johan Manzambi est surprenante, même si le Genevois du SC Fribourg avait fait une entrée intéressante samedi à Salt Lake City. A voir où le milieu de terrain de 19 ans évoluera face aux "Stars and Stripes".

En défense, Yakin a décidé de relancer Nico Elvedi, qui fait son retour en sélection après quelques mois compliqués du côté de Mönchengladbach. Le Zurichois fera la paire avec Manuel Akanji, tandis que Ricardo Rodriguez (à gauche) et le Vaudois Isaac Schmidt (à droite) occuperont les flancs.

A noter le retour de Michel Aebischer dans le onze. Le Fribourgeois devrait former un trio au milieu avec Xhaka et Jashari, tandis que Breel Embolo et Dan Ndoye seront les principales menaces offensives suisses.

La composition suisse: Kobel; Schmidt, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Jashari; Manzambi, Aebischer, Ndoye; Embolo.