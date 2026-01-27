en partie ensoleillé-1°
Open d'Australie: Iga Swiatek oublie son accréditation

Vidéo: twitter

Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain

La tenniswoman polonaise n'aurait pas dû oublier son accréditation devant la Rod Laver Arena, à Melbourne.
27.01.2026, 09:3127.01.2026, 09:42
Yoann Graber
Yoann Graber

On ne badine pas avec la sécurité à l'Open d'Australie! La preuve? Cette vidéo virale sur les réseaux sociaux qui montre la mésaventure d'Iga Swiatek cette semaine.

Alors qu'elle veut entrer dans les vestiaires de la Rod Laver Arena, la numéro 2 mondiale se voit refuser l'accès par des agents de sécurité en costard noir. La raison? La Polonaise n'a pas son accréditation sur elle.

On ne sait pas si ces agents ont reconnu la star ou non, mais une chose est sûre: ses six titres du Grand Chelem ne lui offrent aucun privilège dans ce cas. Swiatek est obligée de téléphoner à une membre de son staff pour qu'elle lui apporte le sésame. En attendant, la tenniswoman patiente à l'entrée, l'air agacé.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Plusieurs médias se sont amusés à chronométrer le temps d'attente d'Iga Swiatek, jusqu'à ce que sa personne de confiance lui amène l'accréditation (que la joueuse avait laissée à l'intérieur des vestiaires). Résultat: une minute et 56 secondes. Une fois son précieux en main, la quadruple lauréate de Roland-Garros file en courant dans les entrailles de la Rod Laver Arena.

Elle y jouera mercredi son quart de finale contre la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 5). L'Open d'Australie est le seul Grand Chelem qui manque au palmarès de la Polonaise de 24 ans.

Quant à ce refus d'accès aux vestiaires sans accréditation, il peut être humiliant – ou en tout cas blesser l'ego –pour une star du tennis comme Swiatek. On imagine qu'avec la notoriété qui est la sienne, elle s'attend à être reconnue partout dans les tournois et, ainsi, ne pas avoir à apporter la preuve matérielle qu'elle est bien une participante.

Toujours à l'Open d'Australie👇

Alcaraz doit abandonner un objet précieux

Mais que la numéro 2 mondiale se rassure: pareille mésaventure est arrivée à des personnalités du tennis encore plus célèbres qu'elle. Leurs noms? Roger Federer et Rafael Nadal. Le Suisse – 20 titres du Grand Chelem, dont 6 à l'Open d'Australie – s'était vu refuser l'accès à ces mêmes vestiaires de la Rod Laver Arena en 2019, faute de porter son accréditation. Heureusement pour lui, un membre de son staff arrivé juste après lui avait le sésame.

Quant à Nadal (22 Majeurs), la vidéo à Paris-Bercy 2017, quand le steward – visiblement pas fan de tennis – lui demande qui il est avant de le laisser finalement entrer dans la salle, a fait le buzz sur internet et est partagée abondamment encore aujourd'hui.

La séquence mythique en vidéo

Vidéo: twitter

Si son oubli d'accréditation avait eu lieu à quelques kilomètres de là, à Roland-Garros, on imagine quand même que ses 14 titres lui auraient ouvert l'accès sans devoir présenter la fameuse carte plastifiée ni même dire son nom...

