La Suisse donne une leçon aux Allemands ++ Les Finlandais l'emportent

Un programme réduit à deux jours à Philadelphia Le Grand Slam Track créé par Michael Johnson va se dérouler sur 2 jours au lieu de 3 Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Le nouveau circuit de meetings Grand Slam Track réduit la durée de sa prochaine compétition à Philadelphie à deux jours, au lieu de trois. Deux courses sont supprimées, ont précisé les organisateurs.

Après deux compétitions à Kingston en avril puis Miami début mai, Grand Slam Track s'installe à Philadelphie les 31 mai et 1er juin, en supprimant le vendredi 30 mai pour condenser son programme sur le week-end.

"Nous avons toujours dit que nous voulons écouter les fans, les athlètes et les entraîneurs (...) nous voulons être la ligue la plus flexible, adaptable et dédiée aux fans dans le monde du sport, et nous pensons que ces changements vont améliorer l'expérience Grand Slam Track pour tous", explique le créateur Michael Johnson, ex-légende de la piste, dans un communiqué.

Grand Slam Track propose à douze groupes de huit athlètes deux courses, pour un classement cumulé qui offre notamment 100'000 dollars au vainqueur, la compétition ayant pour ambition de dépoussiérer l'athlétisme. Les groupes "longue distance" hommes et femmes ne disputeront plus qu'une seule course, un 3000 m, pour une prime réduite à 50'000 dollars.

L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, l'une des têtes d'affiche de la compétition double championne olympique du 400 m haies, a décidé d'intégrer le groupe des "haies hautes" à Philadelphie, et s'alignera donc sur un 100 m haies et un 100 m. Elle aura notamment pour adversaire la Bernoise Ditaji Kambundji, première représentante de l'athlétisme suisse à être invitée sur le Grand Slam Track.



Quatre à la suite pour Andrighetto, Hischier se blesse Patrick Fischer espère récupérer rapidement Nico Hischier Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse n'a pas tremblé face à l'Allemagne jeudi pour son quatrième match du Mondial à Herning. Un succès 5-1 qui porte la patte de Sven Andrighetto, auteur d'un quadruplé.

On ne parlera pas (encore?) de victoire à la Pyrrhus, la véritable nature de la blessure de Nico Hischier n'étant pas connue. Mais il serait vraiment dommage pour la sélection de Patrick Fischer que son capitaine haut-valaisan soit absent pour plus d'une semaine.

Visiblement touché au genou lors du premier tiers, Hischier a rejoint le vestiaire. Aperçu en habits de ville comme les joueurs surnuméraires, le centre des New Jersey Devils boîtait légèrement, sans béquilles, à l'issue du match.

Interrogé au sujet de son capitaine, Patrick Fischer a tenu un discours attendu, à savoir qu'il faudrait voir comment le joueur se sentirait vendredi et qu'une décision quant à sa participation à la rencontre face à la Norvège serait prise à ce moment-là.

Avec aussi des matches contre la Hongrie dimanche et le Kazakhstan mardi, on peut imaginer que le Haut-Valaisan a du temps pour se remettre afin d'être opérationnel pour les quarts de finale. A condition que sa blessure ne soit pas trop grave.

Quatre buts, une rareté Toujours est-il que dans ces circonstances, c'est Sven Andrighetto qui a brillé de mille feux. L'ailier des Zurich Lions y est allé de son quadruplé pour aider la Suisse à l'emporter. Alors que l'on imaginait que le 2-0 avait été inscrit par Timo Meier d'une habile déviation, l'Appenzellois a reconnu qu'il n'avait pas touché le puck sur la passe d'Andrighetto. Les trois autres réussites du numéro 85 de l'équipe de Suisse ne souffrent en revanche aucune discussion avec trois tirs aussi précis que puissants.

Ce quadruplé revêt un aspect historique puisqu'aucun Suisse n'avait réussi pareil exploit dans un Championnat du monde du groupe A dans l'ère moderne, soit depuis 1977, selon les livres de records de l'IIHF. A noter que le Finlandais Eeli Tolvanan a également signé un quadruplé jeudi, alors qu'il fallait remonter à 1994 pour trouver trace d'un tel exploit au Mondial (Magnus Svensson). Pour l'anecdote, le record du nombre de buts dans un match pour un Suisse est de 8 par Uli Poltera en 1950 contre la Belgique.

"C'est vraiment spécial" "Est-ce que j'ai déjà marqué quatre buts dans un match ?", s'est interrogé le héros du soir en zone mixte. "Peut-être en pee-wee, mais définitivement pas au niveau professionnel. C'est vraiment spécial. Ca n'arrive pas souvent, mais je suis très content que cela ait pu aider l'équipe. C'était vraiment essentiel pour nous. Ceci dit, on ne doit pas s'arrêter et continuer."

L'ancien attaquant de Montréal et de Colorado a tenu à remercier son coéquipier Denis Malgin, auteur quant à lui de quatre assists. "On joue ensemble depuis un bout de temps et on se connaît super bien, ça aide beaucoup, note-t-il. C'est un créateur qui sait trouver des lignes de passe, il a de très nombreuses qualités."

A noter que Patrick Fischer a été questionné sur l'hypothétique arrivée de Nino Niederreiter, mené 3-1 avec Winnipeg par Dallas en demi-finale de Conférence en NHL. Le sélectionneur ne ferme pas la porte, mais précise que l'attaquant est toujours engagé. "S'il était éliminé, nous en discuterions avec le staff", a-t-il conclu.



La Suisse donne la leçon aux Allemands Attaquant du LHC, Dominik Kahun est l'un des fers de lance de l'équipe d'Allemagne qui affrontera la Suisse jeudi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Auteurs d'un tiers médian de feu, la Suisse a dominé l'Allemagne jeudi lors du Mondial à Herning. Les joueurs de Patrick Fischer l'ont emporté 5-1 pour signer un troisième succès en quatre matches.

Les quarts de finale se rapprochent pour la sélection nationale. Un succès contre les Norvégiens vendredi soir et elle pourra valider son ticket. Mais pour en arriver à ce stade, il a fallu prendre le meilleur sur des Allemands jusqu'ici invaincus, et Fiala ses coéquipiers ont rempli cette mission avec un certain brio.

Hischier sort sur blessure Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, a écrit Lamartine. Pour les Suisses, ce fut plutôt un être vous manque et tout est décuplé. Touché au premier tiers, Nico Hischier n'est plus réapparu par la suite. Pourtant, dès la 21e minute, la dynamique a totalement changé.

Car avant cela et même si ce sont les Suisses qui se sont procuré la première occasion par Meier, ce sont ensuite les Allemands qui se sont montrés les plus dangereux. Et sans un Genoni à son affaire, les joueurs de Patrick Fischer auraient rejoint le vestiaire à la première pause avec un ou deux buts à rattraper. Les Suisses ont laissé les Allemands être très agressifs.

Andrighetto intenable Le verrou a sauté à la 25e de la canne de Damien Riat, buteur pour la quatrième fois en autant de rencontres. Et 84 secondes plus tard, c'est Timo Meier qui a débloqué son compteur sur une passe d'Andrighetto. L'ailier des Zurich Lions a été décisif dans ce match puisque c'est lui qui a inscrit les deux réussites suivantes (34e et 35e) avec à chaque fois un homme de plus sur la glace. Et au milieu de tout ça, il y a encore eu un but de Fora annulé pour un hors-jeu!

Disposant d'une arme de destruction massive, Andrighetto a parachevé son oeuvre par un hat-trick à la 49e d'un tir ultra précis. Les officiels ont par la suite donné le deuxième but au Zurichois, alors que Meier semble bien toucher le puck si l'on en croit les ralentis. Si son quadruplé est confirmé, ce serait une première pour un joueur suisse depuis un bon bout de temps.

Le seul regret pour la Suisse, c'est de ne pas avoir pu offrir son onzième blanchissage à Genoni dans un Mondial. Il a manqué 1'35 au gardien zougois pour enchaîner deux matches sans encaisser de but. Mais ce n'est qu'un détail.

La Suisse va maintenant terminer la phase de poule avec trois adversaires plus "faciles". A commencer vendredi soir par la Norvège. Avec un seul point au compteur, les Scandinaves déçoivent un peu, mais ils ont récolté leur unique point face aux Etats-Unis dans une défaite 6-5 après prolongation. Alors méfiance.



Le réveil des Finlandais, qui écrasent la Slovénie 9-1 Tolvanen (à gauche) et Teravainen ont cumulé 10 points face à la Slovénie Image: KEYSTONE/AP/Anders Wiklund En difficulté dans ses trois premiers matches, la Finlande a sonné la révolte jeudi à Stockholm dans le groupe A du championnat du monde. Les joueurs d'Antti Pennanen ont écrasé la Slovénie 9-1.

C'est le défenseur Mikko Lehtonen, récemment sacré champion de Suisse avec les Zurich Lions, qui a montré la voie à suivre en signant un doublé (3e 1-0, 8e 2-0). Un autre défenseur de National League, Vili Saarijärvi (GSHC), a inscrit le 3-0 dès la 12e minute pour classer l'affaire.

Mais ce sont deux attaquants évoluant en NHL qui se sont tout particulièrement illustrés jeudi en fin d'après-midi. Teuvo Teravainen (Chicago Blackhawks) a été crédité de pas moins de 6 passes décisives (!), alors que son partenaire de la première ligne Eeli Tolvanen (Seattle Kraken) a inscrit un quadruplé.

Cette victoire est la troisième en quatre matches disputés dans ce Mondial par la Finlande, qui devrait se qualifier sans difficulté pour les quarts de finale. Mais les Finlandais n'avaient jusqu'ici guère convaincu, avec deux succès étriqués face à l'Autriche (2-1) et surtout face à la France (4-3 après prolongation).



Kaden Groves remporte une 6e étape agitée Kaden Groves a remporté une 6e étape agitée jeudi sur le Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Kaden Groves (Alpecin) a remporté au sprint la 6e étape du Tour d'Italie jeudi à Naples.

Cette étape a été marquée par une grosse chute collective qui a contraint plusieurs coureurs, dont Jai Hindley, à l'abandon. Mads Pedersen conserve le maillot rose de leader à la veille de la première arrivée au sommet.

Groves s'est imposé largement lors d'un sprint massif devant le Belge Milan Fretin (Cofidis) et le Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Il remporte sa deuxième victoire sur le Giro après celle décrochée en 2023.

L'étape a été marquée par une importante chute intervenue à environ 70 kilomètres de l'arrivée. Sur des routes rendue très glissantes par la pluie, de nombreux coureurs sont tombés, dont l'Equatorien Richard Carapaz, vainqueur du Giro en 2019, ou le Britannique Adam Yates.

L'Australien Jai Hindley a été l'un des plus durement touchés. Le principal lieutenant de Primoz Roglic chez Red Bull Bora et vainqueur lui-même du Giro en 2022 est resté assis pendant de longues minutes sur le trottoir avant de monter dans une ambulance.

Deux autres coureurs, l'Allemand Juri Hollmann, coéquipier de Kaden Groves chez Alpecin, et le Néo-Zélandais Dion Smith ont également quitté la course, le premier avec une suspicion de fracture à un bras.

Neutralisation Après cette chute, la course a été neutralisée pendant une vingtaine de kilomètres. Les organisateurs ont ensuite annoncé que tous les coureurs allaient être classés dans le même temps et qu'il n'y aurait pas de bonifications attribuées à l'arrivée.

Les coureurs ont alors redoublé de prudence sur une chaussée toujours mouillée, et Mads Pedersen a profité du gel des classements pour se relever à plus de 20 km de l'arrivée.

Le final a été marqué par l'irruption dangereuse d'un spectateur sur la route et l'accélération de Wout Van Aert dans le dernier kilomètre. Mais le Belge, décevant jusque-là, a une nouvelle fois été trop juste, tout comme son coéquipier chez Visma, le sprinter Olav Kooij.

Place aux Apennins Vendredi, les leaders pour le classement général devraient se dévoiler lors d'une septième étape comptant 3500 mètres de dénivelé positif dans les Apennins et qui arrivera à Tagliacozzo après une montée de 11,9 km, dont les quatre derniers à plus de 10% de moyenne.



Paolini en finale, une première pour l'Italie depuis 2014 Jasmine Paolini jouera la finale à Rome samedi Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Jasmine Paolini (WTA 5) s'est qualifiée pour la finale du WTA 1000 de Rome. L'Italienne s'est imposée 7-5 6-1 face à l'Américaine Peyton Stearns (WTA 42) jeudi dans la première demi-finale.

Première Italienne depuis 2014 à se hisser en finale sur la terre battue du Foro Italico, Jasmine Paolini a pourtant connu une entame de match compliquée. Elle s'est ainsi retrouvée menée 4-1 puis 5-3, et a dû écarter trois balles de premier set.

La finaliste de Roland-Garros et de Wimbledon en 2024 a su élever son niveau de jeu pour renverser la vapeur, remportant 10 des 11 derniers jeux du match. En finale samedi, elle sera opposée à l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) ou à la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 8), tombeuse mercredi du no 1 mondial Aryna Sabalenka.

Jasmine Paolini, 29 ans, est la première Italienne en finale à Rome depuis onze ans et le parcours de Sara Errani, sa partenaire de double avec qui elle a conquis l'or aux JO 2024. Errani s'était inclinée ensuite en finale face à l'Américaine Serena Williams.



Teddy Riner renonce aux Mondiaux 2025 Teddy Riner renonce aux Mondiaux 2025 Image: KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO Le double champion olympique de Paris 2024 Teddy Riner ne disputera pas les prochains Championnats du monde 2025 à Budapest (13-20 juin). La Fédération française l'a annoncé jeudi dans un communiqué.

Riner, qui a subi une opération d'un coude en début d'année, "a pris la décision de renoncer à cette échéance internationale, estimant que les conditions optimales n'étaient pas encore réunies pour un retour en Championnats du Monde", a précisé l'instance.



Chute et abandon de Hindley, course neutralisée Vainqueur du Giro 2022, Jai Hindley a abandonné jeudi après une chute collective Image: KEYSTONE/EPA ANSA Jai Hindley, vainqueur du Giro en 2022 et principal lieutenant de Primoz Roglic, a abandonné dans le Tour d'Italie pendant la 6e étape jeudi.

L'Australien a été impliqué dans une chute collective, après laquelle l'étape a été neutralisée.

Hindley est monté dans une ambulance après être resté assis pendant de longues minutes sur le trottoir, victime de cette chute intervenue à environ 70 kilomètres de l'arrivée à Naples.

Sur des routes rendues très glissantes par la pluie, de nombreux coureurs sont tombés, dont l'Equatorien Richard Carapaz, vainqueur du Giro en 2019, ou le Britannique Adam Yates. Hindley a été le plus touché et, même s'il pouvait se lever tout seul, a dû abandonner, privant Primoz Roglic, le principal favori de cette 108e édition, d'un équipier important en montagne.

Après cette chute massive, l'étape a été neutralisée et les coureurs ont continué à avancer au ralenti pendant une vingtaine de kilomètres avant qu'un nouveau départ ne soit donné en direction de Naples. Les organisateurs ont ensuite annoncé que tous les coureurs allaient être classés dans le même temps et qu'il n'y aurait pas de bonifications attribuées à l'arrivée.



Kyrgios en double, première apparition à Paris depuis 2017 Nick Kyrgios disputera Roland-Garros, en double Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY Nick Kyrgios disputera pour la première fois depuis huit ans Roland-Garros (25 mai-8 juin). L'Australien s'alignera en double au côté de son compatriote Jordan Thompson.

Vainqueur en simple de sept tournois ATP sur dur et finaliste de Wimbledon en 2022, Nick Kyrgios n'a jamais enregistré de résultats aussi probants sur terre battue. Il n'a plus disputé Roland-Garros, en simple ou en double, depuis 2017.

Victime de plusieurs blessures successives, le natif de Canberra, âgé de 31 ans, n'a quasiment pas joué en 2023 et 2024. Revenu sur le circuit début 2025, il n'a pas joué depuis mars et son élimination au 2e tour du Masters 1000 de Miami en simple. Il avait arraché au 1er tour sa première victoire sur le circuit ATP depuis octobre 2022.

En double, le dernier match de Kyrgios remonte au mois de janvier à l'Open d'Australie, où son partenaire Thanasi Kokkinakis, blessé, avait été contraint à l'abandon dès le 1er tour. La paire australienne avait remporté le premier Grand Chelem de la saison en 2022, le deuxième des quatre titres en double de Kyrgios.

En simple, le prochain tournoi de Kyrgios devrait être l'ATP 250 sur gazon de Stuttgart (9-15 juin), selon la liste des participants dévoilée en début de semaine par les organisateurs.



José Barcala quitte Servette Chênois pour le Bayern Un nouveau d Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le coach espagnol du Servette FC Chênois féminin (SFCCF) José Barcala (43 ans) quitte la formation genevoise pour aller entraîner le Bayern Munich, champion d'Allemagne.

Il y succédera à Andreas Straus, en partance pour l'Angel City FC de Los Angeles, annonce le Bayern.

José Barcala était arrivé à l'été 2023 à Servette Chênois, avec qui il a fêté le doublé l'an passé. Cette saison s'est conclue sur une double déception, avec les éliminations en demi-finale de la Coupe et en quarts de finale des play-off du Championnat.



La prochaine Coupe de l'America se déroulera en 2027 à Naples Emirates Team New Zealand (à dr.) est le "defender" de la prestigieuse compétition. Image: KEYSTONE/EPA EFE/QUIQUE GARCIA La prochaine édition de la Coupe de l'America, la compétition la plus prestigieuse de la voile, se déroulera en 2027 à Naples.

"Je suis fière d'annoncer que la Coupe de l'America sera disputée pour la première fois de l'histoire en Italie", a déclaré la 1re ministre italienne Giorgia Meloni dans un communiqué.

L'organisation de la prochaine reine des régates traversait depuis plusieurs semaines une zone de turbulences, les challengers potentiels et le tenant du titre, le Team New Zealand (TNZ), ne réussissant pas à se mettre d'accord sur cette 38e édition du plus vieux trophée sportif du monde.

"Sans la mer, nous ne serions pas ce que nous sommes. La mer est histoire, identité, culture mais aussi un élément indispensable de notre système productif et économique", a ajouté Mme Meloni.

Elle a précisé que l'organisation de cet événement sportif permettrait d'accélérer la transformation de la zone portuaire de Bagnoli, où se déroulera la compétition, "en un centre touristique, balnéaire et commercial moderne".

La régate "se déroulera sous l'ombre vigilante du mont Vésuve", rappellent les organisateurs sur leur site.

"Les Italiens sont le public le plus passionné et engagé de la Coupe de l'America et, évidemment, c'est la maison de Luna Rossa", le défi italien, "qui est une équipe incroyable et un concurrent de taille", a commenté Grant Dalton, le patron de TNZ.

Il a ajouté qu'organiser cette compétition à Naples revenait pour TNZ à "entrer dans la tanière du lion" sur le plan de la compétition mais du point de vue de la publicité pour la régate "c'est l'endroit idéal pour organiser la 38e Coupe de l'America".

Contrairement à 2024, les Suisses d'Alinghi Red Bull Racing, vainqueurs en 2003 et 2007, ne seront pas de la partie, comme déjà annoncé. En cause, un désaccord avec le "Defender" néo-zélandais. Les Britanniques ont aussi renoncé.



Edmonton sort Vegas en cinq matches Kasperi Kapanen (à droite) est félicité par ses coéquipiers après avoir inscrit le but de la qualification pour les Oilers Image: KEYSTONE/AP/John Locher Edmonton s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Oilers ont battu les Golden Knights 1-0 après prolongation mercredi à Las Vegas dans l'acte V de ce 2e tour des play-off.

Battus en sept matches par Florida l'an dernier en finale de la Coupe Stanley, les Oilers ont forcé la décision après 7'19 de jeu supplémentaire. C'est le Finlandais Kasperi Kapanen qui a inscrit le but de la qualification, en récupérant dans l'enclave un puck que le gardien de Vegas Adin Hill n'est pas parvenu à contrôler.

Les Oilers de la superstar Connor McDavid ont dominé les débats mercredi, réussissant 31 tirs cadrés contre 24 - dont 2 seulement en "overtime" - pour les Golden Knights. Gardien remplaçant de Vegas, le Bernois Akira Schmid est donc en vacances.

Edmonton, qui espère bien devenir la première franchise canadienne à remporter la Coupe Stanley depuis 1993, pourrait bien retrouver Dallas comme l'an dernier en finale de Conférence. Les Stars de Lian Bichsel mènent en effet 3-1 dans la série qui les oppose aux Jets de Nino Niederreiter avant l'acte V programmé jeudi à Winnipeg.

A l'Est, le champion en titre Florida a cueilli mercredi son troisième succès consécutif face à Toronto. Les Panthers ont même humilié les Maple Leafs en Ontario (6-1) pour prendre pour la première fois l'avantage (3-2) dans la série. Ils auront l'occasion de valider leur ticket pour la finale de Conférence dès vendredi.



Musetti écoeure Zverev en quarts Lorenzo Musetti a sorti le tenant du titre Alexander Zverev en quarts de finale à Rome Image: KEYSTONE/EPA/DOMENICO CIPPITELLI Lorenzo Musetti (ATP 9) est venu à bout du no 2 mondial Alexander Zverev mercredi soir en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

L'Italien s'est ainsi offert des retrouvailles alléchantes dans le dernier carré avec l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3).

Le médaillé de bronze des Jeux de Paris, premier Italien à atteindre la même saison les quarts de finale des trois Masters 1000 sur terre battue (Monte-Carlo, Madrid, Rome), s'est imposé 7-6 (7/1) 6-4 contre le tenant du titre. Il a enchanté les spectateurs du central du Foro Italico à coups d'amorties suaves et de passings somptueux.

Un mois après sa défaite en trois sets contre Carlos Alcaraz en finale du tournoi de Monte-Carlo, un match qu'il avait terminé blessé, Lorenzo Musetti (23 ans) s'apprête donc à recroiser la route du quadruple lauréat en Grand Chelem en demi-finales à Rome vendredi. L'Espagnol mène 4-1 dans leurs duels.



Les Timberwolves en finale de Conférence Anthony Edwards et les Timberwolves filent en finale de Conférence Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Les Timberwolves disputeront leur deuxième finale de Conférence consécutive en NBA, la deuxième de leur histoire.

Minnesota s'est imposé 121-110 mercredi à domicile face à Golden State pour s'imposer 4-1 dans ce 2e tour des play-off.

Battus 4-1 par Dallas en finale à l'Ouest l'an dernier, les Timberwolves ont su saisir leur chance face à une équipe des Warriors privée de son meneur All-Star Stephen Curry. L'homme du sacre des Etats-Unis aux JO de Paris s'est blessé à une cuisse dans un Acte I remporté par la franchise californienne.

En son absence, Golden State n'avait pas les armes pour faire douter des Timberwolves emmenés par un autre champion olympique 2024, Anthony Edwards. Celui-ci a cumulé 22 points, 12 passes décisives, 7 rebonds et 3 contres dans ce match 5. Son compère Julius Randle a quant à lui réussi 29 points, 8 rebonds et 5 assists mercredi.

Minnesota affrontera Oklahoma City ou Denver en finale de Conférence (3-2 pour OKC avant l'acte VI prévu jeudi soir). A l'Est, Boston s'est pour sa part offert un sursis en dominant les Knicks 127-102 mercredi dans le Massachusetts. Le champion en titre n'est plus mené que 3-2 dans la série par la franchise new-yorkaise.