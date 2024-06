La Suisse sans Lobalu aux JO ++ Celine Naef s'incline

JO: sans passeport, Lobalu ne peut pas représenter la Suisse Dominic Lobalu a pu courir pour la Suisse aux championnats d'Europe Image: KEYSTONE/EPA Tout frais champion d'Europe du 10'000 m, Dominic Lobalu s'est vu interdire par le CIO de représenter la Suisse aux JO de Paris. La décision est motivée parce qu'il n'a pas de passeport suisse. Lobalu (25 ans) pourrait néanmoins s'aligner cet été à Paris, mais au sein de l'équipe des réfugiés. Arrivé en Suisse avec ce statut en 2019, le coureur va devoir encore patienter avant de recevoir un passeport lui ouvrant les portes de toutes les compétitions internationales. Le conseil exécutif du CIO, réuni en session à Lausanne, a constaté que Dominic Lobalu n'était pas un citoyen suisse. Dès lors, selon la charte olympique, il n'est pas éligible pour représenter la Suisse aux JO. Invitation Comme il a réussi les limites et résultats demandés, Lobalu a été invité à participer aux JO sous la bannière des réfugiés. Mais on ne sait pas encore s'il acceptera cette invitation. Le coureur avait quitté l'Athlete Refugee Team après une course à Genève en 2019 et requis l'asile en Suisse. Après des années de procédure, le natif du Soudan du sud a pu participer aux récents championnats d'Europe à Rome sous les couleurs suisses et a gagné l'or du 10'000 et le bronze du 5000 m.

Tournoi WTA de Bois-le-Duc: pas de miracle pour Celine Naef Celine Naef s'est bien battue, mais en vain Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Celine Naef (WTA 161) n'a pas passé le cap des 8es de finale au tournoi WTA 250 de Bois-le-Duc. La jeune Schwytzoise a été battue 7-5 6-2 par la Russe Liudmila Samsonova (WTA 15). Face à la tête de série no 2 du tournoi sur le gazon néerlandais, la Suissesse a crânement joué sa chance. Elle a notamment pris un excellent départ dans la manche initiale et mené 3-0 puis 5-2, mais elle n'est pas parvenue à conclure. Samsonova a ensuite nettement dominé le deuxième set. Celine Naef s'était hissée en quarts de finale à Bois-le-Duc l'an passé, après avoir notamment battu l'Américaine Venus Williams.

TdS: Adam Yates gagne la 5e étape et renforce son maillot jaune Adam Yates: un succès acquis après un gros travail d'équipe Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Adam Yates a consolidé son maillot jaune du Tour de Suisse. Le Britannique a remporté la 5e étape entre Ambri et Cari (148,6 km) avec 5 secondes d'avance sur son coéquipier portugais Joao Almeid La formation UAE a donc fait très fort jeudi, grâce aussi au gros travail effectué par les Suisses Marc Hirschi et Jan Christen. Tout s'est décidé dans la montée finale. Les échappés du jour ont été repris à 10 km du but, et l'équipe du leader a alors imprimé un rythme infernal en tête. La sélection par l'arrière a été impitoyable. Elle a notamment été fatale au vainqueur sortant Mattias Skjelmose, arrivé à 1'41. Yates a donc devancé Almeida alors que le Colombien Egan Bernal a fini troisième à 16 secondes. Au général, Adam Yates, qui avait gagné le Tour de Romandie 2023, possède désormais 35 secondes d'avance sur Almeida et 1'11 sur Bernal. Seuls l'Espagnol Enric Mas (à 1'49) et l'Américain Matthew Riccitello (à 1'53) sont encore à moins de deux minutes du leader. Meilleur Suisse, le Grison Matteo Badilatti occupe le 16e rang à 4'33. Vendredi, la 6e étape mènera les coureurs d'Ulrichen à Blatten-Belalp sur 42,5 km seulement. Ce sera un véritable sprint qui se terminera par une montée finale. L'étape a dû être rabotée en raison de l'impraticabilité du col du Nufenen, qui aurait dû être le toit du tour.

Nadal s'alignera à Bastad pour préparer les Jeux Nadal jouera à Bastad pour préparer Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Rafael Nadal a confirmé jeudi sur ses réseaux sociaux qu'il ne disputera pas Wimbledon (1er-14 juillet). L'Espagnol préparera les JO de Paris à Bastad, tournoi concurrent du Swiss Open de Gstaad durant la semaine du 15 au 21 juillet. "Nous pensons qu'il est mieux pour mon corps de ne pas changer de surface et de continuer à jouer sur terre battue", jusqu'aux Jeux de Paris, souligne le double champion olympique (simple en 2008, double en 2016). "C'est pour cette raison que je manquerai Wimbledon cette année", ajoute-t-il. Bastad est "un tournoi que j'ai disputé plus tôt dans ma carrière, et au cours duquel j'ai passé de grands moments sur et en dehors des court", explique encore Rafael Nadal, qui s'est aligné à trois reprises sur la terre battue suédoise (2003, 2004 et 2005). Le gaucher espagnol y avait cueilli le titre en 2005. Avec Alcaraz en double Rafael Nadal (38 ans) pourrait bien vivre sa dernière saison sur le circuit, même s'il a laissé la porte ouverte concernant une participation à Roland-Garros en 2025. Aux JO de Paris, il sera en lice en simple ainsi qu'en double au côté du nouveau champion de Roland-Garros Carlos Alcaraz. Vainqueur de 14 de ses 22 titres du Grand Chelem sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal y a été éliminé d'entrée cette année, battu en trois sets par le futur finaliste Alexander Zverev. Mais son niveau de jeu fut bien plus élevé que lors de ses précédentes apparitions de la saison.

Naomi Osaka sera de la partie à Paris 2024 Naomi Osaka a été retenue pour disputer les Jeux de Paris Image: KEYSTONE/EPA Naomi Osaka, ex-no 1 mondial et lauréate de quatre tournois du Grand Chelem, pourra disputer le tournoi olympique à Roland-Garros (27 juillet-4 août). La Fédération japonaise l'a annoncé jeudi. Osaka (26 ans) avait allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo en 2021, où elle avait été éliminée au 3e tour. La Japonaise s'était éloignée du circuit à partir de fin 2022 pendant 15 mois, mettant au monde un enfant avant de renouer avec la compétition en janvier. Malgré son classement encore éloigné de la tête de la hiérarchie mondiale (125e), la Fédération internationale l'a autorisée à disputer les JO grâce à son classement protégé - dont bénéficient les joueurs et joueuses éloignés du circuit pour raisons diverses - et en sa qualité de lauréate en Grand Chelem. Kei Nishikori, 34 ans, ex-no 4 mondial tombé dans les abîmes du classement ATP (286e) après une série de blessures et qui bénéficie lui aussi d'un classement protégé, a pour sa part été sélectionné chez les messieurs.

Dougoud et Alena Marx officiellement sélectionnés Martin Dougoud disputera ses deuxièmes JO cet été à Paris Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA La délégation suisse pour les JO de Paris compte deux noms supplémentaires. Swiss Olympic a annoncé jeudi les sélections des kayakistes Martin Dougoud et Alena Marx, qui disputeront tous deux leurs deuxièmes Jeux. Martin Dougoud, qui s'était classé 13e en slalom aux JO 2021, sera aligné en kayak monoplace et en cross - une nouvelle discipline - à Paris. Le Genevois a conquis le bronze tant aux Mondiaux 2023 qu'aux Européens 2024 en cross. La Bernoise Aena Marx (23 ans), double médaillée de bronze aux récents Européens, disputera quant à elle trois épreuves à Paris (canoë et kayak mono ainsi que le cross). Avec ces deux nouveaux noms, ce sont désormais 44 sportives et sportifs qui ont d'ores et déjà été officiellement sélectionnés pour ces JO 2024. La délégation helvétique comptera environ 120 athlètes, les dernières sélections étant prévues le 8 juillet.

Dortmund: Terzic quitte son poste d'entraîneur Edin Terzic quitte Dortmund Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Finaliste malheureux de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Edin Terzic a décidé de quitter son poste d'entraîneur du Borussia Dortmund. Le club du gardien zurichois Gregor Kobel l'a annoncé jeudi dans un communiqué. "Chers supporters du Borussia, même si ça me fait extrêmement mal, je souhaite vous dire aujourd'hui que j'ai décidé de quitter le BVB. Ca a été un immense honneur de diriger ce grand club vers la victoire en Coupe d'Allemagne et récemment en finale de la Ligue des champions", a déclaré Terzic, cité dans le communiqué.

Paulo Fonseca de retour en Italie, à l'AC Milan Paulo Fonseca est le nouveau coach du Milan AC Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Paulo Fonseca est de retour en Serie A: trois ans après avoir quitté l'AS Rome, le Portugais a été nommé jeudi aux commandes de l'AC Milan de Noah Okafor. Il sort d'une expérience de deux ans à Lille. "Nous avons étudié avec beaucoup d'attention ce qu'il faisait, comment il préparait ses matches, nous voulons qu'il apporte son identité de jeu, son style offensif à notre équipe, à nos joueurs, après cinq ans nous voulions quelque chose de neuf avec tout le respect que l'on a pour Stefano Pioli", a expliqué Zlatan Ibrahimovic, représentant du propriétaire du club vice-champion d'Italie 2024, lors d'une conférence de presse. Fonseca, 51 ans, succède à Stefano Pioli, remercié à l'issue du Championnat d'Italie 2023/24 après cinq saisons. Le club lombard, qui a également enregistré le départ de son meilleur buteur, le Français Olivier Giroud, parti au Los Angeles FC, sort d'une saison sans trophée. Le Milan, dont le 19e titre de champion remonte à 2022, a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupes en terminant troisième, derrière Dortmund et le PSG. Il a sombré en avril, avec une élimination en quarts de finale de l'Europa League face à la Roma après deux défaites (1-0 à San Siro et 2-1 au Stade olympique) et un revers dans le derby face à l'Inter (2-1), synonyme de 20e sacre pour son grand rival.

Xherdan Shaqiri: «Ce débat commence à me fatiguer...» Shaqiri assure être prêt à tenir 90 minutes sur un match Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "Ce débat commence à me fatiguer..." Non, il ne faut pas chercher querelle à Xherdan Shaqiri sur sa condition physique, sa faculté à "tenir" 90 minutes. "Je ne suis pas en vacances lorsque je rejoins l’équipe de Suisse. Si je suis titulaire, je serai prêt à jouer les 90, 95 minutes d’un match, explique-t-il devant la presse. On lit et on entend beaucoup de choses sur ce sujet. Mais pour moi, il n’a pas lieu d’être. Il n’y a aucun problème. Comme il n’y a aucun problème dans ma relation avec l’entraîneur. Elle est ouverte et transparente." A deux jours d’entamer la septième phase finale de sa carrière, on sent le Bâlois gonflé à bloc. Prêt à saisir la "chance" que lui offre l’absence de Steven Zuber qui n’avait toujours pas repris l’entraînement collectif jeudi. Rien ne s’oppose plus à sa titularisation samedi à Cologne face à la Hongrie. "L’envie est toujours bien là, poursuit-il. Je savoure l’instant présent. On ne joue pas tous les jours la phase finale d’un grand tournoi." En Allemagne, Xherdan Shaqiri (32 ans) entend bien sûr poursuivre une série vertueuse. Après sa première expérience en Afrique du Sud en 2010, il a toujours marqué ces phases finales de son empreinte: le triplé contre le Honduras en 2014, l’incroyable bicyclette contre la Pologne en 2016 pour sans doute le plus beau but de sa carrière - "en tout cas le plus difficile à marquer", glisse-t-il -, le but de la victoire contre la Serbie en 2018, le doublé face à la Turquie en 2021 et, enfin, sa passe décisive pour Breel Embolo contre le Cameroun en 2022 pour un but qui a valu son pesant d’or. Une aventure qui tourne au fiasco La question est toutefois de savoir si l’homme aux 31 buts en 123 sélections est encore capable de tels coups d’éclat. Son aventure américaine tourne au fiasco avec des performances individuelles indignes de son rang. A Chicago, il traverse une troisième saison sans play-off pour se retrouver dans la ligne de mire de bien des critiques, celles de son directeur sportif et ami Georg Heitz en premier lieu. "On peut s’interroger si la direction de Chicago a, depuis trois ans, pris les bonnes décisions pour que l’équipe progresse, répond-t-il. Regardez comment la venue de trois ou quatre joueurs a métamorphosé une équipe comme Miami !" Malgré toutes les réserves suscitées par son rendement à Chicago, Xherdan Shaqiri témoigne d’un réel optimisme. Guidée par un Granit Xhala qui regorge de confiance après sa magnifique saison à Leverkusen - "en temps normal, Granit n’en manque déjà par vraiment", s’amuse-t-il -, cette équipe de Suisse peut, dit-il, faire encore mieux qu’il y a trois ans lorsqu’elle avait échoué aux tirs au but en quart de finale face à l’Espagne. "Je ne sais pas si l’équipe de Suisse n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui. Mais je veux croire qu’elle progresse au fil des ans, dit-il. J’ai confiance en la relève. Je m’efforce d’aider les jeunes à évacuer la pression inhérente à un tel événement. Nous les poussons aussi avec Granit." "Je m'attends à un grand combat" Même si la victoire contre l’Espagne en 2010 et le nul face au Pays de Galles en 2021 font exception à la règle, Xherdan Shaqiri mesure l’importance de gagner le premier match d’une phase finale. Les succès contre l’Equateur en 2014, l’Albanie en 2016 et le Cameroun en 2022 avaient placé la Suisse sur la bonne orbite. "L’erreur à ne pas commettre est bien celle de sous-estimer la Hongrie. Ce match s’annonce compliqué. Je m’attends à un grand combat, lâche-t-il. Les Hongrois savent aussi jouer au foot. Et dans une phase finale, le statut du favori n’existe pas vraiment. Tout, vraiment tout, peut se produire." Comme un nouveau trait de génie de sa part...

Wawrinka et Golubic probablement les seuls Suisses en lice Wawrinka devrait hériter d'une wildcard pour Paris 2024 Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Le tennis suisse sera probablement représenté par les seuls Stan Wawrinka et Viktorija Golubic aux Jeux olympiques de Paris. La wildcard du Vaudois devrait n'être qu'une formalité. Les classements mondiaux de lundi dernier sont décisifs pour la participation aux JO. Il reste néanmoins encore quelques jours avant que la composition définitive des tableaux olympiques ne soit connue. Du point de vue suisse, il ne devrait toutefois pas y avoir de surprises. Chez les femmes, Viktorija Golubic occupe la 73e place du classement pertinent, 57 joueuses se qualifiant directement. Cela suffit toutefois à la vice-championne olympique de double de Tokyo 2021: quatre joueuses au maximum peuvent participer par pays, et uniquement celles qui ont joué au moins une fois la Billie Jean King Cup ces dernières années. La Zurichoise passe alors 54e. Une wildcard est prête pour Wawrinka Stan Wawrinka, 93e du dernier classement ATP, n'est pas suffisamment bien classé. Il peut toutefois compter sur l'une des deux invitations disponibles pour les "médaillés d'or olympiques et les champions de Grand Chelem". Comme Rafael Nadal bénéficie d'un classement protégé après sa longue pause pour blessure, seuls Andy Murray et Wawrinka entrent en ligne de compte pour les deux invitations. Dominic Stricker (ATP 144) est lui probablement trop loin au classement malgré son classement protégé. Cette semaine, les fédérations nationales ont été informées des noms des joueurs qui entrent en ligne de compte pour la qualification directe. Elles doivent confirmer d'ici lundi prochain qui veut utiliser ses places. Pour être éligible à une wildcard, un joueur doit obtenir le soutien de son Comité national olympique auprès de la Fédération internationale de tennis (ITF). Pour Wawrinka, champion olympique de double en 2008 et triple vainqueur en Grand Chelem, ce n'est certainement qu'une formalité. Sélections prévues le 20 juin La date d'attribution des wildcards par l'ITF n'est pas connue, mais Swiss Olympic a inscrit la date de jeudi prochain à son agenda pour les sélections des joueurs de tennis. On devrait alors apprendre que Wawrinka et Golubic seront engagés en simple. En revanche, il n'y aura pas de double suisse cette fois-ci, trois ans après l'argent conquis par Golubic et la jeune maman Belinda Bencic.

L'Argentine sans Messi à Paris Messi ne disputera pas les JO 2024 Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello Lionel Messi ne disputera pas les JO de Paris. L'Argentin de 36 ans a confirmé à la chaîne ESPN qu'il renonçait à cette compétition, expliquant que la charge de travail était trop importante. "Je dois faire des choix réfléchis. Deux tournois d'affilée auraient été tout simplement trop. J'ai eu la grande chance de jouer et de gagner déjà aux Jeux olympiques", a déclaré le champion du monde 2022 et octuple Ballon d'Or, qui a annoncé qu'il souhaitait mettre un terme à sa carrière avec l'Inter Miami. Son contrat avec la franchise floridienne court jusqu'à fin 2025. En 2008, Messi était devenu champion olympique à Pékin avec Javier Mascherano, aujourd'hui entraîneur de l'équipe olympique. Actuellement, il se prépare avec l'Albiceleste aux Etats-Unis à défendre son titre lors de la Copa America.

La messe est pratiquement dite Jayson Tatum et Jaylen Brown peuvent s'enlacer: le titre est pratiquement acquis à Boston. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS Boston a fait un pas sans doute décisif vers la conquête d’un 18e titre. Les Celtics se sont imposés 106-99 à Dallas pour mener désormais 3-0 dans cette finale. Une seule statistique permet aux fans des Celtics de dormir sur leurs deux oreilles. Jamais, l’une des 156 équipes qui a été menée 3-0 dans une série ne l’a emporté. Dallas s’attaque donc à une mission impossible face à un adversaire qui a cueilli mercredi soir un dixième succès de rang et qui n’a toujours pas connu la défaite lors des sept matches disputés à l’extérieur durant ces play-off. Le huitième aura lieu vendredi. Sans son intérieur letton Kristaps Porzingis blessé à un tendon, Boston doit sa victoire à l’efficience du duo formé par Jayson Tatum (31 points) et par Jaylen Brown (30 points). Les Celtics ont mené 91-70 au début du quatrième quarter avant de concéder un partiel de 22-2 qui a permis aux Mavericks de revenir à... 1 point (93-92) à 3’37’’ du buzzer. Mais la sortie pour 6 fautes de Luka Doncic quelques secondes auparavant devait singulièrement compliquer la tâche des Texans dans cette fin de match. Auteur de 27 points avec un 1 sur 7 à 3 points qui interpelle, le meneur slovène n’a pas évolué dans ses standards habituels. Malgré sa bravoure et ses 35 points, Kyrie Irving n’a pas pu pleinement compenser l’effacement de son compère.

Matt Turner sauve les Etats-Unis Matt Turner s'interpose devant Vinicius Junior. Image: KEYSTONE/EPA Le Brésil a été tenu en échec 1-1 par les Etats-Unis à Orlando. Les Brésiliens livraient leur dernier match amical avant la Copa America. Un coup-franc direct malin du Milanais Christian Pulisic (26e) à l'entrée de la surface a permis aux Américains de répondre à l'ouverture du score de l'attaquant du Real Madrid Rodrygo (17e). Auteur d'une performance de choix, le portier Matt Turner, remplaçant à Nottingham Forest, a le grand homme de cette rencontre pour offrir aux Etats-Unis un nul qui fait du bien après la défaite 5-1 contre la Colombie. La Copa America 2024, élargie aux nations de la Concacaf, voit 16 pays s'affronter du 20 juin au 14 juillet aux Etats-Unis. Le Brésil quintuple champion du monde ouvrira sa compétition le 24 juin face au Costa Rica, et l'hôte américain le 23 juin contre la Bolivie.

Le tournoi de la dernière chance Emmenée par son capitaine Granit Xhaka, la génération dorée du football suisse abat son ultime carte lors de l’Euro 2024. Le tournoi de la dernière chance débute samedi face à la Hongrie. Huitième de finaliste des Coupes du monde 2014, 2018 et 2022, quart de finaliste de l’Euro 2021 et huitième de finaliste de l’Euro 2016, la Suisse de Xhaka, mais aussi de Xherdan Shaqiri, bien sûr, de Ricardo Rodriguez et de Fabian Schär jouera une sorte de quitte ou double. C’est cet été en Allemagne qu’elle peut réussir quelque chose de très grand, plus grand encore que sa victoire sur la France en huitième de finale de l’Euro 2021. Elle ne peut, en effet, pas raisonnablement se projeter sur la Coupe du monde 2026. Xhaka et Rodriguez approcheront alors leurs 34 ans et Shaqiri ses 35 ans. Et une qualification pour la phase finale d’une Coupe du monde sera toujours plus ardue à obtenir. Le ciel comme seule limite Après sa saison magnifique avec Leverkusen, Granit Xhaka affirme que le ciel est sa seule limite. Lui le Champion d’Allemagne, il compte sur Yann Sommer, le Champion d’Italie, et Manuel Akanji, le Champion d’Angleterre, pour amener l'équipe de Suisse sur le toit de l'Europe. Une telle ambition semble démesurée. Sur le papier, l’Angleterre, la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et bien sûr l’Allemagne, que la Suisse défiera le 23 juin à Francfort lors de son ultime match en phase de poules, présentent bien d’autres arguments. Tout indique que les belles histoires de cet Euro 2024 s’écriront sans que l’équipe de Suisse n’y figure. Mais l’histoire rappelle que le football peut échapper parfois à toute logique. Il y a vingt ans, qui aurait misé, à l’exception d’un illuminé, un seul centime sur la victoire de la Grèce à l’Euro 2004? Oui, Granit Xhaka, lui qui fut cette saison le régulateur d’une équipe qui n’a perdu qu’un seul des cinquante-trois matches qu’elle a livrés, a raison de croire la Suisse capable de renverser la table lors de cet Euro. Deux premiers matches clés Les deux premiers matches donneront le ton. Si elle bat la Hongrie et l’Ecosse à Cologne dans un stade, la Suisse aura assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Elle provoquera, surtout, un engouement unique dans tout le pays avant le troisième match contre l’Allemagne. Les joueurs qui avaient été sifflés au Parc St-Jacques en novembre dernier au soir du 1-1 contre le Kosovo synonyme pourtant de qualification pour cet Euro, seront à nouveau nos héros. Capables de tous les exploits. Décrié après le naufrage contre le Portugal en 2022 et après le tour préliminaire de cet Euro, Murat Yakin peut redevenir cet entraîneur capable d’éliminer, sans Granit Xhaka s’il vous plaît, l’Italie dans la course à la qualification pour la Coupe du monde. En décembre dernier, il a su convaincre ses dirigeants qu’il demeurait l’homme de la situation malgré tous les vents contraires. Il a pu obtenir le concours d’un proche – Giorgio Contini – comme son no 2 alors que l’idée était plutôt de lui associer un homme d'envergure – Stephan Lichtsteiner (?) ou Miroslav Klose (?) – pour mieux le canaliser. La paix des braves Il a eu, enfin, l’intelligence d’adopter un système de jeu analogue à celui du Bayer Leverkusen pour placer Granit Xhaka dans les meilleures conditions. Les deux hommes ont mis du temps avant de s'accorder pour une sorte de paix des braves après des querelles presque enfantines. Et au vu de la première mi-temps de samedi contre l’Autriche au cours de laquelle il fut vraiment brillant, on se dit que remettre toutes les clés du camion à Granit Xhaka n’est, de loin, pas une mauvaise idée. Au capitaine désormais de jouer. De tracer la voie. De saisir pleinement cette dernière chance.