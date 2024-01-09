Lausanne relève la tête ++ La Suisse commence l'Euro par un match nul

Lausanne gagne enfin, Genève mauvais élève Erik Brännström a sauvé le LHC en prolongation. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Après cinq défaites, Lausanne a retrouvé la victoire en s'imposant 3-2 après prolongation à Kloten. Ajoie a aussi gagné, laissant Genève seul Romand défait de la soirée de vendredi en National League.

Le déplacement à Kloten représentait pour le Lausanne HC l'occasion d'enfin se relancer. En panne de victoires (cinq défaites consécutives) et de buts (aucune réussite inscrite lors des deux dernières rencontres), les Vaudois ont mis un terme à leur série noire.

Trop indisciplinés en début de match, les Lausannois l'ont payé en encaissant le 1-0 en box-play (22e). Les Aviateurs pensaient même avoir fait le break moins de trois minutes plus tard, mais la réussite a été refusée après un "coach's challenge".

Comme un symbole des difficultés lausannoises, c'est Ken Jäger, de retour de blessure, qui a ensuite mis un terme aux 161 minutes de disette offensive pour le LHC (35e). Revigoré, Lausanne a pris les devants par l'intermédiaire de Damien Riat (48e), mais a une nouvelle fois encaissé après une infériorité numérique, deux minutes plus tard.

Emmenés en prolongation, les Vaudois s'en sont remis à leur star suédoise Erik Brännström pour prendre le deuxième point.

Genève n'est plus invaincu cette année L'idylle que vivait Genève-Servette depuis le début de l'année s'est quant à elle terminée dans l'Emmental. Les Aigles ont été battus 3-0 à Langnau.

Après un premier tiers animé mais vierge de but, les Tigers ont ouvert le score grâce à la 21e réussite de la saison d'un Andre Petersson inarrêtable (27e). Santtu Kinnunen a profité d'un mauvais rebond accordé par Charlin pour doubler la mise (43e) et Rohrbach a inscrit le troisième en power-play (50e).

Les Genevois, qui restaient sur sept succès, ne sont donc plus invaincus en 2026.

Ajoie enfonce Zoug Si l'on parle beaucoup de la méforme de Lausanne, Zoug n'en mène pas large non plus ces derniers temps. Ajoie a infligé aux joueurs de Suisse centrale un septième revers consécutif (4-2).

Julius Nättinen a répondu à Tomas Tatar en égalisant dès le retour des vestiaires (21e). Après une réussite de chaque côté en moins de deux minutes, ce même Nättinen s'est offert un doublé à une seconde de la deuxième sirène.

Anttoni Honka a imité son coéquipier en marquant sa deuxième réussite du match (57e) pour offrir un deuxième succès de suite aux Jurassiens.

Dans les autres rencontres, Zurich s'est imposé 3-1 à Rapperswil. C'est la cinquième victoire consécutive pour le champion en titre.

Enfin, la belle forme de Lugano continue. Les Tessinois se sont imposés 4-1 à Berne.



La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé Les Suisses ont craqué à trois secondes de la sirène finale. Image: KEYSTONE/AP/Cornelius Poppe La Suisse a entamé l'Euro 2026, organisé au Danemark, en Suède et en Norvège, par un match nul. Vendredi à Oslo, un but tardif des Iles Féroé a coûté deux points aux handballeurs helvétiques (28-28).

Alors qu'elle menait 28-27 à quinze secondes du terme de la rencontre, la Suisse a encaissé un dernier but regrettable. Menée de six longueurs à la 36e, elle avait pourtant fait le plus dur en revenant au score et en prenant les devants grâce à une réussite de Manuel Zehnder.

Les joueurs d'Andy Schmid joueront leur deuxième match de ce tour préliminaire dimanche soir contre la Slovénie (20h30), avant de défier le Monténégro mardi (18h00). Les deux premiers des six groupes se qualifient pour le tour principal.



Le FC Sion engage Franck Surdez Franck Surdez s'était révélé à Neuchâtel Xamax avant de partir à l'étranger (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Franck Surdez fait son retour en Suisse. L'ancienne pépite de Neuchâtel Xamax a signé un contrat portant jusqu'en juin 2030 avec le FC Sion, a annoncé vendredi le club valaisan dans un communiqué.

Le Neuchâtelois de 23 ans évoluait depuis son départ de Xamax en janvier 2024 à La Gantoise, en Belgique. Il a disputé 60 matches avec le club de première division belge, mais n'a jamais réussi à véritablement s'imposer.

L'ancien international suisse M21 (10 sélections, 2 buts) fait donc le choix de revenir en Suisse pour relancer sa carrière. "Nous sommes convaincus que le FC Sion est l’environnement idéal pour lui permettre de franchir un nouveau palier", a déclaré le directeur sportif valaisan Barthélémy Constantin.



Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ Alessandro Mangiarratti était l'entraîneur d'Yverdon lors de la dernière saison des Nord-Vaudois en Super League (archives). Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Zurich a trouvé le successeur du directeur sportif Milos Malenovic, dont il s'est séparé peu avant la fin de l'année. Il s'agit de l'ancien entraîneur d'Yverdon Alessandro Mangiarratti.

Le poste de directeur technique remplace celui de directeur sportif et sera occupé à partir du 1er février par le Tessinois de 47 ans, a annoncé le club zurichois vendredi dans un communiqué. Ex-joueur professionnel, ce dernier a notamment été entraîneur des M21 de Young Boys, de Vaduz et, plus récemment, d'Yverdon (2023-2024).

En tant que directeur technique, Mangiarratti sera chargé de "diriger et coordonner les départements sportifs du FCZ et, en tant que membre de la commission des transferts, d'aider le club à planifier et à mettre en œuvre les transferts". Il aidera également la direction du club à définir l'orientation stratégique et opérationnelle du club, précise l'actuel 8e de Super League.



Lausanne-Sport face à des Tchèques Le LS jouera contre le Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Lausanne connaît son prochain adversaire en Coupe d’Europe. Les Vaudois affronteront les Tchèques de Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League.

Lors du tirage au sort effectué vendredi à Nyon, l'actuel 7e de Super League a hérité d’un tirage plutôt corsé. Outre le vainqueur de la Coupe de Tchéquie, le champion bosnien Zrinjski Mostar était aussi une option possible.

Sigma Olomouc n’affichait toutefois pas une grande forme avant la trêve hivernale. Les Tchèques ont perdu leurs cinq derniers matches officiels. En championnat, le club végète à la 8e place, en milieu de tableau. En phase de ligue de Conference League, Olomouc est passé à la raclette avec la 24e et dernière place qualificative, avec deux victoires, un nul et trois défaites. Les Tchèques ont été uniquement sauvés par une meilleure différence de buts.

De son côté, le LS a manqué de peu le top 8 et la qualification directe pour les huitièmes, en terminant à la 9e place. En seizièmes, l'équipe de Peter Zeidler bénéficiera de l’avantage du terrain avec le match retour le 26 février. L’aller en Tchéquie aura lieu une semaine plus tôt.

En cas de qualification, les Lausannois tomberaient sur beaucoup plus gros en huitièmes. Parmi les possibles adversaires figurent Mayence, dirigé par Urs Fischer, ou le tenant de la Coupe de Chypre AEK Larnaca.



Franzoni domine le Super-G de Wengen, von Allmen 3e Marco Odermatt aérien à Hundschopf Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses se sont fait battre lors du Super-G de Wengen. Giovanni Franzoni a remporté son premier succès en Coupe du monde, alors que Franjo von Allmen a pris la 3e place et Marco Odermatt la 4e.

Petite surprise sur le Lauberhorn. Alors que l'on attendait les meilleurs représentants de Swiss-Ski en vitesse, c'est un Italien qui a réussi à remporter sa première course de Coupe du monde. Parti avec le dossard 1, Giovanni Franzoni a confirmé sa 3e place de Val Gardena et ses deux victoires lors des deux entraînements de la descente cette semaine.

Parfait du haut en bas avec notamment un Ziel-S magnifiquement négocié, le Transalpin a placé la barre très haut. Derrière l'Italien, on retrouve l'Autrichien Stefan Babinsky à 0''35. Et sur la troisième marche du podium, le vainqueur de l'an dernier Franjo von Allmen. Trop agressif à la Minschkante, le Bernois a su ne pas s'affoler en réalisant un très bon Kernen-S. Il a cependant perdu ses 0''37 dans la dernière partie en étant un tout petit peu moins à l'attaque que Franzoni.

Et Marco Odermatt? Forcément très attendu, le triple tenant du titre de la descente a déçu, comme l'an dernier. Parfait jusqu'à l'entrée du Kernen-S, le Nidwaldien a perdu trop de temps avant de passer sous le pont. Il est certes revenu un peu, mais le mal était fait malgré une fin de parcours aussi bonne que Franzoni.

Le patron de la Coupe du monde se consolera en se disant qu'il n'aura pas besoin de se plier au protocole des garçons sur le podium et qu'il pourra se préparer au mieux pour samedi. L'année passée, le skieur d'Hergiswil avait remis l'église au milieu du village lors de la descente avec une manche magnifique et un Kernen-S de toute beauté.

Stefan Rogentin a comme souvent réussi une course très honnête sur une piste qu'il aime bien. Le Grison a pris le 7e rang. Tant Alexis Monney (16e), Loïc Meillard (19e) que Justin Murisier (23e) ont manqué leur coup. Ce fut plus difficile pour le skieur du Val de Bagnes en raison d'une luminosité moins bonne que pour les premiers concurrents.



Les Sports Awards auront lieu le 29 mars Les Sports Awards auront lieu le 29 mars Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Sports Awards, initialement prévus début janvier et reportés à la suite des tragiques événements de Crans-Montana, auront lieu le 29 mars. C’est ce qu’annonce la SSR vendredi.

Le gala télévisé, qui devait se tenir le 4 janvier à Zurich, avait été annulé par respect pour les victimes de l’incendie survenu à la Saint-Sylvestre.

La cérémonie honorant les meilleures sportives et sportifs suisses de l’année se déroulera à la date de remplacement dans le format habituel, précise la SSR.

"Il nous importait de reporter les Sports Awards 2025 plutôt que de les annuler complètement, a déclaré Roland Mägerle, responsable de SRF Sport. Nous souhaitons offrir à tous les nominés une vitrine à la hauteur de leurs exploits réalisés durant la période concernée. Fin mars était pratiquement la seule option viable, vu le calendrier sportif chargé de cette année."

Depuis 1950, les meilleurs athlètes helvétiques sont récompensés en fin d’année. Jamais le gala n’avait été totalement annulé. En 2020, face à la pandémie de covid, elle avait pris une forme adaptée sous le thème "Le meilleur des 70 ans".



Red Bull dévoile sa nouvelle voiture en grande pompe Max Verstappen va piloter une voiture toute nouvelle avec un moteur construit de zéro Image: KEYSTONE/AP/ALTAF QADRI Red Bull a dévoilé à Detroit, fief de son nouveau partenaire Ford, sa monoplace pour la saison 2026, avec son nouveau pilote français Isack Hadjar et l'incertitude liée au changement de règlement.

Sous les voûtes de l'ancienne gare Michigan Central de Detroit, bâtiment plus que centenaire de style architectural Beaux-Arts, l'heure n'est plus aux trains mais aux bolides, en particulier ceux des écuries Red Bull et Racing Bulls, dont les nouveaux modèles ont été dévoilés devant quelques centaines d'invités jeudi soir, à moins de deux mois du début de la saison en Australie (7 mars).

Sur scène, la cérémonie a pris un accent français, celui de Laurent Mekies, manager de Red Bull depuis juillet 2025, puis d'Isack Hadjar, jeune prodige parisien propulsé no 2 de l'équipe après une saison d'apprentissage réussie chez Racing Bulls.

Hadjar, pas impressionné par l'assemblée, a dit son "privilège" de concourir désormais au côté de Max Verstappen, le quadruple champion du monde néerlandais, astre de la marque de boisson énergétique auprès duquel aucun équipier n'a pour l'instant réussi à s'épanouir.

Le Français âgé de 21 ans se projette à long terme avec Red Bull, il entend "gagner la confiance d'équipe, se montrer performant et prolonger", a-t-il expliqué un peu plus tôt dans l'après-midi, au coeur d'un marathon médiatique qu'il n'a pas fait semblant d'apprécier. Hadjar préfère la piste et s'impatiente des premiers tours avec son nouveau bolide, "tous mes sens, tous mes capteurs vont être à l'affût", dans dix jours, a-t-il compté avec gourmandise.

Moteur construit "de zéro"

Outre quelques changements cosmétiques, les dernières monoplaces sont surtout attendues en réponse à une nouvelle réglementation technique qui les rendront plus petites et plus légères. Le moteur, déjà hybride depuis 2014, va aussi changer avec une augmentation de l'apport de l'énergie électrique et l'utilisation de carburants dits "100% durables".

Red Bull, qui comptait jusqu'ici sur Honda, avait pris le pari en 2023 de développer pour 2026 son propre moteur en partenariat avec le mastodonte de l'automobile Ford, qui fait ainsi son retour en F1, vingt-deux ans après son départ.

"Vous êtes en face du plus gros changement réglementaire de l'histoire de la Formule 1 moderne", a expliqué Laurent Mekies, nommé directeur de Red Bull en remplacement de l'historique Christian Horner en juillet dernier.

Entre influenceurs, mini-concert de rap et ingénieurs aux casques de réalité virtuelle vissés sur le crâne, dans une ambiance branchée et prétentieuse, le Français âgé de 48 ans a officié en habile maître de cérémonie, en tempérant les attentes autour de l'équipe aux six titres constructeurs.

"Je pense que ce serait tout simplement naïf de notre part de penser que l'on puisse faire notre moteur de zéro (...) et aller dès le début être plus compétitif que des gens qui l'ont fait depuis 95 ans."

"Max (Verstappen), c'est sans doute un de ceux qui comprend le mieux la taille du challenge", a assuré le directeur, à propos de son insatiable champion à la deuxième partie de saison 2025 folle, passé à deux points d'un nouveau titre, conquis par le Britannique Lando Norris.

"Ca va prendre un certain temps de s'y faire (à la voiture), on va devoir comprendre comment en tirer les meilleures performances, se familiariser avec elle", a commenté le Néerlandais, qui dit "très bien s'entendre" avec Hadjar.



Les Jets poursuivent leur retour en grâce Pas de point pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM En NHL, les Winnipeg Jets vont mieux. Après onze défaites consécutives, l'équipe de Nino Niederreiter a remporté sa quatrième victoire d'affilée en s'imposant 6-2 face au Minnesota Wild.

Niederreiter ne s'est pas franchement illustré dans cette partie avec plus de 13 minutes de jeu et plus de deux minutes en power-play. Son coéquipier Mark Scheifele a lui inscrit un but et délivré 3 assists.

Cette série positive permet au club canadien de croire encore aux play-off. Les Jets comptent 43 points et la deuxième et dernière équipe en wild card en a 51 (les Sharks).



Bienne gagne mais perd un point Linus Hultström a inscrit le 3-2 décisif en prolongation pour Bienne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Bienne a battu Ambri 3-2 ap lors d'un match isolé de National League. Mais les Seelandais ne remportent que deux points.

Comme une victoire "Oui mais". Les Bernois ont gagné, mais ils ont laissé un point aux Léventins. Bienne reste 11e avec ses 51 points, à égalité avec Berne. Ambri s'accroche avec ses 46 points à la 13e place.

Avant le but victorieux de Hultström en prolongation et en supériorité numérique, cette rencontre fut une histoire de buts litigieux. Le 1-0 de Kneubühler à la 7e et le 2-2 d'Isacco Dotti à la 45e. Par deux fois les arbitres ont passé de longues minutes à disséquer les images à disposition et par deux fois ils ont pris la bonne décision en validant ces réussites. L'ouverture du score du Vaudois, du patin, a compté parce qu'un défenseur léventin a retouché le puck avec sa canne par la suite.

Pour le goal de Dotti, c'est la deuxième ligne rouge et la caméra au-dessus du but qui a permis de le valider. Bienne a poussé dans le troisième tiers, sans succès.



L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff Le directeur du Tour ?Christian Prudhomme a présenté les premiers contours de l'édition 2027 qui partira d'Ecosse Image: KEYSTONE/EPA Edimbourg, Liverpool, Cardiff... Les trois premières étapes du Tour de France 2027, après un départ de la capitale écossaise, vont traverser trois des quatre nations constitutives du Royaume-Uni.

Ceci avec l'idée de susciter la même ferveur populaire que les deux précédents grands départs britanniques. On savait déjà que la Grande Boucle allait s'élancer d'Edimbourg en 2027, cinquième départ de l'étranger en six ans après Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florence (2024) et Barcelone (2026).

Jeudi soir, à Leeds, ville du nord de l'Angleterre qui accueillera elle le lancement du Tour de France femmes la même année, les organisateurs d'ASO ont présenté le détail des trois premières étapes devant les élus politiques locaux.

"C'est le grand départ qui ressemble le plus au Tournoi des six nations (de rugby), puisqu'on va faire l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et évidemment la France derrière", souligne le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

La première étape, longue de 185 km, partira d'Edimbourg et arrivera à Carlisle, tout au nord de l'Angleterre, à 15 km de la frontière écossaise. Le lendemain, la course partira de Keswick pour se diriger vers Liverpool pour une étape 100% anglaise. Elle sera très longue (223 km), ce qui n'était "pas forcément prévu au départ", selon le directeur du Tour.

Il y aura cinq côtes répertoriées sur cette étape, mais sans pourcentage énorme, et le directeur du Tour voit "un sprint mais pas forcément massif" à l'arrivée.

La 3e étape, au Pays de Galles, qui partira de Welshpool pour arriver à Cardiff, sera tout aussi longue (223 km) et plus sélective avec "un final façon Liège-Bastogne-Liège", en proposant sept côtes répertoriées et 3000 m de dénivelé.

Le Tour de France femmes partira lui de Leeds le vendredi 30 juillet pour une première étape arrivant à Manchester. La troisième étape aura lieu à Londres le dimanche. Les détails du parcours ne seront donnés qu'en avril. La Grande Boucle femmes regagnera ensuite la France pour se terminer le samedi suivant après neuf étapes.



Britschgi 6e après le court Lukas Britschgi est 6e après le court à Sheffield Image: KEYSTONE/AP/HIRO KOMAE Lukas Britschgi s'élancera dans le dernier groupe pour le libre des Championnats d'Europe de Sheffield. Le tenant du titre est 6e avec 82,12 points, soit à environ neuf points du leader Nika Egadze.

Le Schaffhousois de 27 ans a perdu des points sur son premier saut, un quadruple toe-loop. Mais personne ne va enterrer celui qui a enlevé le bronze des Européens d'Espoo en 2023. L'an dernier à Talinn, il n'occupait que la 8e place au terme du court.

Le deuxième représentant helvétique, Ean Weiler, a également convaincu. Le jeune homme de 18 ans, qui participe pour la première fois à des Championnats d'Europe, a réalisé un programme court solide. Il s'est classé 15e avec 68,92 points.



Un 9e étranger à Fribourg Ty Rattie avec le maillot de St-Louis arrive à Fribourg Image: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON Fribourg se renforce encore pour la dernière ligne droite de la saison de National League. Les Dragons engagent l'attaquant canadien de 32 ans Ty Rattie.

Ailier droitier repêché par St-Louis en 2011 (32e choix), Rattie est le 9e étranger du club fribourgeois. En 2019, Rattie a quitté l'Amérique du Nord pour la KHL. Il a ensuite joué une saison en Finlande, puis cinq en Suède, dont les quatre dernières à Linköping.

Cette saison, il n'a inscrit que 6 points (5 buts) en 30 parties.



Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim Leonidas Stergiou va terminer la saison à Heidenheim. (Archives) Image: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER L'international suisse Leonidas Stergiou est prêté par Stuttgart à Heidenheim jusqu'au terme de la saison en cours. Le défenseur, blessé en début de saison de Bundesliga, a l'occasion de se relancer.

Contraint à l'arrêt à la suite d'une blessure jusqu'à la mi-décembre, celui qui est passé par la Super League et Saint-Gall entre 2019 et 2023 n'a joué qu'une minute dans le championnat allemand cette saison, mardi face à Francfort. Le joueur de 23 ans rejoint la lanterne rouge du championnat, qui compte pour l'heure trois victoires en 17 matches.

"Nous gagnons un défenseur qui connaît parfaitement la Bundesliga et qui, malgré son jeune âge, dispose déjà d'une expérience considérable" a déclaré le président du directoire d'Heidenheim Holger Sanwald, cité dans un communiqué du club jeudi. "Nous sommes convaincus que Leo pourra immédiatement nous aider dans cette situation difficile", a encore indiqué Sanwald.

Stergiou aura fort à faire au sein de la pire défense du championnat allemand, avec pour l'heure 38 buts encaissés. La situation n'est cependant pas désespérée, car le premier non-relégable n'est qu'à deux points du club du Bade-Wurtemberg.

