On sait qui remplace Magnin à Bâle ++ Dettwiler a un nouveau défi

"Hold-up" léventin à Genève Genève-Servette n'a pas été récompensé de ses efforts lundi en National League.

Largement dominateurs, les hommes du coach Ville Peltonen se sont inclinés 4-3 après prolongation face à Ambri-Piotta, qui revient ainsi à deux points du 12e Kloten.

Le GSHC, qui restait sur cinq succès de rang à domicile et avait gagné huit de ses neuf dernières parties en championnat, n'a pas su "tuer" le match dans les deux premiers tiers. Markus Granlund et Cie ont ainsi cadré 28 tirs dans les 40 premières minutes de jeu contre 13 pour leurs adversaires, mais ne menaient que 2-1.

Les Genevois, qui avaient même logiquement pris deux longueurs d'avance sur des réussites de Granlund (25e, 1-0) et de Vili Saarijärvi (27e, 2-0), ont vu Ambri-Piotta égaliser à 2-2 en supériorité numérique à la 45e. Ce but les a réveillés, et ils ont repris l'avantage à la 48e grâce à Jan Rutta.

Mais Ambri-Piotta, qui restait sur trois défaites consécutives, n'a rien lâché. Les Léventins sont revenus à 3-3 à 2'40 de la fin du temps réglementaire. Le trio Granlund-Manninen-Saarijärvi leur a donné le tournis à l'entame de la prolongation, mais ils ont forcé la décision sur un contre conclu par Alex Formenton après 1'47 en "overtime".



Dettwiler va piloter dans le championnat Supersport italien Près de trois mois après son grave accident lors du GP de Malaisie, Noah Dettwiler pose les jalons de son avenir dans le sport motocycliste.

Le Soleurois de 20 ans a signé un contrat avec l'équipe Kuja Racing, qui participe au championnat Supersport italien.

Après sa collision avec le champion du monde de Moto3 José Antonio Rueda lors du tour de chauffe à Kuala Lumpur le 26 octobre, Noah Dettwiler avait notamment subi plusieurs arrêts cardiaques. Il avait passé plusieurs jours en soins intensifs et avait dû subir de multiples opérations.

Début décembre, l'espoir suisse avait déjà annoncé son futur retour dans le sport motocycliste, mais avait exclu de rester dans le championnat du monde de Moto3 en 2026. Il a expliqué dans le communiqué de son nouvel employeur être impatient de chevaucher sa nouvelle Ducati.



Michael Frey signe à GC Michael Frey (31 ans) est de retour en Super League.

L'attaquant, ancien international junior et M21, rejoint les Grasshoppers. Il s'est engagé jusqu'à l'été 2028, a précisé le club zurichois dans un communiqué diffusé lundi.

Formé à YB, Michael Frey a jusqu'ici porté les couleurs des Young Boys, où il s'était révélé, de Lucerne, où il avait été prêté par Lille, et du FC Zurich en Super League. Il avait à nouveau quitté la Suisse en 2018, peu après avoir remporté la Coupe sous les couleurs du FCZ, pour tenter sa chance en Turquie.

Frey n'a cependant joué qu'une dizaine de matches avec le Fenerbahce, qui l'a prêté notamment à Nuremberg. Après avoir brillé durant deux à Anvers (31 buts en 53 matches), il a rejoint Schalke puis les Queens Park Rangers où il évoluait depuis deux ans. Il n'entrait cependant plus dans les plans du club londonien.



La neige tombe à point nommé sur les Alpes italiennes La neige est tombée sur les Alpes italiennes juste à temps pour le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina (6-22 février).

Les craintes de voir des pistes artificiellement enneigées serpenter au milieu de versants verdoyants sont dissipées.

De Bormio, qui accueillera les épreuves de ski alpinisme, à la vallée d'Anterselva, où les biathlètes tireront à la carabine, les sites ont connu d'intenses chutes de neige moins de deux semaines avant la cérémonie d'ouverture du 6 février, a rapporté lundi un expert.

"La neige est arrivée", a déclaré à l'AFP le météorologue italien Mattia Gussoni, tandis que des photos de la région montraient des sommets enneigés, des nuages bas et laiteux ainsi que des champs recouverts de neige.

Les Jeux de Milan Cortina se dérouleront sur plusieurs sites situés dans les montagnes du nord de l'Italie, avec notamment le ski alpin féminin à Cortina d'Ampezzo et le ski freestyle à Livigno. Ces stations, dont la plupart sont nichées au coeur des majestueuses Dolomites, sont situées entre 1200 et 1800 mètres d'altitude, une hauteur qui garantit traditionnellement la présence de neige.

Mais avec la diminution de moitié de la couverture neigeuse dans les Alpes italiennes au cours des 100 dernières années en raison du réchauffement climatique, les organisateurs des JO craignaient des conditions printanières.

"Chutes de neige abondantes" "Dans les prochains jours, et surtout à partir de demain (mardi) soir, de nouvelles chutes de neige abondantes sont attendues", a déclaré M. Gussoni. "C'est une excellente nouvelle à l'approche de l'ouverture des Jeux olympiques. Au moins, il ne manquera pas de neige début février", a-t-il ajouté.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à la neige artificielle pour les JO, produite à l'aide de canons et de lanceurs qui pulvérisent de l'eau dans l'air froid pour la transformer en fine neige.

Les fédérations internationales qui régissent le ski et le biathlon exigent toutes deux que les organisateurs disposent d'équipements de production de neige, au cas où cela s'avérerait nécessaire. Et le comité d'organisation des JO 2026 a déclaré qu'il prévoyait de produire 2,4 millions de mètres cubes de neige artificielle, ce qui nécessitera 948'000 mètres cubes d'eau.

Une quantité d'eau toutefois bien moindre que celle requise lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, où 890'000 mètres cubes ont été utilisés pour le site de ski alpin de Yanqing à lui tout seul. Auxquels s'est ajouté 1,9 million de mètres cubes supplémentaires pour l'ensemble des autres sports de neige, selon les statistiques olympiques.

M. Gussoni a toutefois estimé qu'il était encore "un peu trop tôt pour dire" s'il y aurait de nouvelles chutes de neige garantissant un décor hivernal immaculé jusqu'au terme des Jeux, le 22 février. "Il reste encore trop de semaines" au cours desquelles "les conditions météorologiques devraient également être assez changeantes", a-t-il noté.



Gino Caviezel de retour à la compétition Gino Caviezel effectuera son retour à la compétition mardi lors du géant de Coupe du monde à Schladming après plus d'une année d'absence. Le Grison de 33 ans avait lourdement chuté à Bormio fin 2024.

Il avait dû être opéré du genou droit dans la foulée. Dans la station autrichienne, Caviezel a réalisé son meilleur résultat en s'adjugeant la deuxième place du géant en 2023. Durant sa carrière, il s'est classé à 24 reprises dans le top 10 en géant, et a fait onze fois de même en super-G.



Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle L'entraîneur de Bâle Ludovic Magnin a été relevé de ses fonctions ce lundi, a communiqué le club de Super League. Le match gagné la veille 4-3 face au FC Zurich n'aura pas suffi à sauver le Vaudois.

Ludovic Magnin a été licencié "en raison d'un manque de progression sportive", indique le communiqué du club. L'ex-entraîneur du Lausanne-Sport arrivé en début de championnat n'a pas réussi à répondre aux attentes de l'équipe, double championne de Suisse en titre. Son successeur n'est pas encore connu à ce stade.

Deux victoires en Europa League en 7 matches Dès le début, il a dû faire face à une première déception lorsque Bâle a manqué la qualification pour la Ligue des champions. Les choses ne se sont pas non plus déroulées comme prévu en Europa League, où avec seulement deux victoires en sept matches, l'équipe est sur le point d'être éliminée de la compétition.

La médiocre performance lors du dernier match à Salzbourg (3-1) a probablement accéléré les choses, et a poussé les responsables du club à prendre la décision de poursuivre la saison avec un nouvel entraîneur. Les maigres résultats des dernières rencontres à domicile en championnat ont aussi pesé lourd: lors des cinq derniers matches au Parc St-Jacques, l'équipe a concédé quatre nuls et une défaite. Actuellement, le FCB occupe la 4e place du championnat, avec dix points de retard sur le leader Thoune.



Simon Ammann pas retenu, Daniel Yule et Mélanie Meillard choisis Swiss Olympic a annoncé lundi la liste finale des sélectionnés pour les JO de Milan et Cortina. Simon Ammann n'a pas été sélectionné, contrairement aux Romands Daniel Yule et Mélanie Meillard.

Le sauteur à ski de 44 ans a participé à toutes les éditions depuis Nagano 1998. Ammann a remporté le doublé sur les deux tremplins en individuel à Salt Lake City en 2002 et à Vancouver en 2010. La fédération Swiss-Ski lui a préféré Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth et Felix Trunz.

Parmi les Romands retenus en ski alpin, le skieur de la Fouly Daniel Yule a rempli in extremis les minimas olympiques à la faveur de son deuxième top 15 de l'hiver dimanche lors du slalom de Kitzbühel. La skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard, qui ne compte qu'un top 15 cette saison à son actif, a également été choisie pour représenter la Suisse en slalom.

Chez les messieurs, Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Loïc Meillard, Luca Aerni, Thomas Tumler et Tanguy Nef ont validé leur sélection sans étonnement. Niels Hintermann et Matthias Itten ont complété la liste des élus. Ramon Zenhäusern, médaillé d'argent en slalom et titré par équipes en 2018 à Pyongchang, a été recalé.

Cinquième participation pour Fanny Smith Du côté des dames, les Valaisannes Malorie Blanc et Camille Rast seront sans surprise du voyage à Cortina. Corinne Suter, Janine Schmitt, Jasmine Flury et Delia Durrer ont été sélectionnées en vitesse, tandis que Vanessa Kasper, Sue Piller, Wendy Holdener et Eliane Christen ont obtenu leur dossard en géant et en slalom.

Fanny Smith a validé sa cinquième participation aux JO en ski cross, et sera accompagnée par la Genevoise Sixtine Cousin. Ryan Regez, champion olympique en titre, a également obtenu son sésame.

La délégation olympique suisse de 2026 compte 84 dames et 91 messieurs. Plus de la moitié disputera JO pour la première fois.



OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts Pas de coup de chaud lundi pour Jannik Sinner (ATP 2). L'Italien s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en écartant son compatriote Luciano Darderi (ATP 25) 6-1 6-3 7-6 (7/2).

Le double tenant du titre affrontera mercredi l'Américain Ben Shelton (ATP 7) ou le Norvégien Casper Ruud (ATP 13) pour une place dans le dernier carré à Melbourne. L'Italien de 24 ans vise en Australie un cinquième titre du Grand Chelem.

Après deux premiers sets menés d'une main de maître, l'ex-numéro un mondial a dû aller jusqu'au tie break dans la manche décisif et a scellé sa victoire à sa troisième balle de match. A la lutte contre la chaleur et les crampes samedi lors du tour précédent, Sinner a pu gérer cette rencontre avec plus de sérénité.



OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 5) n'a pas tremblé face à la Belge Elise Mertens (WTA 21). Elle a remporté leur confrontation 6-1 6-3 lundi en 8es de finale de l'Open d'Australie.

"J'ai beaucoup mieux joué aujourd'hui qu'au tour précédent. J'ai bien servi", a commenté la Kazakhe de 26 ans qui a terminé avec 65% de premières balles de service passées et 10 aces. Vainqueur de Wimbledon en 2022 et finaliste à Melbourne en 2023, elle affrontera la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2), qui a facilement vaincu l'Australienne Maddison Inglis (WTA 168) 6-0 6-3, pour tenter de rallier le dernier carré.

Après un premier set à sens unique au début duquel Rybakina a dû sauver la seule balle de break contre elle de la partie, Mertens lui a donné un peu plus la réplique dans le second. Mais la Kazakhe a réussi le break pour mener 3-2 et a conclu sur sa deuxième balle de match.



NFL Les Patriots retrouvent le Superbowl et les Seahawks New England s'est qualifié pour le Superbowl grâce à sa victoire dimanche face à Denver (10-7). La franchise y retrouvera Seattle, que les Patriots avaient battu en 2015 lors de la finale de la NFL.

Les Patriots n'ont plus goûté au Superbowl depuis le départ en 2019 de leur ancienne star Tom Brady, considéré comme le plus grand quaterback de l'histoire. New England avait raflé six Superbowl avec Tom Brady entre 2001 et 2018, et plus aucun depuis.

New England a connu une période de reconstruction difficile, échouant trois saisons d'affilée à disputer les play-off. Mais sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Mike Vrabel, la renaissance des Patriots est étincelante cette saison.

Grâce à leur victoire face à Denver, à l'issue d'un match disputé sous la neige, ils viseront un septième titre le 8 février à Santa Clara, en Californie, face à Seattle. Les Seahawks se sont eux imposés face aux Rams de Los Angeles (31-27) pour décrocher leur droit à une revanche face à New England.



Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers Les Clippers sont désormais bien installés dans le Top 10 de la Conférence Ouest de NBA.

Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont écrasé les Brooklyn Nets 126-89 dimanche pour cueillir un huitième succès dans leurs neuf derniers matches.

Resté sur le banc jeudi lors du derby de Los Angeles remporté face aux Lakers, Yanic Konan Niederhäuser a cette fois-ci été aligné. Le "rookie" fribourgeois n'a toutefois eu droit qu'à sept minutes de jeu, réussissant 4 points et 2 rebonds, dans une rencontre où les Clippers ont pourtant très vite fait la différence.

Portée par Kawhi Leonard (28 points, dont 21 en première mi-temps), la franchise californienne a pris jusqu'à 38 points d'avance dans le deuxième quart-temps (64-26) avant de dérouler. Elle affiche toujours moins de 50% de victoires (21 succès, pour 24 défaites), mais a gagné 15 de ses 18 dernières parties.



Musetti jouera un premier quart à Melbourne Lorenzo Musetti (ATP 5) s'est qualifié lundi pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie. L'Italien a écarté l'Américain Taylor Fritz (ATP 9), tombeur de Stan Wawrinka samedi, 6-2 7-5 6-4.

"Je suis très fier. Je connais très bien Taylor, il m'a battu la dernière fois que nous nous sommes affrontés, à Turin" lors des Masters en novembre, a déclaré Lorenzo Musetti. "Aujourd'hui (réd: lundi, je suis arrivé avec une autre mentalité et mon service a très bien fonctionné, je crois que je n'avais jamais réussi autant d'aces", a ajouté l'Italien, auteur de 13 aces lundi.

Pour son quatrième quart en Grand Chelem, après avoir atteint ce stade dans les trois autres tournois majeurs (Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open), Lorenzo Musetti affrontera mercredi le décuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 4). Ce dernier a bénéficié du forfait du Tchèque Jakub Mensik la veille de leur 8e de finale.

Novak Djokovic avait mis un terme au parcours de Lorenzo Musetti en demi-finales de Wimbledon en 2024, et l'Italien ne compte qu'une victoire contre le Serbe en dix duels livrés à ce jour (sur la terre battue de Roland-Garros en 2023). "On a beaucoup joué l'un contre l'autre, et à chaque fois c'est pour moi une leçon: je repars en ayant toujours appris quelque chose qui peut me servir. C'est toujours un honneur de l'affronter", a commenté Musetti.



Fin de série pour les Devils Fin de série pour les Devils dimanche en NHL. New Jersey, qui restait sur trois victoires consécutives, s'est incliné 4-2 sur la glace du Seattle Kraken.

La soirée fut difficile pour les trois Suisses de l'effectif des Devils, qui ont tous eu droit à un temps de jeu légèrement supérieur à 20 minutes. Timo Meier a terminé la partie avec un différentiel de -3, Nico Hischier avec -2 et Jonas Siegenthaler avec -1.

Après un "road trip" de quatre matches, les Devils retrouveront leur public de Newark pour les deux prochaines parties. Ils se frotteront mercredi aux Jets de Nino Niederreiter, puis vendredi aux Predators de Roman Josi.



La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es La tenante du titre Madison Keys (WTA 9) a été éliminée lundi dès les 8es de finale de l'Open d'Australie. L'Américaine a été battue 6-3 6-4 par sa compatriote Jessica Pegula (WTA 6).

Madison Keys, qui avait créé la surprise l'an dernier à Melbourne en battant en finale la double tenante du titre Aryna Sabalenka, a commis beaucoup de fautes directes (28 au total). Dont quelques grossières, comme un service qui a rebondi un mètre devant la ligne de fond ou un smash boisé qui s'est envolé.

"Je me suis concentrée sur ce que j'avais à faire", a commenté Jessica Pegula. "Dans le premier set, elle a fait quelques bons jeux et je devais prendre mes chances sur ses deuxièmes balles de service. Dans le deuxième set, quand elle m'a débreakée, j'étais du côté où le soleil aveuglait sur les services alors je ne me suis pas inquiétée", a-t-elle poursuivi.

Jessica Pegula affrontera en quart de finale une autre Américaine, Amanda Anisimova (WTA 4), qui a pour sa part battu la Chinoise Wang Xinyu (WTA 46) 7-6 (7/4) 6-4 lundi au 4e tour. Finaliste à Wimbledon puis à l'US Open l'an dernier, Amanda Anisimova figure pour la première fois en quarts de finale à Melbourne, un stade que Jessica Pegula a déjà atteint à trois reprises (2021-2023).

"Je me sens super bien, quelle bataille! Je n'avais jamais joué contre elle (réd: Wang Xinyu) et je dois dire qu'elle est très forte", a expliqué Amanda Anisimova (24 ans), qui regrettait de devoir affronter une compatriote au tour suivant: "C'est dommage, une Américaine n'ira pas plus loin que les quarts."

