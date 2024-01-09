Omlin prêté à Leverkusen ++ Svitolina écrase Gauff

Omlin prêté à Leverkusen Jonas Omlin terminera la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen. Le gardien international suisse débarque en prêt en provenance du Borussia Mönchengladbach, ont annoncé les deux clubs.

Omlin (32 ans) évolue depuis 2023 à Mönchengladbach, dont il a défendu la cage à 36 reprises. Gêné par diverses blessures, il a perdu son statut de titulaire au profit de Moritz Nicolas zurück. Son dernier match de Bundesliga remonte à sept mois déjà.

Ce prêt s'explique aussi par la blessure du gardien no 1 de Leverkusen, Mark Flekken, dont l'absence est estimée à plusieurs semaines. Jonas Omlin sera en concurrence avec Janis Blaswich et Niklas Lomb.



Svitolina écrase Gauff en moins d'une heure Elina Svitolina (WTA 12) défiera Aryna Sabalenka (WTA 1) jeudi en demi-finale de l'Open d'Australie. L'Ukrainienne a balayé Coco Gauff (WTA 3) 6-1 6-2 en moins d'une heure mardi en quart de finale.

Titrée à Auckland une semaine avant les trois coups de cet Open d'Australie, Elina Svitolina a cueilli sans aucune difficulté son neuvième succès en neuf matches disputés cette saison. Coco Gauff lui a facilité la tâche: l'Américaine a cumulé 26 fautes directes (dont 5 doubles) pour seulement 3 coups gagnants...

Elina Svitolina (31 ans) figure pour la cinquième fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, la première à Melbourne. L'épouse de Gaël Monfils n'a encore jamais dépassé ce stade de la compétition dans un Majeur, y échouant deux fois sur le gazon de Wimbledon (2019, 2023) et une à New York (2019).

Malgré sa confiance actuelle, l'Ukrainienne fera forcément d'outsider face à Aryna Sabalenka jeudi. Elle n'a gagné qu'un seul des cinq précédents duels livrés face à la Bélarusse, il y a près de six ans et sur terre battue à Strasbourg.



Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou Jay Vine a remporté le Tour Down Under dimanche en Australie malgré une fracture au poignet gauche occasionnée par une collision avec un kangourou.

Son équipe UAE l'a révélé mardi, en annonçant que le coureur australien avait été opéré avec succès.

"Après la course, Jay s'est plaint de douleurs au poignet causées par sa chute dans la dernière étape. Des examens ont révélé une fracture du scaphoïde du poignet gauche et il a été opéré avec succès mardi matin", a déclaré le Dr Adrian Rotunno, directeur médical de la formation émiratie, dans un communiqué qui ne donne pas de précisions sur la durée d'indisponibilité du coureur.

La dernière étape de ce Tour Down Under a été mouvementée, marquée par l'irruption de deux kangourous sur le parcours, causant la chute de plusieurs coureurs à 95 km de l'arrivée. Quatre avaient dû abandonner, dont le coéquipier de Vine, le Danois Mikkel Bjerg, victime de fractures à l'épaule et à la main, ainsi que le Néerlandais Menno Huising qui s'est cassé la clavicule.

"Tout marchait comme prévu et puis, malheureusement, on a perdu Mikkel. Il a percuté le kangaroo qui a rebondi sur moi. On aurait dit une partie de flipper. Mais je ne suis pas tombé lourdement", avait expliqué Jay Vine à l'arrivée avant d'aller soulever le trophée de vainqueur.

L'équipe UAE, qui avait pulvérisé le record de victoires sur une saison (97) en 2025, a payé un lourd tribut lors de cette première course World Tour de l'année avec pas moins de quatre abandons dont celle de l'Equatorien Jhonathan Narvaez, victime de fractures par compression aux vertèbres thoraciques après une violente chute lors de la quatrième étape samedi.



Zverev dans le dernier carré à Melbourne Alexander Zverev disputera sa 10e demi-finale de Grand Chelem vendredi à Melbourne. Le no 3 mondial, finaliste malheureux de l'Open d'Australie 2025, a écarté Learner Tien (ATP 29) mardi.

L'Allemand de 28 ans, qui est toujours en quête d'un premier sacre majeur, s'est imposé 6-3 6-7 (5/7) 6-1 7-6 (7/3) en 3h11 devant l'Américain de 20 ans. Il a écarté une balle de deux manches partout à 5-6 sur son service, avant de survoler le deuxième tie-break de cette partie.

Auteur d'un récital dans un troisième set où il n'a lâché que 12 points, Alexander Zverev tentera vendredi de se qualifier pour sa quatrième finale de Grand Chelem. Le champion olympique de Tokyo 2021 affrontera en demi-finale le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 6).

Zverev et Tien se sont affrontés dans les conditions de l'indoor. L'indice guidant le protocole "chaleur extrême" a en effet atteint son maximum mardi à l'Open d'Australie, alors que la température pourrait atteindre les 45°C à Melbourne. Le toit de la Rod Laver Arena a été fermé juste avant cette partie.



Le Lightning "blanchit" le Mammoth lundi en NHL Le Tampa Bay Lightning a mis fin à la belle série du Mammoth lundi en NHL. Janis Moser et ses équipiers se sont imposés 2-0 en Floride face à Utah, qui avait gagné ses cinq derniers matches.

Joueur le plus utilisé de son équipe avec 25'29 passées sur la glace, Janis Moser a été crédité d'un assist sur le 2-0 signé Anthony Cirelli à 46'' de la fin du match en supériorité numérique. Le défenseur biennois en est à 17 points (5 buts, 12 assists) cette saison et affiche toujours le troisième meilleur différentiel de la ligue (+37 au total).

Le Lightning, qui a gagné 15 de ses 17 derniers matches pour pointer en tête de la Conférence Est, avait également ouvert la marque en "power play" grâce au 14e but de la saison du défenseur Darren Raddysh (38e). L'homme du match fut néanmoins le portier russe Andrei Vasilevskiy, auteur de 28 arrêts pour son 42e blanchissage en saison régulière de NHL.



All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus Deux Suisses auront l'honneur de prendre part au All-Star week-end de la NBA, prévu du 13 au 15 février à Los Angeles.

Kyshawn George et Yanic Konan Niederhäuser ont en effet été retenus pour le tournoi des "Rising Stars" (étoiles montantes) qui réunira les meilleurs espoirs.

Kyshawn George (22 ans) fait partie des joueurs de deuxième année ("sophomores") sélectionnés pour ce tournoi. L'ailier canado-suisse des Washington Wizards, touché à une cheville samedi face aux Hornets, a progressé de manière spectaculaire cette saison: il affiche des moyennes de 15,5 points, 5,8 rebonds et 5,1 assists par match.

Le "rookie" Yanic Konan Niederhäuser (22 ans également) est quant à lui l'un des représentants de la G-League, antichambre de la NBA. Le pivot fribourgeois a toutefois déjà eu l'occasion de s'illustrer sous le maillot des Los Angeles Clippers: il a déjà été aligné à 25 reprises, inscrivant à deux reprises 16 points dont une face aux Wizards de Kyshawn George le 14 janvier.

Niederhäuser évoluera à domicile dans ce tournoi des étoiles montantes, qui se déroulera le vendredi 13 février dans l'antre des Clippers. Le Fribourgeois jouera en compagnie des autres représentants de la G-League, alors que George figurera dans l'une des trois équipes composées des joueurs établis en NBA. Trois matches sont prévus, soit deux demi-finales et une finale.



Sabalenka se hisse dans le dernier carré Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les demi-finales de l'Open d'Australie mardi. La Bélarusse a disposé de la jeune et prometteuse Iva Jovic (WTA 27) 6-3 6-0.

"Ne regardez pas le score, c'était très dur !", a pourtant lancé après 1h29 de match Aryna Sabalenka, qui n'a toujours pas perdu le moindre set en cinq tours cette année. "Elle m'a poussée dans mes retranchements, ça a été une bataille très dure", a-t-elle assuré.

Les statistiques montrent toutefois que la Bélarusse de 27 ans a dominé les débats face à l'Américaine de 18 ans: 7 aces contre 1, 31 coups gagnants contre 12 et aucun break concédé (5 balles de break sauvées, et 4 sur 9 en sa faveur converties).

Pour sa quatrième demi-finale de suite à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera jeudi l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 12). Elle vise un troisième titre à l'Open d'Australie (après 2023 et 2024), qui serait son cinquième en Grand Chelem avec également deux US Open en 2024 et 2025.



Une "première" pour Csillag, un trophée pour Schertenleib Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin.

Alors que la Super League féminine est encore en pause hivernale jusqu'au 6 février, de nombreuses joueuses de l'équipe de Suisse ont déjà repris du service à l'étranger.

ANGLETERRE. Aurélie Csillag a quitté le SC Fribourg, en Allemagne, il y a seulement une semaine pour rejoindre Liverpool en Angleterre. Ce week-end, la joueuse de 23 ans a été titularisée lors de la victoire 2-0 face à Tottenham et a joué environ 80 minutes. Sa remplaçante Mia Enderby a marqué les deux buts du match, à la 94e et à la 95e minute.

ANGLETERRE. Entrée en jeu à la 65e pour sa première apparition avec Leicester, Alisha Lehmann a provoqué l'autogoal d'Eva Nyström à la 85e pour permettre à sa nouvelle équipe de revenir à 2-1 face à West Ham. Mais Leicester s'est finalement incliné 2-1 face à West Ham, qui a aligné les internationales suisses Leila Wandeler (remplacée à la 69e) et Seraina Piubel (entrée dans les arrêts de jeu).

ANGLETERRE. Le week-end a été moins fructueux pour Aston Villa. L'équipe de Noelle Maritz s'est inclinée 1-4 face à Manchester United. Maritz, qui a joué tout le match, a délivré la passe décisive du seul but de son équipe.

ESPAGNE. En finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone s'est imposé face au Real Madrid. Sydney Schertenleib, qui est entrée en jeu à la 84e minute, a pu célébrer le but décisif sur le terrain. Alexia Putellas a marqué le 2-0 sur penalty à la 93e minute, scellant ainsi la victoire de Barcelone.

ALLEMAGNE. Irina Fuchs a joué un rôle décisif dans la victoire 1-0 de Cologne contre le SC Fribourg. La gardienne, qui a déjà été sélectionnée en équipe nationale, a arrêté un penalty dans le temps additionnel, assurant ainsi la victoire de son équipe. Svenja Fölmli et Leela Egli ont débuté le match pour Fribourg, tandis que Julia Stierli et Alena Bienz sont entrées en cours de jeu.



Géant de Schladming: Odi pour oublier Kitzbühel Déçu par sa 2e place obtenue samedi dans la descente de Kitzbühel, Marco Odermatt a rapidement l'occasion de rebondir. Il sera bien l'homme à battre dans le géant de Schladming mardi soir.

Le Nidwaldien reste sur une victoire dans la discipline de base du ski alpin, à Adelboden où il avait triomphé pour la cinquième fois d'affilée. Il avait enchaîné en domptant le Lauberhorn en descente, mais a manqué son premier grand objectif de l'hiver sur la Streif samedi dernier.

Marco Odermatt reste sur une 3e place en géant à Schladming, où il avait été battu par deux Norvégiens (Steen Olsen et Kristoffersen) l'an dernier, et s'était imposé dans la station autrichienne en 2024. Son prochain succès en géant sera le 30e dans la spécialité, alors que sa prochaine victoire toutes disciplines confondues lui permettra d'égaler Hermann Maier avec 53 succès en Coupe du monde.

Mais "Odi" n'est pas le seul Suisse à viser la victoire à Schladming, où la première manche est programmée à 17h45 et la seconde à 20h45. Vainqueur sous les projecteurs autrichiens en 2023 en géant, Loïc Meillard sera l'un des principaux rivaux de son chef de file. Le 2e du slalom de Kitzbühel reste sur deux déceptions en géant (10e à Alta Badia et 6e à Adelboden).

Ce géant sera par ailleurs marqué par le retour à la compétition de Gino Caviezel, au repos forcé depuis plus d'un an en raison d'une blessure complexe au genou droit. Le Grison avait brillé à Schladming en 2023, terminant 2e derrière Meillard.



L'espoir Dro Fernandez s'engage au PSG L'espoir espagnol Dro Fernandez (18 ans) a signé lundi au PSG jusqu'en 2030, a annoncé le club parisien. Le milieu offensif est issu du centre de formation du FC Barcelone.

Dro Fernandez, qui était sous contrat au Barça jusqu'en 2027, a disputé cinq matches avec l'équipe première catalane pour un peu moins de 150 minutes de jeu (en Liga et un match en Ligue des champions) cette saison et quelques rencontres avec la réserve.

Il est la première recrue du PSG du mercato hivernal qui se termine la semaine prochaine. Il pourrait aussi être le seul renfort du club champion d'Europe en titre, qui a payé au club catalan plus que sa clause libératoire de six millions d'euros, selon une source proche du dossier.



"Hold-up" léventin à Genève Genève-Servette n'a pas été récompensé de ses efforts lundi en National League.

Largement dominateurs, les hommes du coach Ville Peltonen se sont inclinés 4-3 après prolongation face à Ambri-Piotta, qui revient ainsi à deux points du 12e Kloten.

Le GSHC, qui restait sur cinq succès de rang à domicile et avait gagné huit de ses neuf dernières parties en championnat, n'a pas su "tuer" le match dans les deux premiers tiers. Markus Granlund et Cie ont ainsi cadré 28 tirs dans les 40 premières minutes de jeu contre 13 pour leurs adversaires, mais ne menaient que 2-1.

Les Genevois, qui avaient même logiquement pris deux longueurs d'avance sur des réussites de Granlund (25e, 1-0) et de Vili Saarijärvi (27e, 2-0), ont vu Ambri-Piotta égaliser à 2-2 en supériorité numérique à la 45e. Ce but les a réveillés, et ils ont repris l'avantage à la 48e grâce à Jan Rutta.

Mais Ambri-Piotta, qui restait sur trois défaites consécutives, n'a rien lâché. Les Léventins sont revenus à 3-3 à 2'40 de la fin du temps réglementaire. Le trio Granlund-Manninen-Saarijärvi leur a donné le tournis à l'entame de la prolongation, mais ils ont forcé la décision sur un contre conclu par Alex Formenton après 1'47 en "overtime".



Dettwiler va piloter dans le championnat Supersport italien Près de trois mois après son grave accident lors du GP de Malaisie, Noah Dettwiler pose les jalons de son avenir dans le sport motocycliste.

Le Soleurois de 20 ans a signé un contrat avec l'équipe Kuja Racing, qui participe au championnat Supersport italien.

Après sa collision avec le champion du monde de Moto3 José Antonio Rueda lors du tour de chauffe à Kuala Lumpur le 26 octobre, Noah Dettwiler avait notamment subi plusieurs arrêts cardiaques. Il avait passé plusieurs jours en soins intensifs et avait dû subir de multiples opérations.

Début décembre, l'espoir suisse avait déjà annoncé son futur retour dans le sport motocycliste, mais avait exclu de rester dans le championnat du monde de Moto3 en 2026. Il a expliqué dans le communiqué de son nouvel employeur être impatient de chevaucher sa nouvelle Ducati.



Michael Frey signe à GC Michael Frey (31 ans) est de retour en Super League.

L'attaquant, ancien international junior et M21, rejoint les Grasshoppers. Il s'est engagé jusqu'à l'été 2028, a précisé le club zurichois dans un communiqué diffusé lundi.

Formé à YB, Michael Frey a jusqu'ici porté les couleurs des Young Boys, où il s'était révélé, de Lucerne, où il avait été prêté par Lille, et du FC Zurich en Super League. Il avait à nouveau quitté la Suisse en 2018, peu après avoir remporté la Coupe sous les couleurs du FCZ, pour tenter sa chance en Turquie.

Frey n'a cependant joué qu'une dizaine de matches avec le Fenerbahce, qui l'a prêté notamment à Nuremberg. Après avoir brillé durant deux à Anvers (31 buts en 53 matches), il a rejoint Schalke puis les Queens Park Rangers où il évoluait depuis deux ans. Il n'entrait cependant plus dans les plans du club londonien.



La neige tombe à point nommé sur les Alpes italiennes La neige est tombée sur les Alpes italiennes juste à temps pour le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina (6-22 février).

Les craintes de voir des pistes artificiellement enneigées serpenter au milieu de versants verdoyants sont dissipées.

De Bormio, qui accueillera les épreuves de ski alpinisme, à la vallée d'Anterselva, où les biathlètes tireront à la carabine, les sites ont connu d'intenses chutes de neige moins de deux semaines avant la cérémonie d'ouverture du 6 février, a rapporté lundi un expert.

"La neige est arrivée", a déclaré à l'AFP le météorologue italien Mattia Gussoni, tandis que des photos de la région montraient des sommets enneigés, des nuages bas et laiteux ainsi que des champs recouverts de neige.

Les Jeux de Milan Cortina se dérouleront sur plusieurs sites situés dans les montagnes du nord de l'Italie, avec notamment le ski alpin féminin à Cortina d'Ampezzo et le ski freestyle à Livigno. Ces stations, dont la plupart sont nichées au coeur des majestueuses Dolomites, sont situées entre 1200 et 1800 mètres d'altitude, une hauteur qui garantit traditionnellement la présence de neige.

Mais avec la diminution de moitié de la couverture neigeuse dans les Alpes italiennes au cours des 100 dernières années en raison du réchauffement climatique, les organisateurs des JO craignaient des conditions printanières.

"Chutes de neige abondantes" "Dans les prochains jours, et surtout à partir de demain (mardi) soir, de nouvelles chutes de neige abondantes sont attendues", a déclaré M. Gussoni. "C'est une excellente nouvelle à l'approche de l'ouverture des Jeux olympiques. Au moins, il ne manquera pas de neige début février", a-t-il ajouté.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à la neige artificielle pour les JO, produite à l'aide de canons et de lanceurs qui pulvérisent de l'eau dans l'air froid pour la transformer en fine neige.

Les fédérations internationales qui régissent le ski et le biathlon exigent toutes deux que les organisateurs disposent d'équipements de production de neige, au cas où cela s'avérerait nécessaire. Et le comité d'organisation des JO 2026 a déclaré qu'il prévoyait de produire 2,4 millions de mètres cubes de neige artificielle, ce qui nécessitera 948'000 mètres cubes d'eau.

Une quantité d'eau toutefois bien moindre que celle requise lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, où 890'000 mètres cubes ont été utilisés pour le site de ski alpin de Yanqing à lui tout seul. Auxquels s'est ajouté 1,9 million de mètres cubes supplémentaires pour l'ensemble des autres sports de neige, selon les statistiques olympiques.

M. Gussoni a toutefois estimé qu'il était encore "un peu trop tôt pour dire" s'il y aurait de nouvelles chutes de neige garantissant un décor hivernal immaculé jusqu'au terme des Jeux, le 22 février. "Il reste encore trop de semaines" au cours desquelles "les conditions météorologiques devraient également être assez changeantes", a-t-il noté.

