Pise et Vérone licencient ++ Belle performance de Waltert

Pise et Vérone licencient leur entraîneur Alberto Gilardino n'est plus l'entraîneur de Pise Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Les mal classés Pise et Vérone se sont séparés de leur entraîneur respectif, Alberto Gilardino pour le club toscan et Paolo Zanetti pour l'Hellas.

Leur licenciement survient après une nouvelle défaite lors de la 23e journée du Championnat d'Italie.

Pise, 19e et avant-dernier de la Serie A, a mis fin au contrat de Gilardino dimanche soir, quelques heures après sa défaite à domicile contre Sassuolo (3-1). C'est le Fribourgeois Michel Aebischer qui a sauvé l'honneur en inscrivant son premier but avec Pise.

Le club toscan n'a gagné qu'un seul match depuis son retour dans l'élite en août et affiche avec ses 14 points quatre longueurs de retard sur le premier non-relégable, Lecce (17e).

Gilardino, membre de l'équipe d'Italie sacrée championne du monde 2006, avait succédé en juin dernier à Filippo Inzaghi qui avait obtenu la promotion en Serie A. Selon la presse italienne, Pise espère recruter pour lui succéder l'ancien international suédois Oscar Hiljemark.

Lanterne rouge de la Serie A, avec 14 points comme Pise, Vérone a pour sa part été humilié 4-0 à Cagliari samedi. Dirigé depuis juin 2024 par Paolo Zanetti, l'Hellas avait terminé 14e du championnat la saison dernière, mais n'a gagné que deux fois - pour treize défaites et huit nuls - en 23 journées.

Hasard du calendrier, Vérone reçoit Pise vendredi en ouverture de la 24e journée du Championnat d'Italie. Depuis le coup d'envoi de la saison, six clubs de Serie A ont changé d'entraîneur.



Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi Simona Waltert a passé le 1er tour à Abou Dhabi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Simona Waltert (WTA 94) a signé une performance de choix lundi au 1er tour du WTA 500 d'Abou Dhabi. La Grisonne a battu la 62e joueuse mondiale Daria Kasatkina 7-6 (7/5) 3-6 6-4 en 2h45.

Alors certes, Daria Kasatkina n'est plus que l'ombre de la joueuse qui figurait encore dans le Top 10 en janvier 2025 et avait alors atteint les 8es de finale de l'Open d'Australie. La néo-Australienne n'a ainsi gagné qu'un seul match en désormais quatre tournois disputés cette saison.

Mais Simona Waltert est allée chercher cette victoire, sa première sur le circuit principal (WTA 250 ou plus) depuis juillet 2025 et le tournoi d'Iasi où elle avait atteint les quarts de finale. Dos au mur à 4-2 en faveur de son adversaire dans la manche finale, elle a empoché les quatre derniers jeux du match.

La Grisonne de 25 ans aurait parfaitement pu craquer dans cette partie. Elle avait en effet le match en main à 7-6 3-1, alors qu'elle s'était retrouvée menée 4/1 dans le jeu décisif. Elle a heureusement su se ressaisir à 2-4 dans le troisième set, après avoir pourtant perdu 9 des 11 jeux précédents.

Cette victoire permettra à Simona Waltert de gagner une quinzaine de places dans la hiérarchie et d'améliorer son meilleur classement, une 86e place jusqu'ici. Elle défiera en 8e de finale la Danoise Clara Tauson, exemptée de 1er tour en sa qualité de tête de série no 3 du tableau.

La joueuse la mieux classée présente à Abou Dhabi est la St-Galloise Bencic (WTA 9), qui avait cueilli l'an dernier aux Emirats arabes unis son premier titre depuis sa maternité. La championne olympique affrontera la Britannique Sonay Kartal (WTA 61) pour son entrée en lice au 2e tour.



Stierli, Fölmli, Kamber et Schertenleib à la fête Julia Stierli a brillé ce week-end en Bundesliga Image: KEYSTONE/TIL BUERGY En attendant la reprise de la Women's Super League, Keystone-ATS fait le point sur les performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ALLEMAGNE. Ce sont les Suissesses qui ont fait la différence lors du match entre le SC Fribourg et le SV Hambourg. Julia Stierli a marqué le 1-0 sur une passe décisive de Svenja Fölmli, cette dernière inscrivant elle-même le 2-0 à moins de 10' de la fin grâce à un assist d'une autre Suissesse, Alena Bienz, qui venait d'entrer en jeu. Une quatrième Suissesse, Leela Egli, a été alignée par Fribourg.

ALLEMAGNE II. Lia Kamber a célébré son premier but en Bundesliga après son transfert hivernal de Bâle à l'Union Berlin. Elle a marqué le 4-2 contre Essen dans les arrêts de jeu, assurant ainsi la victoire de son équipe. Alors que Kamber a joué tout le match, la gardienne Nadine Böhi est restée sur le banc.

ESPAGNE. Le FC Barcelone s'est imposé 4-1 contre Séville. Sydney Schertenleib a inscrit le deuxième but du Barça à la 30e minute, d'un tir armé des 16 mètres. Au classement de la Liga, le tenant du titre catalan conserve 10 points d'avance sur le Real Madrid.

PAYS-BAS. Lors du match nul 2-2 entre le Feyenoord Rotterdam et Eindhoven, Riola Xhemaili a donné l'assist pour le 2-0 du PSV après 20 minutes de jeu. Rotterdam a arraché le nul dans les dernières minutes.

FRANCE. Le "derby" suisse entre le RC Strasbourg et Dijon s'est soldé par une victoire nette de Dijon (3-0). Meriame Terchoun a assisté au triomphe de son équipe depuis le banc tandis qu'Ana-Maria Crnogorcevic a été alignée d'entrée à Strasbourg, où elle a été remplacée en fin de partie par sa compatriote Eseosa Aigbogun.

ANGLETERRE. Leila Wandeler figurait dans le onze de départ de West Ham lors de la défaite 2-1 contre Tottenham. Après seulement dix minutes, la Fribourgeoise a délivré la passe décisive pour le 1-0. Mais Tottenham a finalement pris le dessus dans ce derby londonien face aux "Hammers", chez qui Seraina Piubel est entrée en jeu à la 86e minute.



Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e Stan Wawrinka a gagné 26 places au classement pour se retrouver 113e mondial Image: KEYSTONE/EPA AAP/LUKAS COCH Stan Wawrinka a gagné 26 places dans la hiérarchie grâce à son accession en 16es de finale de l'Open d'Australie.

Le Vaudois de bientôt 41 ans figure en 113e position lundi. Belinda Bencic a, elle, gagné un rang au classement WTA pour se retrouver 9e.

En lice cette semaine dans l'ATP 250 de Montpellier, Stan Wawrinka profite des deux succès obtenus à Melbourne dans le premier tournoi du Grand Chelem pour se retrouver aux portes du Top 100, et donc proche d'une qualification directe pour les tournois majeurs. Le no 1 suisse n'avait pas été aussi bien classé depuis juillet 2024, lorsqu'il avait quitté le cercle des 100 meilleurs joueurs du monde.

De retour dans le Top 10 après sa remarquable United Cup (cinq succès en cinq matches), Belinda Bencic profite de la chute de Madison Keys pour progresser d'une place. Sacrée en 2025 à l'Open d'Australie, Madison Keys a été éliminée en 8e de finale et perd six places. Sortie pour sa part au 1er tour à Melbourne, Belinda Bencic joue sa place dans le Top 10 cette semaine, elle qui défend à Abou Dhabi les 500 points ayant récompensé son sacre en 2025.



LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif LeBron James va vivre un 22e All-Star Game consécutif Image: KEYSTONE/AP/John Munson Star des Los Angeles Lakers, LeBron James a été sélectionné dimanche comme remplaçant pour son 22e NBA All-Star Game consécutif. L'Américain a fêté ses 41 ans en décembre.

Le 75e All-Star Game aura lieu à San Francisco le 15 février dans un format remanié cette année: au lieu d'une sélection des meilleurs éléments de la Conférence Ouest opposée lors d'un match de gala à une escouade de vedettes de la Conférence Est, deux équipes de joueurs américains et une troisième composée d'étrangers se rencontreront dans le cadre d'un tournoi.

Meilleur marqueur de tous les temps en NBA, quatre fois MVP et quatre fois champion NBA, LeBron James affiche une moyenne de 21,9 points, 6,6 passes décisives, 5,8 rebonds et 1,1 interception par match en 30 rencontres avec les Lakers cette saison (29-18). Mais le vétéran a été diminué par des blessures et son statut d'All-Star était remis en question par de nombreux observateurs.

James a finalement rejoint le groupe des remplaçants de la sélection de l'Ouest, aux côtés d'Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker et Deni Avdija. Les remplaçants de l'Est sont Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Norman Powell, Scottie Barnes et Jalen Duren.

Du côté des titulaires, déjà annoncés le mois dernier, on retrouve à l'Ouest Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Nikola Jokic, Stephen Curry et le Français Victor Wembanyama. Les titulaires de la Conférence Est sont Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Jalen Brunson et Cade Cunningham.



Les Wizards gagnent le duel des cancres Kyshawn George (de dos) et les Wizards ont battu les Kings dimanche Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Les Wizards de Kyshawn George ont gagné le duel des cancres dimanche en NBA. Washington a infligé un neuvième revers consécutif aux Sacramento Kings.

Avant-dernier à l'Est avec 13 victoires et 35 défaites, les Wizards se sont imposés 116-112 à domicile face à la lanterne rouge de la Conférence Ouest. Ils ont ainsi enchaîné un troisième succès en quatre matches après avoir subi eux-mêmes neuf revers d'affilée.

Kyshawn George a eu droit à un temps de jeu limité (19'), comme tous les joueurs du cinq majeur des Wizards, et son rayonnement le fut aussi (6 points, 2 assists pour un différentiel de -2). L'homme du match pour Washington fut Will Riley, auteur de 18 points avec un 4/8 à 3 points en sortant du banc.

Le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser n'a quant à lui passé que 3 minutes sur le parquet dimanche dans un match gagné 117-93 par son équipe à Phoenix, inscrivant tout de même 3 points (pour 1 rebond capté). La franchise de Los Angeles a gagné 17 de ses 21 dernières rencontres pour pointer désormais au 9e rang à l'Ouest.



La folle remontada du Lightning Jake Guentzel a le sourire après avoir inscrit le but décisif face à Boston Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Tampa Bay a terrassé Boston au terme d'une folle remontada dimanche en NHL. Janis Moser et le Lightning se sont imposés 6-5 aux tirs au but face aux Bruins, après avoir accusé quatre buts de retard.

Menée 5-1 à la 28e minute dans ce choc entre deux des équipes en forme disputé devant 64'617 spectateurs dans le cadre des Stadium Series, la franchise floridienne est revenue à 5-4 avant même la fin du deuxième tiers. Elle a enchaîné trois buts en "powerplay" en moins de six minutes, dont deux en 23 secondes à 5 contre 3.

C'est Nikira Kucherov, auteur de trois assists auparavant, qui a inscrit le 5-5 à la 52e, Jake Guentzel donnant la victoire à son équipe en étant le seul à trouver la faille dans la séance des tirs au but. Janis Moser n'a pas réussi de point dans cette partie, au cours de laquelle il a griffé la glace pendant 24'21.

C'est la première fois de son histoire que le Lightning s'impose après avoir accusé quatre longueurs de retard. Cette victoire, la troisième d'affilée et la 17e dans ses 19 dernières sorties, permet à Tampa Bay de rester en tête de la Conférence Est à égalité avec Carolina qui a joué deux matches de plus. Une équipe de Carolina qui a battu les Kings de Kevin Fiala 3-2 après prolongation dimanche.



"Une préparation optimale", pour Franjo von Allmen avant les Jeux A Crans-Montana, Franjo von Allmen a signé une deuxième victoire de rang sur la Nationale. À six jours de la descente olympique, le Bernois est en pleine forme.

Après sa victoire à Val Gardena fin décembre, le Bernois a remis le couvert en Valais, sur un tracé qu'il affectionne. "C'est une piste qui me plaît effectivement bien. J'aime devoir m'y faufiler pour prendre et conserver la vitesse", a déclaré von Allmen quelques minutes avant de monter sur le podium.

Difficile en revanche pour lui d'expliquer comment il est parvenu à créer une telle différence sur le parcours de la Nationale, lui qui a repoussé son dauphin Dominik Paris à 65 centièmes. "J'avais de bonnes sensations. Et dans ces situations, soit ma vitesse est très lente, soit très rapide. C'était la deuxième option, et j'en suis content", s'est-il réjoui.

Ce résultat arrive au meilleur moment, juste avant les Jeux olympiques. "C'est une préparation optimale. La confiance en soi augmente naturellement avec un succès, et ça me réjouit en vue des courses qui arrivent", a ajouté le skieur de 23 ans avec un large sourire.

Les Mondiaux 2027 "dans un coin de ma tête" Pas question cependant de trop se projeter en vue des prochains Championnats du monde qui auront lieu dans une année sur cette même piste. "Je suis déjà heureux lorsque je sais ce que je fais la semaine suivante. Mais même si le focus est sur la prochaine course, les Mondiaux trottent dans un coin de ma tête", a confié le Bernois avec malice.

Invité à dresser le bilan de sa saison jusqu'à présent, Franjo von Allmen ne s'est pas montré entièrement satisfait. "J'ai fait quelques chutes, mais dans l'ensemble les aspects positifs l'emportent largement. Grâce à des jours comme celui-ci, je draine une énergie formidable avec moi", a encore insisté le dauphin d'Odermatt au classement de la Coupe du monde de descente.

"Sans erreur, il est vraiment imbattable" Alexis Monney a également complimenté son coéquipier en équipe de Suisse: "Je pense que les skis aident, on voit qu'ils ont vraiment bien fonctionné. Après il n'y a pas que le matériel, il a été très bon. On sait que sur les pistes comme ça où il faut garder la vitesse, c'est l'un des meilleurs du monde".

Le Nidwaldien Marco Odermatt, leader au général, lui a également tiré son chapeau: "On sait que lorsque Franjo ne commet pas d'erreurs sur cette piste, il est vraiment imbattable. Il est ici un peu comme à Kvitfjell (réd: où von Allmen l'a emporté en 2025 lors de la 2e descente)".

Il a également confirmé que ses qualités techniques ne lui donnaient pas un avantage particulier sur la Nationale. "C'est un tracé où tu n'as pas le droit à l'erreur de haut en bas, où tu dois garder le rythme de la première à la dernière porte. À titre personnel, il y a peu de passages techniques où j'aurais pu faire la différence", a expliqué le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.



Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro Audrey Werro est déjà en forme Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Audrey Werro a frappé fort dès sa première course de l'année. La Fribourgeoise a remporté le 800 m du meeting indoor de Val-de-Reuil en 1'57''49, ce qui constitue un nouveau record de Suisse en salle.

C'est aussi la meilleure performance mondiale de l'année. Son ancien record national se situait à 1'59''81. La Suissesse a ainsi déjà rempli les limites pour les Mondiaux indoor prévus en mars à Torun, en Pologne.



Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre Anthony Huguenin (à droite) a été le héros de la finale côté chaux-de-fonnier. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté la National Cup en battant le HC Sierre dimanche en prolongation (5-4). Devant leur public, les Abeilles ont conservé leur trophée au terme d'un scénario dingue.

Les deux meilleures équipes de Swiss League se sont rendu coup pour coup dans l'ultime finale de la compétition. Cette Coupe disputée sans les clubs de National League disparaîtra en effet du calendrier dès la saison prochaine.

Les Chaux-de-Fonniers ont mené 1-0, 2-1 puis 3-2 mais ont vu à chaque fois leurs rivaux valaisans revenir au score. Ces derniers, entraînés par Chris McSorley, ont même pris l'avantage à la 57e minute, mais Anthony Huguenin est allé chercher les prolongations quelques instants plus tard (59e, 4-4).

Huguenin le sauveur Et après six minutes d'une prolongation disputée à 5 contre 5, ce même Huguenin a marqué le 5-4 d'un nouveau maître tir de la ligne bleue. L'ancien défenseur de Langnau aura été le sauveur des Mélèzes.

Dauphin de Sierre en Swiss League, le HCC envoie donc un message fort avant les play-off. Le départ de Louis Matte et l'arrivée de Teppo Kivelä a semble-t-il donné un nouveau souffle aux Abeilles.



Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper Remy Bertola va se rapprocher du top 200 après sa finale à Quimper (archives). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Remy Bertola (ATP 254) devra patienter avant de soulever son premier trophée sur le circuit Challenger. Le Tessinois s'est incliné dimanche en finale à Quimper face au Français Luca van Assche.

Au lendemain de sa victoire dans la demi-finale 100% suisse qui l'opposait à Marc-Andrea Hüsler, Remy Bertola (27 ans) s'est incliné en trois sets, 3-6 6-1 7-5, face au Français de 21 ans, 165e dans la hiérarchie mondiale. Dans la manche décisive, il a craqué au pire des moments, à 5-5, avant que Van Assche ne conclue sur un jeu blanc.

Tombeur du 69e mondial Adrian Mannarino au 1er tour en Bretagne, Remy Bertola va toutefois effectuer une belle montée au classement de l'ATP. Le Tessinois va grimper d'une quarantaine de places pour figurer au 213e rang, ce qui constituera son meilleur classement.



Super League: Thoune creuse encore l'écart en tête Les joueurs de Thoune peuvent se congratuler Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Thoune a signé un cinquième succès consécutif en Super League en s'imposant 2-1 sur la pelouse du champion Bâle lors de la 22e journée. Les Bernois ont ainsi creusé l'écart en tête.

L'équipe de Mauro Lustrinelli n'en finit pas de surprendre. Elle a pris l'avantage sur une magnifique volée de Bertone (15e) avant de subir les assauts du FCB. Les Rhénans ont fini par égaliser de manière méritée grâce à Schmid (57e).

La sortie sur blessure du gardien Steffen, remplacé par le jeune Spycher, n'a pas perturbé les visiteurs. Ils ont repris les devants sur une frappe de Matoshi (80e), qui exploitait un mauvais dégagement de Vouilloz dans l'axe. Pour son deuxième match à la tête des Bâlois, Stephan Lichsteiner a ainsi subi un deuxième revers: pas idéal comme entrée en matière...

Thoune compte désormais neuf points d'avance sur Lugano et onze sur Saint-Gall, qui a joué un match de moins. Les feux sont au vert pour le club de l'Oberland!

Les Young Boys ont mis fin à leur série de quatre défaites consécutives. Les Bernois ont largement battu le FC Zurich 3-0 grâce à des réussites de Monteiro (4e), Fassnacht (80e) et Gigovic (83e). Cela leur permet de renforcer leur sixième rang avec désormais quatre points d'avance sur le Lausanne-Sport.



Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup Les Fribourgeois ont renversé la table dans les dernières minutes à Montreux. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Renversant Fribourg Olympic ! Les Fribourgeois ont conservé leur trophée de SBL Cup dimanche à Montreux en battant les Lions de Genève sur le score de 87-77.

Battu par Genève lors des dernières finales du Championnat et de la Coupe de Suisse, Olympic a donc conservé sa mainmise sur la SBL Cup. Mais le club fribourgeois a dû s'employer pour aller chercher son dixième sacre dans cette compétition.

Malmenés par les Lions dans le troisième quart-temps (27-16), maladroits sur la ligne des lancers francs, les joueurs de Thibaut Petit ont dû attendre la fin du match pour renverser la table. Ils ont toutefois été bien aidés par les expulsions pour cinq fautes de Juwann James et Boris Mbala, deux titulaires genevois.

Un partiel de 19-2 Mené 75-68 à 6'10 de la sirène finale, Fribourg a réussi un partiel de 19-2 dans les dernières minutes pour faire plier la troupe de Patrick Pembele. Discret jusqu'alors, Natan Jurkovitz a égalisé à 77-77 avant que Chimezie Offurum et Jonathan Williams ne s'allient pour plier l'affaire. Les deux hommes ont terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec respectivement 23 et 18 points au compteur.

Déjà embêté par Union Neuchâtel en demi-finale (89-82), Fribourg prend donc l'ascendant sur Genève, son dauphin au classement de SB League, à l'approche des échéances de fin de saison. Après avoir été détrôné la saison dernière, Olympic entend bien rassoir sa domination sur le basket suisse.



Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois Mathieu van der Poel sans rival en cyclocross Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Mathieu van der Poel est devenu champion du monde pour la huitième fois. Le Néerlandais s'est imposé devant son compatriote Tibor Del Grosso et le Belge Thibau Nys dimanche à Hulst, aux Pays-Bas.

Van der Poel détient désormais seul le record du nombre de sacres mondiaux qu'il partageait avec le Belge Eric De Vlaeminck (sept) jusqu'à ce week.end. Il n'y a pas eu de suspense sur le tracé de 3,35 kilomètres parcouru à huit reprises le long des douves de la ville fortifiée de Hulst, au sud-ouest du pays.

"MVDP" a pris la tête après trois minutes de course à peine pour ne plus jamais la lâcher et s'imposer avec plus d'une demi-minute d'avance. Les statistiques du coureur de la formation Alpecin sont impressionnantes. Cette saison, le petit-fils de Raymond Poulidor a remporté les treize cross auxquels il a participé.

Ces trois dernières saisons, il n'a été battu qu'à une seule reprise, le 21 janvier 2024 à Benidorm par le Belge Wout Van Aert, absent dimanche. Sur les 11 Mondiaux qu'il a disputés, Van der Poel est monté dix fois sur le podium, pour huit premières places.

En plus de ses succès dans les labourés, Van der Poel possède également un palmarès impressionnant sur route, avec un titre mondial à Glasgow en 2023 et des succès sur Milan-San Remo (2023, 2025), Paris-Roubaix (2023, 2024, 2025) et le Tour des Flandres (2020, 2022, 2024).

