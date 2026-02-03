La scène litigieuse sous deux angles différents. Image: Captures d'écran RTS

Xamax-Yverdon marqué par une nouvelle polémique

Le derby romand des quarts de finale de la Coupe de Suisse a encore fait parler de lui ce mardi soir. On vous explique ce qu'il s'est passé.

Le match entre Neuchâtel Xamax et Yverdon Sport n'en finit pas de faire du bruit. Il y a quelques jours, le club rouge et noir avait déjà fait polémique en envoyant ses M19 affronter Bellinzone afin de reposer ses cadres pour le quart de finale de Coupe. Et ce mardi soir, c'est une action qui s'est produite à la 26e minute de jeu qui a suscité de nombreuses réactions.

Alors qu'on jouait la 26e minute de jeu, et que les Xamaxiens menaient 1-0 grâce à l'ouverture du score de Shkelqim Demhasaj, l'Yverdonnois Elias Pasche a contrôlé le ballon dans la profondeur avant de tromper le portier neuchâtelois. L'arbitre a validé la réussite vaudoise malgré la colère du gardien Edin Omeragic et de ses coéquipiers, estimant que Pasche avait touché le ballon du bras gauche.

Pasche a trompé Omeragic à la 26e minute de jeu. Image: KEYSTONE

Au ralenti, il semble en effet que le but n'aurait pas dû être accordé, mais il n'y avait pas d'assistance vidéo à la Maladière ce mardi soir, si bien que l'arbitre Luca Piccolo n'a pas pu visionner les images au ralenti. Il a donc maintenu sa première décision, ce qui a permis à YS de revenir dans la partie (1-1).

Ce quart de finale de Coupe de Suisse, disputé devant des tribunes clairsemées (4237 spectateurs), s'est ensuite équilibré. Chaque équipe a eu l'occasion de prendre l'avantage, mais a manqué de précision dans le dernier geste jusqu'à la 79e minute et le superbe enchaînement de Varol Tasar. Yverdon a ainsi pris l'avantage (2-1) pour la première fois de la soirée et ne l'a plus lâché, malgré plusieurs opportunités neuchâteloises en fin de rencontre.

Lourdement battu à Bellinzone (5-0) et désormais éliminé en Coupe de Suisse, Xamax peut s'attendre à une fin de saison longue et difficile.

(jcz)