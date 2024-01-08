Yamal forfait pour la fin de la saison ++ Ça passe pour Bencic

Yamal forfait pour la fin de la saison, à voir pour le Mondial Lamine Yamal a quitté le terrain mercredi soir après s'être fait mal en tirant un penalty. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Lamine Yamal souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche qui le privera de la fin de saison, a annoncé jeudi le club catalan. Il devrait toutefois être "disponible" pour le Mondial 2026.

L'ailier de 18 ans, qui s'est blessé mercredi en marquant un pénalty contre le Celta Vigo (1-0), est touché au "biceps fémoral" de la cuisse gauche.

Il "manquera le reste de la saison", indique le club, précisant que la star de la sélection espagnole devrait cependant être "disponible" pour disputer cet été sa première Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Belinda Bencic remporte aisément son premier match à Madrid Belinda Bencic, ici lors du match de BJK Cup à Bienne début avril, n'a pas failli pour son entrée en lice à Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Belinda Bencic a bien négocié son entrée en matière dans le WTA 1000 de Madrid. La Saint-Galloise (WTA 12) s'est imposée au 2e tour jeudi face à la Croate Petra Marcinko (WTA 74) en deux sets 6-4 6-2.

Exemptée de 1er tour, Bencic a mis quelques jeux à se mettre en route sur la terre battue madrilène, face à une jeune adversaire (20 ans) qu'elle n'avait encore jamais affrontée. Elle a perdu ses deux premiers jeux de service, sans conséquence puisqu'elle a directement effacé ces deux breaks.

La Suissesse a haussé le ton par la suite, réussissant un troisième break à 3-3 avant de conclure la première manche sur un jeu blanc. La vice-championne olympique de Tokyo a a ensuite fait cavalier seul dans le deuxième set dans lequel elle a très vite mené 4-0.

Au 3e tour (16es de finale), Belinda Bencic affrontera l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 50) ou la Russe Diana Schnaider (WTA 19). Simona Waltert (WTA 97), l'autre Suissesse encore en lice dans le tableau madrilène, doit se mesurer à la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 40) jeudi.



Un émissaire de Trump veut remplacer l'Iran par l'Italie Mehdi Taremi et les Iraniens seront-ils présents au Mondial ? Image: KEYSTONE/AP/Riza Ozel Un émissaire de Donald Trump a demandé à la FIFA de remplacer l'Iran par l'Italie lors de la prochaine Coupe du monde cet été. La guerre fait toujours planer le doute sur la participation iranienne.

Paolo Zampolli a confirmé au Financial Times avoir suggéré l'improbable scénario au président américain et à Gianni Infantino, président de la FIFA. "Je suis Italien de naissance et ce serait un rêve de voir la Squadra Azzurra dans un tournoi organisé aux États-Unis. Avec quatre titres, elle a le pedigree pour justifier son inclusion", a-t-il déclaré, après la troisième élimination consécutive de l'Italie en barrages de la compétition.

Ces dernières semaines, M. Infantino assure que l'Iran disputera la Coupe du monde, organisée conjointement aux Etats-Unis, Canada et Mexique du 11 juin au 19 juillet.

"L'Iran sera à la Coupe du monde" et disputera comme prévu ses matches du premier tour sur le sol des Etats-Unis avait-il affirmé à l'AFP fin mars en marge d'un match amical de l'Iran près d'Antalya (Turquie).

"L'Iran doit venir, ils représentent leur peuple, ils se sont qualifiés, les joueurs veulent jouer", avait-il encore affirmé mi-avril lors d'une conférence économique organisée par la chaîne de télévision CNBC à Washington, tout en espérant une "situation pacifique" au Moyen-Orient l'été prochain.

Sur la côte ouest La sélection iranienne doit disputer ses trois matches du groupe G à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin) puis à Seattle contre l'Égypte (27 juin). Son camp de base est censé être situé à Tucson, en Arizona.

Au début du conflit au Moyen-Orient déclenché par les États-Unis et Israël le 28 février, l'Iran avait évoqué un "boycott" de la compétition, avant de demander à la FIFA de déplacer ses matches des Etats-Unis au Mexique.

Sur ce point, "les matches seront où ils doivent être, selon le tirage au sort", avait déclaré à l'AFP le patron du foot mondial, dont la connivence explicite avec Donald Trump a suscité quelques critiques.

Le règlement de la FIFA confère à l'organisation le pouvoir de décider seule des mesures à prendre si une équipe, en l'occurrence l'Iran, devait se retirer.

Cette "proposition" intervient aussi alors que la Première ministre italienne Giorgia Meloni, l'une des plus proches alliées de Trump sur le Vieux Continent, a récemment pris ses distances avec Israël et les Etats-Unis, s'attirant les foudres du président Donald Trump.



Dallas prend la main au bout du suspense dans le Minnesota Les Stars mènent désormais 2-1 dans leur quart de finale de la Conférence Ouest. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Dallas a signé un succès important sur la glace de Minnesota mercredi au 1er tour des play-off de NHL. Les Stars ont arraché l'acte III après deux prolongations (4-3) et mènent désormais 2-1.

L'équipe du défenseur soleurois Lian Bichsel (22'27 de temps de glace, bilan de -1) a dû attendre la 93e minute pour fêter ce succès à Saint-Paul. Le but décisif est tombé en power-play, de la canne du Canadien Wyatt Johnston.

Le Wild avait pourtant bien réagi à l'entame canon des Stars, qui ont mené 2-0 après 14 minutes et des réussites de Mikko Rantanen et Jason Robertson. Les joueurs du Minnesota ont renversé la table grâce à des buts de Marcus Johansson (19e), Joel Eriksson Ek (25e) et Michael McCarron (38e).

En troisième période, Dallas a égalisé par l'intermédiaire de Matt Duchene (50e) pour aller chercher les prolongations.

Battus 6-1 lors de l'acte I puis victorieux du deuxième (4-2) à domicile, les Stars ont donc récupéré l'avantage de la glace. L'acte IV aura lieu samedi, toujours dans le Minnesota.



La Suisse poursuit sa préparation à Bienne contre la Hongrie Les Suisses affrontent la Hongrie jeudi et vendredi (19h45) à Bienne en match de préparation pour le Championnat du monde. Ils veulent retrouver calme et confiance après l'affaire Patrick Fischer.

Après deux matches en Slovaquie (défaite 3-1 et victoire 5-3), les Helvètes ont pris leurs quartiers à Bienne cette semaine. Mercredi, ils ont enfin pu s'exprimer sur le licenciement du sélectionneur et l'affaire qui ébranle le hockey suisse depuis dix jours.

Ces deux tests contre la Hongrie, qu'ils retrouveront le 23 mai lors de la phase de groupes du Mondial de Zurich et Fribourg, doivent permettre aux Suisses de confirmer après le succès acquis vendredi en Slovaquie.

Il s'agira pour certains de se montrer sous leur meilleur jour pour conserveur leur place avant l'arrivée des joueurs de NHL et des finalistes de National League.

Pour cette deuxième semaine de préparation, le nouveau sélectionneur Jan Cadieux a convoqué quatre joueurs de Genève-Servette: le gardien Stéphane Charlin et les défenseurs Tim Berni, Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre. S'y sont ajouté les attaquants des Zurich Lions Sven Andrighetto et Nicolas Bächler.



Julien Sprunger délivre Fribourg à Davos, en deuxième prolongation Julien Sprunger (à gauche) a délivré les Fribourgeois à Davos. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER A Davos, Fribourg s'est imposé 3-2 après la 2e prolongation lors de l'acte III de la finale des play-off de National League. Le héros se nomme Julien Sprunger.

Et à la 89e, Julien Sprunger a surgi. Un but (son 413e) ô combien important du capitaine des Dragons qui permet à Fribourg de piéger une deuxième fois les Davosiens sur leur glace et de mener 2-1 dans cette finale. Cette réussite est finalement venue récompenser l'opportunisme des Dragons dans cette partie. La fin du troisième tiers (59e) aurait pu couronner Juuso Arola, mais le tir du Finlandais a frappé le poteau.

Durant ces play-off, les deux équipes avaient disputé une prolongation et l'avaient gagnée. Fribourg avait battu Rapperswil au terme d'un septième acte épique en quarts de finale, alors que Davos avait validé son ticket pour la finale sur un goal de Lemieux contre Zurich.

Lors de la première prolongation, Gottéron est même parvenu à gommer une pénalité pour surnombre (62e). Biasca (66e), Sörensen (73e), Dorthe (77e) et Bertschy (78e) auraient pu enfiler le costume de héros. Mais non, il a fallu que ce soit le numéro 86 fribourgeois qui sauve la bande, comme au temps de sa superbe. Et dire qu'à la 86e, Wallmark s'est fait l'auteur d'un vilain geste sur Zadina en lui assénant un coup de canne derrière le genou, mais les arbitres n'ont rien vu.

Sörensen et Wallmark en lumière Avant cette fin de partie excitante, les Davosiens ont été les premiers à mettre la pression sur le but de Reto Berra. Fribourg va lui mettre le nez à la fenêtre en milieu de tiers avec Sörensen. Le numéro 9 de Gottéron fera encore mieux à la 15e puisque c'est lui qui ouvrit le score, parfaitement servi par Wallmark. Ou quand le duo star de Fribourg se montre décisif.

Sauf que cet avantage, les joueurs de Rönnberg vont le conserver... treize secondes. Dans l'enchaînement, la quatrième ligne davosienne a mis la pression et Simon Knak a pu niveler la marque, sous les yeux de Nino Niederreiter. L'art de tuer dans l'oeuf le potentiel momentum adverse.

A noter côté grison que Josh Holden a eu le plaisir de pouvoir compter sur le retour de Michael Fora. Croisé avant la partie, le directeur sportif grison, Jan Alston, a confié que "même s'il ne devait pas être à 100%, sa présence dans le vestiaire reste un réel atout". Le Tessinois n'a toutefois pas beaucoup joué (2'12).

Acte IV vendredi Au cours du tiers médian, il a fallu attendre la première indiscipline fribourgeoise pour que Davos en profite. Sur un changement de personnel catastrophique, Frehner a servi Zadina qui a pu fixer Berra à la 29e. Avant cela, Sörensen avait eu l'opportunité de redonner l'avantage à ses couleurs, mais le Suédois a cette fois tiré à côté.

Il sera tout de même impliqué sur l'égalisation dans la troisième période. A la 48e, Sörensen a rendu la pareille à Wallmark pour un 2-2 tout en finesse. Mais ça, les fans fribourgeois vont l'oublier. La "faute" à l'éternel Julien Sprunger.

La série se poursuit vendredi soir (20h) avec le quatrième acte à Fribourg.



Manchester City dépasse Arsenal en tête de la Premier League Le 24e but d'Erling Haaland en Premier League cette saison a suffi au bonheur des Cityzens. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City a ravi la première place de la Premier League à Arsenal en s'imposant mercredi 1-0 chez l'avant-dernier Burnley. Les Clarets sont eux officiellement relégués en deuxième division.

Arsenal repassera devant en cas de victoire ou de match nul samedi contre Newcastle durant la 34e journée, mais Manchester City a toujours un joker, avec un match en retard à jouer contre Crystal Palace.

Mercredi, l'équipe de Pep Guardiola n'a pas brillé à Turf Moor mais elle est allée chercher la victoire qu'il lui fallait pour monter sur le trône en Premier League, trois jours après son succès contre les Gunners (2-1).

Elle présente un bilan parfaitement identique à Arsenal (70 points et +37 en différence de buts) après 33 rencontres disputées, mais elle le double au classement grâce à un total de buts marqués supérieurs (66 contre 63).

Un 24e but pour Haaland Celui inscrit dès la cinquième minute par Erling Haaland, son 24e but cette saison en Premier League, a suffi au bonheur des Citizens.

L'avant-centre norvégien a pris le meilleur sur le gardien Martin Dubravka d'un piqué du gauche en finesse, au bout d'un sprint puissant lancé par une passe de Jérémy Doku (5e, 1-0).

Les visiteurs ont dominé sans parvenir à enfoncer le clou, et en laissant leur hôte s'approcher parfois un peu trop facilement de la cage de Gianluigi Donnarumma, jusque dans les ultimes secondes du match.

Pour Burnley, cette 22e défaite subie en 34 journées est synonyme de relégation en Championship (2e division), la troisième en cinq saisons. De quoi donner des envies d'ailleurs au Genevois Zeki Amdouni, sous contrat avec les Clarets jusqu'en 2028 et qui se remet toujours d'une grave blessure à un genou.



Les Nyonnaises conservent leur titre de championnes de Suisse Frida Formann (à droite) a mené Nyon vers un deuxième titre national consécutif. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nyon Basket Féminin a remporté un deuxième titre consécutif en SB League. Les joueuses Loan Morand ont battu Elfic Fribourg une troisième fois en trois matches mercredi devant leur public (89-82).

Un an après avoir détrôné les Fribourgeoises de leur piédestal, les Nyonnaises ont confirmé leur nouveau statut en décrochant leur cinquième titre de leur histoire après ceux de 1973, 1979, 1984 et 2025. Ce nouveau sacre a été acquis au terme d'une finale rondement menée.

Après avoir remporté les deux premiers actes à l'extérieur (82-70, 93-81), Nyon a toutefois dû cravacher après un début de match en faveur des Elfes. Menées de neuf points à l'issue du premier quart-temps, les Vaudoises ont petit à petit refait leur retard avant de définitivement prendre les commandes dans la quatrième période. Avec 37 points, 10 rebonds et 5 assists, la Danoise Frida Formann aura été la grande dame de ce troisième acte décisif.

Les Nyonnaises prennent également leur revanche après leurs défaites en finale de la SBL Cup et en demi-finale de la Coupe de Suisse cette saison, à chaque fois contre Elfic.



Fracture de la clavicule pour Marc Hirschi Coup dur pour Marc Hirschi, qui manquera sans doute le Giro (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La chute de Marc Hirschi mercredi lors de la Flèche Wallonne a laissé des traces. Le Bernois souffre d'une fracture de la clavicule gauche, a annoncé son équipe Tudor.

Le coureur de 27 ans est tombé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée à Huy, après un contact avec un autre vélo en queue de peloton. Il avait déjà été victime d'une chute trois jours plus tôt sur l'Amstel Gold Race, dont il portait encore les stigmates.

La formation suisse a annoncé que le Bernois allait subit une opération jeudi. Il ne sera donc pas sur la ligne de départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche et probablement pas non plus sur celle du Tour d'Italie (8-31 mai).

Après Stefan Küng (fémur) et Matteo Trentin (clavicule), Marc Hirschi est le troisième coureur de l'équipe Tudor a subir une importante fracture depuis le début de l'année.



Une première victoire pour Simona Waltert en WTA 1000 Simon Waltert (25 ans) est en réussite à Madrid (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Simona Waltert a remporté mercredi son premier match dans un WTA 1000. A Madrid, après s'être extraite des qualifications, la Grisonne a battu l'Ukrainienne Alexandra Olijnykova 7-5 6-0.

Face à la 70e mondiale, la Suissesse (WTA 97) a bien réagi après avoir rapidement concédé un break dans la première manche. Menée 3-1, elle est revenue à 4-4 avant de s'emparer de la mise en jeu de son adversaire au meilleur des moments pour enlever la manche.

Simona Waltert a ensuite livré un récital dans le deuxième set, remportant 28 points sur 41. Elle affrontera au 2e tour la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 40), lauréate de Roland-Garros en 2017.

Belinda Bencic (WTA 12) entrera quant à elle en lice jeudi sur la terre battue madrilène. Exemptée de 1er tour, la Saint-Galloise sera opposée à la Croate Petra Marcinko (WTA 74).



Blessé à la cuisse droite, Serge Gnabry annonce son forfait Serge Gnabry (à gauche) ne sera pas au Mondial. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Serge Gnabry doit renoncer au Mondial 2026 avec l'Allemagne. L'attaquant du Bayern Munich souffre d'une déchirure musculaire au niveau de l'adducteur de la cuisse droite.

"Ces derniers jours ont été difficiles à digérer. Une saison du Bayern qui a encore beaucoup à jouer après avoir assuré un nouveau titre en Bundesliga ce week-end. Quant au rêve de Coupe du monde avec l'Allemagne, il est malheureusement terminé", a écrit Serge Gnabry (30 ans) sur son compte Instagram.

"Comme le reste du pays, je supporterai les gars à la maison. Maintenant, il est temps de me concentrer sur la guérison et de revenir pour la pré-saison", a ajouté l'attaquant du Bayern.

Samedi soir, le Bayern avait indiqué devoir se passer "pour une longue période" de Serge Gnabry, sans préciser la durée exacte d'indisponibilité. Les médias allemands ont évoqué deux à quatre mois d'absence. L'attaquant est donc contraint de mettre fin à sa saison avec le Bayern et donc de renoncer à la Coupe du monde.

Les Munichois ont assuré un 35e titre de champions d'Allemagne dimanche sur leur première balle de titre, et sont encore engagés sur deux autres tableaux, avec des demi-finales de Coupe d'Allemagne contre Leverkusen mercredi, et de Ligue des champions contre le Paris SG (aller le 28 avril à Paris, retour le 6 mai à Munich).

Pour pallier l'absence de Gnabry, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany peut compter sur le retour progressif de Jamal Musiala, après sa grave blessure au Mondial 2025 des clubs en juillet (fracture du péroné gauche avec luxation de l'articulation de la cheville).



Chelsea vire son entraîneur Liam Rosenior Liam Rosenior n'aura passé que quelques mois sur le banc des Blues. Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Chelsea a annoncé mercredi s'être "séparé" de Liam Rosenior, moins de quatre mois après sa nomination jusqu'en 2032. Les Blues sont emportés par une série catastrophique de 7 défaites en 8 matches.

L'Anglais de 41 ans était arrivé début janvier pour assurer la succession d'Enzo Maresca, démis de ses fonctions quelques mois après avoir remporté la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs avec les Blues.

Rosenior a subi dans son court mandat (23 matches) des éliminations en Coupe de la Ligue et en Ligue des champions, et connu surtout un décrochage particulièrement brutal en Premier League.

L'annonce de son départ survient au lendemain d'une lourde défaite 3-0 à Brighton, la cinquième d'affilée sans le moindre but marqué en championnat. Le club n'a pas connu une telle série depuis 1912.

"Depuis sa nomination en cours de saison, Liam a toujours fait preuve d'une intégrité et d'un professionnalisme irréprochables", a écrit Chelsea dans un communiqué. "Le club n'a pas pris cette décision à la légère, mais les résultats et les performances récents sont tombés en dessous des normes requises, alors qu'il reste encore beaucoup à jouer cette saison".

Chelsea est septième en Premier League et pourrait encore reculer de plusieurs rangs d'ici la fin de la 34e journée. Il dispute dimanche une demi-finale de Coupe d'Angleterre contre Leeds.

L'équipe sera dirigée jusqu'en fin de saison par Calum McFarlane, lequel avait déjà assuré un intérim en janvier entre le limogeage de Maresca et l'arrivée de Rosenior.

Le groupe BlueCo, propriétaire du club, a usé cinq entraîneurs permanents (Tuchel, Potter, Pochettino, Maresca et Rosenior) depuis son arrivée en mai 2022.



Paul Seixas remporte la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid En s'imposant devant Mauro Schmid (arrière-plan, à gauche), Paul Seixas a frappé fort à quelques jours de son duel avec Tadej Pogacar. Image: KEYSTONE/AP Le phénomène français Paul Seixas (19 ans) a remporté mercredi la Flèche Wallonne. Il s'est imposé devant le champion de Suisse Mauro Schmid, qui a réussi à le suivre dans le terrible mur de Huy.

En l'absence du vainqueur sortant Tadej Pogacar, qu'il retrouvera dimanche sur la "Doyenne" des classiques, Liège-Bastogne-Liège, Seixas a fait honneur à son statut de favori. Bien lancé par ses coéquipiers de l'équipe Decathlon, il a dompté avec brio le très raide mur de Huy (1,3 km à 9,6%) dès sa première participation.

Mauro Schmid, qu'on n'attendait pas à pareille fête, a pris la 2e place après avoir bien tenu le choc dans l'ascension finale. Il a devancé le Français Benoît Cosnefroy et le Britannique Ben Tulett au sein d'un trio qui n'a pu que s'avouer vaincu face au nouveau prodige du cyclisme dans les 200 derniers mètres.

Vainqueur de la Flèche en 2020, Marc Hirschi n'a de son côté pas terminé la course. Il a chuté à 20 km de l'arrivée, trois jours après avoir déjà connu pareille mésaventure lors de l'Amstel Gold Race. Le triptyque ardennais autour duquel il avait axé sa préparation tourne au cauchemar.



Les Suisses affichent leur cohésion au milieu de la tourmente Jan Cadieux s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire Patrick Fischer. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les joueurs et responsables de l'équipe de Suisse se sont efforcés de calmer le jeu devant les médias mercredi à Bienne, à la veille du premier des deux matches amicaux contre la Hongrie.

Ils aspirent au retour à la tranquillité, après la polémique autour de Patrick Fischer.

"Nous avons un Championnat du monde à préparer", a répété l'équipe à l'unisson, à trois semaines du début du Mondial à domicile. L'affaire du faux certificat Covid de Patrick Fischer n'a pas créé la discorde au sein de la sélection, ont assuré les joueurs et le sélectionneur de l'équipe de Suisse Jan Cadieux, qui s'est pour la première fois présenté devant les médias après le licenciement de Fischer, la semaine passée.

La lettre du capitaine de la sélection Roman Josi, dans laquelle ce dernier a exigé la réintégration de Fischer à son poste, n'a pas non plus troublé le groupe, à en croire l'équipe. Cette missive était "destinée exclusivement à l'interne" mais a néanmoins fuité dans les médias mardi.

"Nous avons beaucoup discuté de l'affaire la semaine dernière en Slovaquie, également avec nos joueurs de NHL. J'étais au courant de la démarche de Josi. Il m'a assuré personnellement que ses déclarations dans la lettre n'étaient pas dirigées contre moi", a relevé Jan Cadieux, qui a repris le poste de sélectionneur la semaine dernière alors qu'il était prévu initialement qu'il succède à Fischer après les Mondiaux seulement.

Il n'est par ailleurs pas question, a poursuivi l'ancien coach de Genève-Servette, de réintégrer Lian Bichsel. Le jeune défenseur des Dallas Stars et ex-joueur de Bienne est suspendu de la sélection nationale depuis plus de deux ans sur décision de Patrick Fischer, qui lui a reproché d'avoir refusé des sélections en équipe de Suisse M20 pour privilégier sa carrière en club. Cette suspension reste valable jusqu'au terme des Mondiaux, a précisé Cadieux. Il a ajouté que plusieurs personnes et instances avaient été impliquées dans la décision.

Quoi qu'il en soit, pour l'heure, Lian Bichsel est engagé en NHL, où son équipe dispute les 8es de finale des play-off face à Minnesota (1-1 dans la série).

