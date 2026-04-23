beau temps13°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Le tour de passe-passe du président de la FIS pour être réélu

Le tour de passe-passe du patron du ski mondial pour rester en place

Non soutenu par les pays dont il possède la nationalité, Johan Eliasch est allé chercher un nouveau passeport afin de pouvoir se porter candidat à sa réélection à la présidence de la Fédération internationale de ski.
23.04.2026, 11:4823.04.2026, 11:48
Rainer Sommerhalder / ch media

En 2021, Johan Eliasch battait le Suisse Urs Lehmann lors d’une élection très disputée pour la présidence de la Fédération internationale de ski (FIS). Depuis, ce milliardaire anglo-suédois, anticonformiste et obstiné, s’est fait tellement d’ennemis durant son mandat qu’il doit sérieusement craindre pour sa réélection lors du Congrès de l'instance prévu en juin à Belgrade.

Le Liechtensteinois Alexander Ospelt est aujourd’hui considéré comme le candidat le plus prometteur. Les autres adversaires sont Anna Harboe Falkenberg (Danemark), Dexter Paine (Etats-Unis) et Victoria Gosling (Grande-Bretagne), comme l’a indiqué la FIS mercredi, tard dans la soirée, en précisant que la liste finale devait encore être approuvée par le Comité de nomination et de rémunération au plus tard le 20 mai.

Eliasch a échoué à gouverner le CIO ⬇️

Le grand patron du ski mène un combat perdu d'avance

Ce communiqué révélant l’ensemble des candidats était particulièrement attendu, car la présence de Johan Eliasch n’était pas totalement acquise. Pour se présenter, une personne doit obtenir le soutien d’une fédération, ou plutôt de «sa» fédération. Selon les statuts de la FIS, elle doit impérativement être en possession du passeport de la nation concernée.

Comme ni la Grande-Bretagne, qui avait soutenu Eliasch il y a cinq ans, ni la Suède n’étaient disposées à le présenter comme candidat, le propriétaire anglo-suédois de la marque Head pouvait logiquement craindre de ne pas pouvoir se présenter à sa propre réélection. Mais il a visiblement trouvé une solution.

Johan Eliasch, president of the FIS, pictured after the women&#039;s alpine skiing Super-G race at the 2026 Olympic Winter Games at the Tofane Alpine Skiing centre in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on ...
Johan Eliasch, un président controversé.image: Keystone

Johan Eliasch figure bel et bien sur la liste communiquée par la FIS. Il est soutenu par la Géorgie, et non par l’Arménie comme certaines rumeurs l’avaient laissé entendre ces derniers jours. On attend avec impatience de savoir comment cet homme de 64 ans a pu obtenir un tel passeport.

Désormais candidat à sa réélection, sauf bien sûr si le Comité de nomination et de rémunération s’y oppose, Eliasch n’a en tout cas pas à craindre d’adversaire suisse. Son ancien rival, Urs Lehmann, est aujourd’hui CEO de la FIS et fait en quelque sorte partie de ses proches collaborateurs. L’ancien président de Swiss-Ski se tient ainsi à l’écart de toute intrigue politique.

Jean-Philippe Rochat en course pour le Conseil
Si personne en Suisse ne vise la présidence de l’instance, le Vaudois Jean-Philippe Rochat est candidat à sa réélection au Conseil de la FIS. «Mes deux années au sein du Conseil de la FIS ont montré combien de travail est encore nécessaire pour rendre la FIS plus efficiente, pour optimiser la gouvernance, augmenter la transparence et développer la collaboration avec les fédérations nationales membres», a-t-il déclaré dans un communiqué de Swiss-Ski.
Plus d'articles sur le sport
On a retrouvé le bouc émissaire de Fribourg-Gottéron
On a retrouvé le bouc émissaire de Fribourg-Gottéron
de Klaus Zaugg
La malédiction de Gottéron frappe Reto Berra
La malédiction de Gottéron frappe Reto Berra
de Klaus Zaugg
Une vague de rébellion secoue le vestiaire de la Nati
Une vague de rébellion secoue le vestiaire de la Nati
de Klaus Zaugg
Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire
Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire
de Julien Caloz
Un scandale plane sur la finale Davos-Gottéron
7
Un scandale plane sur la finale Davos-Gottéron
de Klaus Zaugg
La Nati féminine inquiète en pleine course au Mondial
La Nati féminine inquiète en pleine course au Mondial
de Raphael Gutzwiller
«Le joueur s’est immédiatement calmé»: cet arbitre valaisan a innové
«Le joueur s’est immédiatement calmé»: cet arbitre valaisan a innové
de Julien Caloz
Les fans du FC Saint-Gall poussent les paysans à bout
Les fans du FC Saint-Gall poussent les paysans à bout
de Raphael Rohner
ChatGPT a sauvé la carrière de cette star romande
ChatGPT a sauvé la carrière de cette star romande
de Ralf Streule
Thèmes
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF
1 / 17
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF

Saint-Ursanne (JU)
source: suisse tourisme
partager sur Facebookpartager sur X
Le futur Premier ministre hongrois se moque de Viktor Orbán
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Ils nous ont manipulés»: la fille de Maradona accable ses soignants
Au procès sur la mort de Diego Maradona, sa fille Gianinna Maradona accuse l’équipe médicale de «manipulation totale», dénonçant des négligences aux conséquences potentiellement fatales.
Une des filles de Diego Maradona, Gianinna, a dénoncé mardi au procès sur les circonstances de la mort de son père en 2020 une «manipulation totale et horrible» de la famille par l’équipe médicale entourant alors la légende du football argentin, durant les dernières semaines de sa vie.
L’article