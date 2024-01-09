Zakaria ne partira pas ++ Dussenne rentre en pays

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026 Les Suisses et les Américains se retrouveront en entame du Mondial 2026 (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse commencera "son" championnat du monde par un duel face aux Etats-Unis. La sélection de Patrick Fischer aura l'occasion de prendre sa revanche après la défaite en finale du dernier Mondial.

Ce premier match du pays-hôte aura lieu le vendredi 15 mai à 20h20 à Zurich, selon le programme publié mardi par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Il sera précédé par un duel opposant la Finlande à l'Allemagne (16h20). A Fribourg, le Canada et la Suède lanceront les débats avant un Tchéquie - Danemark en soirée.

Pour rappel, la Suisse s'était inclinée en finale du Mondial en mai face à ces mêmes Etats-Unis à Stockholm (1-0 après prolongation). Doubles vice-champions du monde en titre, les hockeyeurs helvétiques tenteront d'enfin décrocher l'or mondial devant leur public.

La Finlande pour finir Après cette entrée en lice, ils affronteront dans l'ordre la Lettonie (16 mai), l'Allemagne (18), l'Autriche (20), la Grande-Bretagne (21), la Hongrie (23) et la Finlande (26). Tous les matches de ce groupe A se dérouleront à Zurich, dans l'antre du ZSC.

Les équipes du groupe B - Canada, Suède, Tchéquie, Danemark, Slovaquie, Norvège, Slovénie et Italie - en découdront à Fribourg.



Stefan Küng et Fabio Christen au départ de la Vuelta Stefan Küng avait décroché sa première victoire d'étape sur un Grand Tour lors de la dernière Vuelta (archives). Image: KEYSTONE/AP/PEDRO ROCHA Stefan Küng et Fabio Christen seront les deux Suisses au départ du Tour d'Espagne, a annoncé Swiss Cycling mardi. La 80e édition de la Vuelta s'élance samedi de Turin, en Italie.

Agé de 23 ans, Fabio Christen participera donc à son premier Grand Tour au sein de la formation suisse Q36.5, qui a bénéficié d'une invitation, au contraire de l'équipe Tudor. Le Zurichois de 23 ans devra sans doute se mettre au service de son leader britannique Tom Pidcock.

Stefan Küng, qui a repris la compétition début août sur le Tour de Pologne après avoir renoncé au Tour de France, roulera seulement pour la deuxième fois sur les routes ibériques. L'an dernier, le Thurgovien de 31 ans avait signé l'une des plus belles victoires de sa carrière en remportant le contre-la-montre final à Madrid.



Denis Zakaria ne partira pas Denis Zakaria (à droite) s'interpose devant Ousmane Dembélé: l'AS Monaco pourra toujours compter sur son capitaine. Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER L’avenir de Denis Zakaria s’inscrit toujours avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté a communiqué "qu’il n’y aura pas de départ d’ici la fin du mercato de son capitaine Denis Zakaria."

Le Genevois a reçu ces derniers jours une offre mirobolante du club saoudien d’Al-Ahli. Plusieurs sources ont évoqué un salaire annuel net de 8 millions de francs pour un contrat de trois ans. Toutefois, des divergences au sein du club saoudien et des difficultés liées au nombre de joueurs étrangers sous contrat n’ont pas permis la finalisation de ce transfert.

Agé de 28 ans, Denis Zakaria évolue depuis l’été 2023 à Monaco. Il reste sur une saison 2024/2025 très aboutie. Il a, ainsi, figuré dans le onze idéal de la Ligue 1 établi par "L’Equipe".



Lausanne-Sport: Noë Dussenne rentre en pays Noë Dussenne: un départ qui laissera un vide. Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le Lausanne-Sport a officialisé le départ de son capitaine Noë Dussenne. Agé de 33 ans, le défenseur belge rentre au pays. Il évoluera désormais au Oud-Heverlee Leuven.

Le Lausanne-Sport précise "qu’il a respecté le choix du joueur tout en veillant à préserver les intérêts financiers du club".

Venu en 2023 du Standard de Liège, Noë Dussenne a livré 82 rencontres et a inscrit 15 buts pour le club vaudois. En Belgique, il rejoint une formation qui occupe la dernière place du classement avec un seul point récolté en quatre rencontres.



Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek Iga Swiatek impériale à Cincinnati. Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Moins de deux mois après son sacre à Wimbledon, Iga Swiatek a enlevé le WTA 1000 de Cincinnati pour la première fois. En finale, la Polonaise s'est imposée 7-5 6-4 devant Justine Paolini.

Iga Swiatek (24 ans) est ainsi parfaitement lancée en direction de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'elle avait remporté en 2022 et qui débute dimanche à New York. Dans l'Ohio, la Polonaise a soulevé le 24e trophée de sa carrière, le 11e en WTA 1000, une catégorie où seule Serena Williams compte plus de titres (13). Cette victoire va, par ailleurs, lui permettre de ravir la 2e place du classement WTA à Coco Gauff pour toutefois rester à 3000 points de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Face à l'Italienne, la Polonaise a perdu les trois premiers jeux de la finale avant d'exercer un très net ascendant. Au fil des jeux, son succès semblait inéluctable, Malgré tout son courage, Justine Paolini a concédé sa sixième défaite en six rencontres devant Iga Swiatek.



Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner Carlos Alcaraz n'a pas dû s'employer trop longtemps lundi Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 de Cincinnati. L'Espagnol a bénéficié de l'abandon en finale du no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner.

Visiblement diminué, l'Italien âgé de 24 ans était mené 5-0 dans la première manche quand il a jeté l'éponge, offrant un premier titre dans l'Ohio à son grand rival Alcaraz, no 2 mondial.

L'état de santé de Sinner interroge alors que l'US Open débute dimanche. "Je suis désolé les gars, je ne peux pas. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Je me sens mal. Je ne peux pas me déplacer, j'ai l'impression que je vais m'effondrer. Je suis désolé pour les fans", a expliqué Sinner au superviseur après avoir fait appel à un médecin. "Soigne toi bien, c'est le plus important", lui a tout de suite lancé Alcaraz.

Très attendu, ce nouveau duel n'aura pas vraiment eu lieu après le succès d'Alcaraz en finale de Roland-Garros, puis celui de Sinner à Wimbledon.



Transferts: le FC Bâle perd Kevin Carlos Fin de parcours pour Kevin Carlos avec le FC B稷e Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kevin Carlos (24 ans) quitte le FC Bâle, qu'il avait rejoint en août 2024. L'attaquant espagnol va poursuivre sa carrière en France sous les couleurs de l'OGC Nice, avec qui il a signé pour cinq ans.

Arrivé sur les bords du Rhin l'an passé en provenance d'Yverdon où il s'était révélé, Kevin Carlos a fait 40 apparitions avec le FCB, pour qui il a marqué 15 buts et gagné la saison dernière le doublé Coupe-championnat.

Ce transfert permet à l'Espagnol de rejoindre l'un des cinq plus grands championnats, ce qui était son souhait. Selon les médias, le montant du transfert est de six millions de francs.Kevin Carlos (24 ans) quitte le FC Bâle, qu'il avait rejoint en août 2024. L'attaquant espagnol va poursuivre sa carrière en France sous les couleurs de l'OGC Nice, avec qui il a signé pour cinq ans.

Arrivé sur les bords du Rhin l'an passé en provenance d'Yverdon où il s'était révélé, Kevin Carlos a fait 40 apparitions avec le FCB, pour qui il a marqué 15 buts et gagné la saison dernière le doublé Coupe-championnat.

Ce transfert permet à l'Espagnol de rejoindre l'un des cinq plus grands championnats, ce qui était son souhait. Selon les médias, le montant du transfert est de six millions de francs.



Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée Une victoire pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Jil Teichmann (WTA 83) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise a battu la Française Lois Boisson (WTA 47), tête de série no 5, en trois manches, 6-4 1-6 6-4, et 2h20.

La Suissesse âgée de 28 ans a connu des difficultés au service, mais elle a bien compensé dans le jeu. Jil Teichmann effectue son retour un mois après sa finale perdue à Iasi. Elle peut s'aligner dans l'Ohio sans pression, car elle est assurée d'avoir une place dans le tableau principal de l'US Open.



Dominic Lobalu forfait pour Athletissima Coup d'arr黎 pour Dominic Lobalu Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dominic Lobalu est forfait cette semaine pour Athletissima (5000 m) et les championnats de Suisse (1500 m). Il souffre d'une blessure musculaire, a indiqué son management.

Lors d'un entraînement samedi à Saint-Gall, Lobalu a ressenti une douleur dans une cuisse. Une IRM a confirmé dimanche qu'il s'agissait d'une blessure musculaire, qui sera traitée ces prochains jours. L'objectif de Lobalu, champion d'Europe du 10'000 m, est d'être remis pour le Weltklasse de Zurich le 27 août et ensuite pour les Mondiaux de Tokyo à mi-septembre.



Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux à Crans-Montana (archives). Image: KEYSTONE/Maxime Schmid Swiss Cycling a annoncé lundi sa sélection pour les championnats du monde de VTT en Valais (30 août - 14 septembre). Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux avant de prendre sa retraite.

La fin de carrière du champion olympique en 2016 à Rio, qui courra encore une dernière fois devant son public lors de l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide le 21 septembre, intervient alors qu'un changement de génération est en cours.

En Coupe du monde masculine, le meilleur vététiste helvétique se nomme actuellement Fabio Püntener. L'Uranais de 25 ans est monté à deux reprises sur le podium cette saison. Chez les femmes, la Zurichoise Nicole Koller n'a jamais quitté le top 10 et pointe à la 2e place du classement général, deux rangs devant la Nidwaldienne Alessandra Keller.

Au total, la Suisse sera représentée par 47 coureuses et 72 coureurs dans sept disciplines différentes - cross-country, e-mountain bike, descente, enduro, e-enduro, marathon et pump track - qui se tiendront sur sept sites différents en Valais.



Kishane Thompson déclare forfait pour Athletissima Le vice-champion olympique du 100 mètres Kishane Thompson ne sera finalement pas présent à Lausanne mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/Boglarka Bodnar Les spectateurs d'Athletissima n'auront pas droit à un duel Kishane Thompson - Noah Lyles sur 100 m mercredi à Lausanne. Touché au tibia, le sprinteur jamaïcain a déclaré forfait.

"Kishane Thompson ne courra pas le 100 m", ont écrit les organisateurs dans un communiqué lundi. A moins d'un mois des Mondiaux, le sprinteur jamaïcain "souffre d'une gêne au tibia depuis le week-end dernier en Silésie" (Pologne).

Samedi à Chorzow, Kishane Thompson, meilleur performeur mondial de la saison et favori pour décrocher le titre mondial à Tokyo en septembre, a décroché une victoire importante en remportant en 9''87 le 100 mètres devant son rival américain Noah Lyles (9''90). Il s'agissait de la première confrontation entre les deux hommes depuis les Jeux olympiques de Paris, où Thompson avait été privé de l'or olympique par Lyles pour cinq millièmes de seconde.

Après leurs retrouvailles polonaises samedi, les deux sprinteurs devaient de nouveau courir l'un contre l'autre à la Pontaise et leur ultime duel à moins d'un mois des championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre) constituait l'attraction du meeting de Ligue de diamant.

Les organisateurs ont également précisé que Thompson ne participera pas non plus à la Weltklasse de Zurich fin août.



Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade Antoine Semenyo a été victime d'injures racistes lors du match d'ouverture de Premier League vendredi. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le supporter ayant proféré des insultes racistes envers le joueur ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo, vendredi à Liverpool, a été interdit de stade au Royaume-Uni, a annoncé la police lundi.

Cet habitant de Liverpool âgé de 47 ans a été expulsé du stade d'Anfield après l'interruption du match, puis arrêté samedi.

La police anglaise l'a libéré en lui interdisant "d'assister à tout match de football réglementé au Royaume-Uni". Il n'a pas non plus le droit d'approcher un stade de football "à moins d'un mile" (1,6 km), a-t-il été précisé dans un communiqué.

L'enquête "est toujours en cours et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le club", a ajouté la police locale.

Le match entre Liverpool et Bournemouth (4-2) a été interrompu à la 29e minute après qu'Antoine Semenyo a fait part à l'arbitre d'insultes racistes venant des tribunes.

L'ailier ghanéen, auteur de deux buts durant le match, a déclaré samedi que cet incident allait le marquer "pour toujours". "Pas à cause des paroles d'une personne mais parce que toute la famille du football s'est réunie" pour le soutenir, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.



Milan continue sa route en Coupe Rafael Leao a inscrit le 1-0 pour Milan Image: KEYSTONE/AP/Spada Ardon Jashari a réussi ses débuts en match officiel avec l'AC Milan. Les Lombards se sont imposés 2-0 à domicile contre Bari au premier tour de la Coupe d'Italie.

Le milieu de terrain de 23 ans est entré en jeu à la 65e alors que la cause était entendue face au club de Serie B. Zachary Athekame, deuxième nouvelle recrue helvétique de Milan cet été, est resté sur le banc pendant tout le match. Noah Okafor est lui entré en jeu à la 81e.

Michel Aebischer a dû trembler un peu plus lors de son premier match officiel avec Pise. Le club promu en Serie A ne s'est imposé face à Cesena, club de division inférieure, qu'aux tirs au but, après un match qui s'était terminé sur un score nul et vierge après 90 minutes. Aebischer, prêté un an par Bologne, a été remplacé en fin de match.



Le PSG réussit ses débuts, sans briller Petite victoire du PSG pour lancer la saison de Ligue 1 Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra Le PSG n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion. Mais il a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la 1re journée de Ligue 1.

Quatre jours après avoir raflé la Supercoupe d'Europe, leur 5e trophée de l'année, les vainqueurs de la Ligue des Champions ont manqué d'inspiration pour bousculer les Canaris et n'ont dû leur salut qu'à un but chanceux inscrit en seconde période par Vitinha sur une frappe déviée de l'extérieur de la surface qui a pris à contre-pied Anthony Lopes (67e).

Malgré les imperfections constatées dans le jeu de son équipe, Luis Enrique se contentera volontiers de ce résultat, lui qui n'a récupéré ses troupes que le 6 août, trois semaines seulement après la fin d'un exercice certes historique pour le club de la capitale, mais interminable.

Luis Enrique avait ainsi décidé de laisser sur le banc au coup d'envoi une bonne partie de ses cadres (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué). Mais les remplaçants appelés à assurer la relève n'ont pas vraiment été à la fête à la Beaujoire.

