Vidéo: twitter

Cette star du tennis a encore disjoncté

Daniil Medvedev, ex-numéro 1 mondial, traverse une période très compliquée sur les courts. Et il n'a pas caché son écœurement, mardi en plein match.

Plus de «Sport»

Bien audacieux, celui qui miserait sur un sacre de Daniil Medvedev à l'US Open, qui débute la semaine prochaine... Le Russe, sacré à New York en 2021, est actuellement en perdition.

L'ex-numéro 1 mondial n'a remporté qu'un match – en trois tournois – dans sa tournée de préparation nord-américaine. Mardi, il a subi sa quatrième défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Un revers en deux manches (7-5, 6-3) contre le 92e mondial, l'Américain Martin Damm, dès son entrée en lice à Winston Salem.

En plein naufrage, Medvedev – toujours classé 8e à l'ATP malgré ses déboires – s'est lancé dans une tirade en anglais (qui n'est pas sa langue maternelle) pendant un changement de côté. Affalé sur son banc. Le visage fermé. A voix haute, mais se parlant à lui-même. «Plus fataliste que réellement énervé, avec cette ironie grinçante dont il sait parfois faire preuve», détaille Eurosport. Le Russe, habitué des coups de sang, s'est suggéré à lui-même de changer de sport, tout en affirmant son écœurement pour le tennis:

«Je devrais peut-être commencer une carrière dans le pickleball. Il n'est pas trop tard. Avec Jack Sock, en double. Tous les sports sur cette planète sont meilleurs. Même le curling, mec!»

La scène en vidéo Vidéo: twitter

L'Américain Jack Sock, ex-8e mondial en tennis, a arrêté celui-ci en 2023 pour devenir joueur pro de pickleball. Un sport de raquette qui ressemble beaucoup au tennis, mais joué sur un terrain plus petit, avec une raquette pleine et une balle en plastique perforée.

C'est peu dire que Daniil Medvedev n'aborde pas l'US Open dans les meilleures conditions. En Grand Chelem, il a subi quatre éliminations au 1er tour sur ses six derniers tournois. Son meilleur résultat est un 8e de finale, à l'Open d'Australie cette année. Un bilan extrêmement décevant pour un joueur de sa trempe.

En Romandie aussi, on joue au pickleball👇 «C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands

Pour redresser la barre, le Moscovite a récemment engagé comme entraîneur l'ex-joueur kazakhstanais Andrey Golubev. Une collaboration qui n'a, visiblement, pas encore porté ses fruits.

Et si Medvedev ne retrouve vraiment pas sa flamme pour le tennis lors de l'US Open, il peut venir en Suisse: on connaît quelques bons coachs de curling.