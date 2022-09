Casper Ruud (à gauche) et Carlos Alcaraz s'affronteront en finale de l'US Open dimanche pour un premier titre en Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial. image: keystone/shutterstock

A l'US Open, la finale Ruud-Alcaraz a un double enjeu énorme

Casper Ruud et Carlos Alcaraz s'affrontent en finale dimanche soir (22h00) avec l'objectif de gagner un premier titre du Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial. On est très curieux de connaître votre pronostic grâce à notre sondage.

Les enjeux

Il y en a deux. Le vainqueur de cette finale s'adjugera à la fois son premier titre en Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial.

A 19 ans et 4 mois, Carlos Alcaraz pourrait devenir le plus jeune numéro 1 de l'Histoire. De son côté, Casper Ruud serait le premier Norvégien à monter sur le trône.

Peu importe le vainqueur, cette édition de l'US Open restera très spéciale. Elle sacrera un nouveau vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, chose très rare ces dernières années: depuis 2008, seuls 6 joueurs en dehors des trois «monstres» (Nadal, Djokovic et Federer) ont eu ce privilège. Il s'agit de Murray, Del Potro, Wawrinka, Cilic, Thiem et Medvedev.

Les forces et faiblesses

Carlos Alcaraz semble à première vue le mieux armé pour remporter un tournoi sur dur, une surface rapide. L'Espagnol est un terrible cogneur du fond de court, aussi bien en coup droit qu'en revers. Ses coups laissent souvent son adversaire à plusieurs mètres de la balle. Dans le jeu, rien ne semble être un obstacle pour lui vers le sacre.

C'est plus au niveau mental et physique qu'il y a un risque de grippage. Même s'il a fait preuve d'une énorme force psychologique – en remportant par exemple ses trois derniers matchs au 5e set et en sauvant une balle de match contre Sinner –, le jeune Espagnol dispute sa première finale en Majeur. Un contexte toujours particulier, qui demande une maîtrise parfaite de ses émotions. On se souvient, par exemple, du pourtant très expérimenté Djokovic craquer et pleurer sur son banc l'année passée contre Medvedev.

Et s'il est encore très jeune et dans une forme olympique, Carlos Alcaraz a passé 13h28 sur les courts lors de ses trois derniers matchs. C'est énorme! Et pas anodin pour le corps...

Casper Ruud abordera cette finale plus frais. Le Norvégien n'est resté «que» 8h55 sur les terrains depuis le début de son 8e de finale contre Moutet. Mentalement, le Scandinave est lui aussi très bien loti: il est un joueur extrêmement calme, peu expressif, qui supporte très bien la pression. En plus, il a, contrairement à Alcaraz, l'expérience d'une finale en Grand Chelem (perdue contre Nadal cette année à Roland-Garros) et connaît donc les fortes émotions qu'un tel événement crée.

Dans le jeu, Ruud pourrait souffrir de son déficit de puissance par rapport à Alcaraz, avec le risque d'être rapidement dominé dans l'échange et d'avoir un pourcentage de coups gagnants inférieur (d'autant plus qu'Alcaraz défend bien). Mais si le Norvégien, joueur très régulier, arrive à engager de longs échanges et à déborder l'Espagnol grâce à ses angles de frappe, il a toutes ses chances. Son coup droit efficace lui permettra assurément de conclure les points s'il est en bonne position.

Le pronostic de Watson

Victoire de Caasper Ruud en quatre manches.

La fraîcheur du Norvégien, son sang-froid et sa régularité feront de lui le vainqueur de l'US Open et le prochain numéro 1 mondial.

Image: keystone

Votre pronostic

Et vous, vous en pensez quoi?

Qui va gagner l'US Open 2022? Alcaraz en 3 manches Alcaraz en 4 manches Alcaraz en 5 manches Ruud en 3 manches Ruud en 4 manches Ruud en 5 manches Vous savez, moi et le tennis... J'imagine juste que la vie doit être Ruud dans la prison d'Alcaraz

L'enjeu bonus: la célébration

Gagner un Grand Chelem, c'est aussi l'occasion de marquer l'Histoire avec une célébration inédite, qui peut devenir une marque de fabrique. Dans une interview pour le site Tennis Legend, le finaliste de l'Open d'Australie 2006, Marcos Baghdatis, évoquait l'importance de ce moment:

«J'ai commencé à cogiter quand je me suis vu gagner le tournoi, quand j'ai pensé à quelle célébration j'allais faire après la balle de match. A partir de là, plus rien n'a été» Marcos Baghdatis, finaliste de l'Open d'Australie 2006

Alors qu'il menait une manche à zéro et 2-0 contre Roger Federer, le Chypriote s'est écroulé et a fini par s'incliner en quatre manches.

Spontanée ou travaillée, la célébration de certains champions a marqué. Florilège:

Gustavo Kuerten dessinait des cœurs avec sa raquette sur la terre de Roland-Garros (plus difficile à faire à l'US Open 😉) Image: keystone

L'émotion du Maître quand il a (enfin) gagné Roland-Garros en 2009 Image: keystone

Nadal qui se laisse tomber sur le dos (à éviter sur terre battue si vous n'aimez pas faire la lessive) Image: keystone

On se réjouit de voir ce que Casper Ruud ou Carlos Alcaraz nous ont concocté pour dimanche soir!