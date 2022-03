Wawrinka: «Mon rêve est de regagner un tournoi avant d'arrêter»

Sa blessure 🤕

«J'avais depuis 2019 de fortes douleurs au pied gauche, une grosse inflammation compliquée. Début 2021, j'en suis arrivé au point où je n'en pouvais plus. J'ai subi deux interventions, en mars et en juin. Lors de la seconde, on a dû nettoyer le tendon d'Achille, râper de l'os, c'était un gros truc.»