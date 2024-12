Gaël Monfils se confie sur Federer et sur son avenir... en Suisse

Installé dans le canton de Vaud depuis 2008, le tennisman français a répondu aux questions des internautes sur «X» ce dimanche. Il est notamment revenu sur ses duels contre Federer, son pays d'adoption et son avenir.

Gaël Monfils a été éliminé du tournoi UTS de Londres (le dernier de l'année civile) par Alex de Minaur, ce dimanche soir en demi-finale. Mais comme le Français avait un peu de temps à tuer dans la journée, il en a profité pour ouvrir son compte «X» aux questions des internautes.

«Salut les amis, j’espère que vous allez bien ce dimanche matin ! Alors, quoi de neuf X ? Venez, on discute un peu ! Posez vos questions, je réponds avec plaisir. Passez un bon dimanche !» Image: X

Signe de la grande popularité du tennisman actuellement classé au 55e rang mondial, son post a généré un demi-million de vues et plus de 600 commentaires.

Certains internautes n'avaient pas de questions à poser. Ils ont simplement profité de l'attention du joueur de 38 ans pour le remercier pour sa carrière et lui souhaiter bonne chance pour la saison 2025. D'autres avaient des demandes, mais elles étaient farfelues. Comme celle-ci: «Tes céréales, c'est avant ou après le lait dans le bol?» Mais la plupart des demandes concernaient le tennis et étaient pertinentes, car elles permettaient de mieux connaître le sportif et sa discipline.

«La Monf» a par exemple expliqué que le plus beau trophée du circuit était selon lui celui du tournoi de Doha, que le Français a remporté en 2018.

Le faucon est l’oiseau emblématique du Qatar. Image: Anadolu

Il a aussi admis que s'il n'avait jamais remporté de tournoi du Grand Chelem, c'était parce qu'il n'était «pas assez fort», et révélé que son plus beau souvenir dans le tennis remontait à 2004 et son match contre Lleyton Hewitt à Bercy (une partie spectaculaire et accrochée, finalement perdue par le Français en deux sets). Mais c'est lorsqu'il a évoqué la Suisse que Monfils est devenu encore plus intéressant pour nous.

Gaël Monfils a d'abord parlé de Roger Federer. Un adversaire qu'il connaît bien puisque les deux hommes se sont croisés à 14 reprises sur le circuit entre 2006 et 2019.

Federer a battu le Français 10-4 dans les confrontations directes. Image: atpworldtour

A la question de savoir ce qui l'a le plus impressionné chez «RF» lorsqu'il l'a affronté, le Parisien a eu l'un des plus beaux commentaires que l'on puisse faire à un joueur de tennis:

«Son adaptation tactique aux différentes situations» Autrement dit: son intelligence de jeu.

Federer et Monfils après un duel épique en quart de finale de l'US Open 2014, remporté par le Maître en cinq manches. Image: FR170537 AP

«La Monf» a ensuite été interrogé sur son lieu de résidence. Pour rappel, le tricolore vit en Suisse depuis de nombreuses années. Autrefois résident du petit village vaudois de Trélex (2008-2016), il a ensuite déménagé en ville de Nyon avant de changer encore de domicile en 2018, et de s'installer dans la commune d'Arzier-Le Muids (VD), au-dessus de Gland.

Il n'est pas le seul à avoir choisi notre pays. De nombreux tennismen français se sont installés en Suisse romande, «à l’abri du tumulte et du fisc français», résumait joliment Le Monde en 2014. Un déménagement que certains compatriotes voient toujours d'un mauvais oeil. «Alors, toujours résident suisse?», a ainsi demandé un internaute dimanche, une question que Monfils a semble-t-il moyennement apprécié. Sa réponse:

«Oui, et je vivrais là-bas même après ma carrière. Pourquoi?»

«Peut-être pour rendre la pareille au pays qui vous a éduqué, soigné, formé, non?», a répliqué l'internaute, sans que la discussion ne se poursuive. Il a plutôt été question, ensuite, de ce que fera le joueur lorsqu'il aura pris se retraite sportive. C'est ce que lui ont demandé plusieurs personnes sur «X», auxquelles Monfils a donné toujours la même réponse: «J'aimerais bien travailler dans le monde de la finance».

Un voeu qu'il espère exaucer le plus tard possible. Car Gaël Monfils n'a pas l'intention de ranger sa raquette tout de suite. «Si je devais décrire mon année 2024 en un mot, je dirais bonheur, a-t-il révélé au micro de Tennis Weekly Podcast. Pouvoir jouer une année de plus, c’est une vraie chance. Je suis vraiment heureux de jouer à ce niveau, vraiment, je ne peux qu’être heureux.»