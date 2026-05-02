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Pogacar en démonstration sur le Tour de Romandie

epa12927903 Winner Tadej Pogacar from Slovenia of UAE Team Emirates XRG raises his arms after crossing the finish line to win the fourth stage, a 149,6 km race between Broc and Charmey at the 79th Tou ...
Tadej Pogacar est bel et bien le plus fort en Romandie.Keystone

Pogacar en démonstration sur le Tour de Romandie

Tadej Pogacar a signé son 3e succès sur le Tour de Romandie 2026 lors de la 4e étape samedi entre Broc et Charmey. Le Slovène a attaqué dans la 3e ascension du col du Jaun pour s'imposer.
02.05.2026, 15:4402.05.2026, 16:04

Pas question de laisser quoi que ce soit à ses adversaires. Cannibale à deux roues, le patron du cyclisme mondial s'est fait plaisir sur cette étape de 149 km. Même avec trois coureurs en échappée, dont son compatriote Primoz Roglic, Pogacar a choisi d'attaquer en faisant le spectacle dans la 3e et dernière ascension du Jaun à 3,2 km du sommet.

Seul Florian Lipowitz a esquissé une révolte, mais l'Allemand s'est fait lâcher sur la deuxième accélération du maillot jaune à un kilomètre du sommet. Le quadruple vainqueur du Tour de France a réalisé une belle descente et a fait parler ses qualités de rouleur pour arriver le premier à Charmey. Lipowitz a fini à 14 secondes.

Dimanche, Tadej Pogacar voudra sûrement s'offrir un quatrième bouquet et égaler le record de Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur la boucle romande en 1951. Et l'arrivée à Leysin après le départ de Lucens sur 178 km est évidemment taillée pour ses immenses qualités de grimpeur. (fxp-fr-sda-rtp/ats)

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