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US Open: Wawrinka finalement invité

Stan Wawrinka of Switzerland reacts after his match at the Swiss Open tennis tournament in Gstaad, Switzerland, on Tuesday, July 14, 2026. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Stan Wawrinka jouera finalement l'US Open. image: Keystone

Coup de théâtre avec Wawrinka à l'US Open

D'abord non-invité, le Vaudois jouera finalement l'US Open! Il bénéficie du forfait d'un autre joueur.
26.08.2026, 18:1026.08.2026, 18:17

Stan Wawrinka (ATP 127) a finalement reçu une invitation pour disputer l'US Open. Le vétéran vaudois a bénéficié du retrait sur blessure de l'Américain Patrick Kypson (ATP 116). Pour rappel, le vainqueur de trois titres du Grand Chelem n'avait, dans un premier temps, pas obtenu de wild card. Les organisateurs du tournoi new-yorkais avaient préféré en donner une à Kypson, notamment.

Wawrinka (41 ans) – qui prendra sa retraite à la fin de la saison – pourra donc participer à ce qui sera le dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Le Suisse avait remporté le tournoi voici dix ans, en 2016.

«Je suis incroyablement excité d'accepter une wild card pour l'US Open 2026. Je me réjouis de jouer une fois encore devant les fans à New York», a réagi le Suisse sur le site des organisateurs.

Ça avait fait jaser👇

«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
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Le Vaudois a gagné trois titres en Grand Chelem. Outre son triomphe à New York, il s'était aussi imposé à l'Open d'Australie en 2014 et à Roland-Garros l'année suivante. Il a au total fêté 16 victoires dans des tournois ATP et a été couronné champion olympique en double à Londres en 2008 avec Roger Federer, avec qui il a également gagné la Coupe Davis en 2014.

(ats/yog)

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