Le documentaire sur les derniers jours de la carrière de Roger Federer sortira le 20 juin sur Prime Video. image: Keystone

On a vu le documentaire Prime Video sur Federer en avant-première

Dans Twelve Final Days, Roger Federer évoque les derniers jours de sa carrière. Il ouvre ses archives et la porte de sa maison. Le documentaire sortira le 20 juin. Nous l'avons vu en avant-première.

Simon Häring

Ce sont des images qui n’ont jamais été destinées au public, et qui pourtant, ravissent déjà des millions de personnes. Pour le documentaire Twelve Final Days retraçant les derniers jours de sa carrière, Roger Federer ouvre ses archives personnelles et donne un aperçu inédit de sa vie.

Twelve Final Days sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 20 juin. Le documentaire a célébré sa première mondiale au Tribeca Festival de New York et CH Media, groupe auquel watson appartient, l'a déjà vu. C'est un incontournable pour tout amateur de sport. Voici les moments les plus émouvants.

Il fait pleurer ses enfants

Nous sommes le 15 septembre 2022, à 15h05, lorsque Roger Federer fait savoir au monde entier ce qu'il rumine depuis des semaines. Il lit une lettre d'adieu émouvante, durant 4 minutes et 34 secondes. Son message est diffusé sur les réseaux sociaux.

On peut entendre Federer, mais on ne le voit pas. Ce n'est que dans Twelve Final Days qu'il dévoile ce qu'il s'est réellement passé au moment de l'enregistrement. Il est assis à une table. Dans la vitrine en arrière plan, se trouvent des répliques des 20 trophées en Grand Chelem qu'il a remportés. RF porte une chemise en jean lorsqu'il lit son texte. Il retient son souffle et ses larmes à plusieurs reprises. La scène a été filmée au domicile de Federer.

Une fois que le discours est enregistré, ses enfants reviennent du sport et de l'école. Leo et Lenny portent le maillot d'Arsenal. «Rodgeur» est critique. «Où est le maillot du FC Bâle?», demande-t-il. On parle à la fois anglais et allemand. La veille, lorsqu'il avait annoncé à ses progénitures qu'il comptait se retirer du circuit, trois d'entre eux auraient pleuré.

«C'était incroyablement émouvant» Roger Federer, à propos de l'annonce de sa retraite à ses enfants

Les filles de Federer, Myla et Charlene, à la Laver Cup 2022, après le double de Federer aux côtés de Rafael Nadal. image: Mb Media/Freshfocus

Roger Federer était à Zurich au moment de l'annonce de sa retraite. Au siège de l'entreprise On, plus exactement. Sa mère Lynette et son père Robert étaient également de la partie. Lorsque le monde entier apprend que sa carrière est bientôt terminée, les larmes ne coulent pas uniquement sur le visage de sa femme, Mirka.

Sa blessure au ménisque, le début de la fin

Roger et Mirka sont en couple depuis les Jeux olympiques de Sydney. Elle l'a soutenu sur le plan professionnel, se montrant intransigeante, tout en ayant une réputation de grincheuse. Face aux critiques, ils décidèrent tous les deux de retirer Mirka de la scène publique.

Dans Twelve Final Days, Mirka brise enfin le silence. Elle dit: «Je suis triste et heureuse à la fois. Cela a été un voyage incroyable. Ces derniers mois ont été émouvants, car je sens que Roger aimerait jouer toute sa vie. Mais désormais, le moment est venu. Et je suis là pour le soutenir».

Federer décrit le début de la fin comme étant la blessure au ménisque du genou gauche, subie en 2016, après sa demi-finale à l'Open d'Australie, en faisant couler un bain pour ses filles. «Après cela, mon genou n'a plus jamais été le même. J'ai toujours pensé que si l'on devait opérer, c'était la fin. Et je ne me suis pas trompé», concède-t-il. Dans Twelve Final Days, on peut apercevoir Federer dans ses moments les plus vulnérables, parfois même en déambulateur.

Après Wimbledon 2016, Roger Federer interrompt sa saison pour laisser à son genou le temps de guérir. Image: AP

Federer a par la suite remporté l'Open d'Australie à deux reprises, ainsi que Wimbledon, une fois, avant de se faire opérer du genou droit après un match en Afrique du Sud, début 2020. Il ne s'en remettra jamais.

«Ce n'est qu'après que j'ai réalisé à quel point Mirka souffrait de cette situation. Ils savaient que je ne serais plus le meilleur» Roger Federer

Roger Federer dispute son dernier match en simple le 7 juillet 2021, un quart de finale à Wimbledon. Il s'incline en trois sets face au Polonais Hubert Hurkacz et concède un sanglant 6-0 lors de la dernière manche.

Federer, mais aussi Nadal et Djokovic

Rafael Nadal est également présent dans le documentaire. «Après son appel, j'avais les larmes aux yeux», raconte l'Espagnol, en se souvenant du moment où Federer lui a confié qu'il se retirait. Les deux hommes se sont affrontés neuf fois en finale de Grand Chelem. Ils étaient rivaux et sont devenus amis.

«Savoir que je n'aurai plus cette sensation avant une finale contre Roger pour le reste de ma vie me brise le cœur. Avec lui, c'est aussi une partie de ma vie qui s'en va» Rafael Nadal

Roger Federer a davantage affronté Novak Djokovic que Rafael Nadal durant sa carrière. 50 matchs contre 40. Il dit du Serbe que beaucoup le voyaient comme le «party-crasher» (le trouble-fête, en version française). Pourtant, après l'avoir affronté pour la première fois à Monte-Carlo en 2006, RF n'était «pas convaincu par lui à cause de ses lacunes techniques». «Mais il est devenu un joueur monstrueux», explique-t-il. Comme pour Federer, la famille est un élément important dans la carrière de Djokovic. C'est ce qui lie les deux joueurs.

En fin de documentaire, Mirka déclare: «Regarder Roger pratiquer le tennis me manquera, car il joue avec une grâce incroyable. Je crois que c'est ce que les gens vont regretter». Elle est reconnaissante de l'avoir dans sa vie. Les larmes coulent à nouveau. Comme le 23 septembre 2022, lorsque Roger Federer a disputé son dernier match de double, aux côtés de Rafael Nadal à la Laver Cup.