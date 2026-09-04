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Tennis: positif à la cocaïne, Kyrgios suspendu un mois

epa12645709 Nick Kyrgios of Australia in action against Zhang Zhizhen of China during the Kooyong Classic tennis tournament in Melbourne, Australia, 13 January 2026. EPA/JOEL CARRETT EDITORIAL USE ONL ...
L'Australien a été suspendu un mois. image: Keystone

Kyrgios a pris une mesure insolite pour réduire sa suspension

Contrôlé positif à la cocaïne en juin, le tennisman australien a été suspendu un mois. Une sanction diminuée grâce à son engagement dans un programme de désintoxication.
04.09.2026, 08:5904.09.2026, 08:59

Nick Kyrgios a été suspendu un mois après un contrôle positif à la cocaïne, a annoncé jeudi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA). L'Australien de 31 ans s'est engagé dans un programme de désintoxication.

Le finaliste de Wimbledon 2022 avait été testé positif lors du tournoi ATP 250 de Majorque le 22 juin et suspendu temporairement pour cela depuis le 4 août.

On en parlait ici:

Nick Kyrgios rattrapé par un contrôle positif à la cocaïne
Nick Kyrgios rattrapé par un contrôle positif à la cocaïne

La durée de suspension par défaut pour une infraction de ce type, commise hors compétition comme établi par l'agence, est de trois mois. Mais l'ITIA a expliqué jeudi avoir décidé de la réduire à un mois à condition que le joueur suive une démarche de soins.

«Kyrgios s'est engagé dans un programme de traitement», a annoncé l'autorité dans un communiqué, «à ce titre, la suspension du joueur prend fin le 3 septembre 2026 (soit jeudi), sous réserve de l'achèvement du programme. Les primes et les points de classement obtenus lors du tournoi de Majorque lui seront retirés.»

L'agence antidopage a indiqué que Nick Kyrgios avait expliqué que sa consommation de cocaïne s'était produite dans un contexte social, lors d'une soirée avant qu'il ne doive disputer un match à Majorque.

L'ITIA a consulté un expert scientifique indépendant au sein d'un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage (AMA), qui a estimé que son explication était cohérente avec le taux de cocaïne détecté dans son échantillon. L'agence a déclaré:

«En conséquence, l'ITIA a admis que la consommation de cocaïne par Kyrgios avait eu lieu hors compétition»

«Une énorme erreur»

Cette suspension constitue le dernier épisode en date d'une carrière émaillée de frasques, mais aussi de blessures et problèmes de santé mentale. A l'annonce de sa suspension cet été, le joueur avait admis «une énorme erreur» dans une publication sur Instagram et présenté ses excuses à ses proches et fans, et aux «enfants» qui le suivent.

Australia&#039;s Nick Kyrgios returns the ball to Chile&#039;s Cristian Garin during a men&#039;s singles quarterfinal match on day ten of the Wimbledon tennis championships in London, Wednesday, July ...
Nick Kyrgios a joué la finale de Wimbledon 2022, perdue contre Novak Djokovic. image: Keystone

Sans se «chercher d'excuses», il avait évoqué les nombreuses blessures l'ayant «énormément affecté aussi bien physiquement que mentalement» ces dernières années, qui ont vu l'Australien tomber à la 918e place du classement ATP.

Le redoutable serveur, vainqueur de sept tournois en simple, est l'un des rares joueurs à avoir remporté des victoires sur le circuit professionnel face au «Big Four» (Federer, Nadal, Djokovic et Murray). Mais l'Australien a très peu fréquenté les courts ces dernières saisons.

(ats/yog)

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