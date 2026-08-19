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Tennis: Kyrgios suspendu après un contrôle positif à la cocaïne

epa12671295 Nick Kyrgios of Australia during the Mens Doubles 1st round match against Jason Kubler and Marc Polmans of Australia at the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, ...
L'Australien Nick Kyrgios est suspendu à titre provisoire.image: Keystone

Nick Kyrgios rattrapé par un contrôle positif à la cocaïne

Le fantasque joueur australien a été provisoirement suspendu par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) après avoir été contrôlé positif à la benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne.
19.08.2026, 12:0019.08.2026, 12:07

Nick Kyrgios a été provisoirement suspendu après un contrôle positif à la cocaïne le 22 juin, lors du tournoi ATP 250 de Majorque, a annoncé mercredi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

«Le 17 juillet 2026, un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage (AMA) a confirmé la présence de benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne», a détaillé l'ITIA qui précise que la suspension est effective depuis le 4 août et que le joueur, finaliste de Wimbledon en 2022, n'a pas fait appel de la décision à ce jour.

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Le joueur de 31 ans, ancien numéro 13 mondial au talent indéniable, mais connu pour son tempérament volcanique et ses frasques, a admis dans la foulée «une énorme erreur» dans un message publié sur son compte Instagram.

«Je présente mes excuses à mes fans, à ma famille, à mes sponsors et à tous mes proches. Mais surtout, je présente mes excuses aux enfants qui me suivent. Je sais quel exemple cela donne et je suis profondément déçu de moi-même», ajoute l'Australien.

Kyrgios, sans se «chercher d'excuses», évoque aussi les nombreuses blessures qui l'ont «énormément affecté aussi bien physiquement que mentalement» ces dernières années, et qui ont vu l'Australien tomber à la 919e place mondiale.

(ats/roc)

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