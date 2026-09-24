La Laver Cup a des soucis financiers, mais Federer a une stratégie pour les régler. image: watson

Federer a une idée pour régler les problèmes d'argent de sa Laver Cup

La célèbre compétition intercontinentale de tennis, créée par le Bâlois, a lieu ce week-end à Londres. Ses finances souffrent, mais Federer a une stratégie pour corriger le tir.

Simon Häring Suivez-moi

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Certaines images restent profondément gravées dans notre mémoire. Il y a quatre ans, l’O2 Arena a été le théâtre d’adieux comme le sport en connaît rarement. Roger Federer pleurait, Rafael Nadal pleurait, ils se tenaient la main. Mirka Federer, leurs enfants, les parents du Suisse: tous avaient les larmes aux yeux. Le temps d’une nuit, la Laver Cup s’est transformée en cathédrale des émotions.

Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. Roger Federer n’est plus là, Rafael Nadal et Andy Murray ont eux aussi pris leur retraite. Et Novak Djokovic, qui se trouve au crépuscule de sa carrière, manque une nouvelle fois la Laver Cup.

Roger Federer et Rafael Nadal à la Laver Cup en 2022, une image légendaire. image: freshfocus

Avant même les adieux de Federer, une question se posait déjà: quel pouvoir d’attraction la Laver Cup peut-elle encore exercer sans lui? Certes, cinq des dix meilleurs joueurs du classement mondial sont présents à Londres, parmi lesquels Alexander Zverev, double vainqueur en Grand Chelem, et Carlos Alcaraz, septuple lauréat en Majeur. Mais il leur manque (encore) l’aura de Federer et de ses rivaux.

Des offres exclusives pour les ultra-riches

Avec le départ des grands noms, la Laver Cup est confrontée à une nouvelle réalité économique. Après avoir enregistré des pertes de plusieurs millions ces dernières années, les organisateurs misent désormais davantage sur une clientèle fortunée. Le forfait d’hospitalité le plus exclusif coûte l’équivalent d’environ 41 000 francs.

Ceux qui souhaitent vivre la Laver Cup pendant tout le week-end doivent mettre nettement plus la main au portefeuille qu’il y a quatre ans. Le forfait complet le moins cher est passé d’environ 204 à 288 francs, soit une hausse de plus de 40%. Seuls les billets à l’unité offrent un petit répit: la place la moins chère coûte aujourd’hui environ 50 francs, contre 66 auparavant. Les places en loge sont à nouveau proposées à plus de 3200 francs.

L'O2 Arena de Londres a déjà accueilli la Laver Cup en 2022. image: ap

C’est surtout auprès des ultra-riches que les organisateurs veulent gagner beaucoup d’argent. Ceux-ci sont courtisés avec des offres exclusives: places en loge directement au bord du court, lounges VIP, restauration tout compris, entrées séparées et rencontres avec des grands noms du tennis comme Andy Murray, John McEnroe ou Jim Courier.

L’offre la plus chère, l’«Ultimate Experience», coûte environ 41 000 francs. Elle comprend une place au premier rang, quatre nuits dans l’hôtel cinq étoiles où séjournent également les équipes, des transferts VIP ainsi qu’un entraînement de 30 minutes avec une légende du tennis. Peut-être même avec Roger Federer en personne? Une chose est sûre: le forfait affiche déjà complet.

L’an dernier à San Francisco, le forfait tout compris destiné aux ultra-riches ne coûtait «que» quelque 30 000 francs. A Londres, ils doivent donc mettre une nouvelle fois nettement plus la main au portefeuille.

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De grosses pertes deux ans de suite

Cette chasse aux ultra-riches ne doit rien au hasard. Car en coulisses, la Laver Cup est confrontée à des difficultés économiques. Elle a enregistré des pertes de plusieurs millions à deux reprises consécutives. En 2023 à Vancouver, elles se sont élevées à 1,8 million de livres sterling (environ 1,97 million de francs suisses). En 2024, les comptes étaient certes à l’équilibre, mais uniquement parce que la perte de 1,5 million a été compensée par des «revenus de l’entreprise réalisés en dehors du tournoi». Le résultat de l’année dernière n’est pour l’heure pas encore consultable.

Depuis 2017, la Laver Cup est organisée par Trident 8, société domiciliée à Londres et filiale britannique de l’agence Team 8 Global, dont Federer est actionnaire. La Ryder Cup de golf a servi de modèle à cette compétition par équipes. Elle est financée par les fédérations australienne et américaine de tennis ainsi que par Jorge Paulo Lemann, ancien joueur de Coupe Davis devenu milliardaire. Les partenaires et sponsors? Les mêmes que ceux de Federer lui-même, à savoir: Rolex, UBS, Mercedes-Benz, Moët & Chandon, Uniqlo et On.

Les sponsors de la Laver Cup sont les mêmes que ceux de Roger Federer, notamment Mercedes-Benz. image: getty

Roger Federer est le père spirituel et le visage de la Laver Cup. Elle constitue son héritage au tennis, appelé à lui survivre bien au-delà de sa propre carrière.

Lorsqu’il y a participé pour la dernière fois en tant que joueur, il y a quatre ans, la Laver Cup avait réalisé un chiffre d’affaires de 28,4 millions de livres (environ 31 millions de francs), dont 17,5 millions issus de la vente de billets. Le bénéfice s’était élevé à 3,5 millions.

La Laver Cup se porte moins bien depuis que Federer a rangé sa raquette, en 2022. image: getty

Depuis, les recettes provenant de la billetterie ont chuté d’environ 20,6 à 14,8 millions de francs et celles issues du merchandising de 2,2 à 1,2 million de francs. Cela montre à quel point la Laver Cup dépend du pouvoir d’attraction de Federer. Dans le même temps, les dépenses ont augmenté d’environ 8,3 millions de francs entre 2021 et 2023. La raison: la compétition se déroule chaque année dans un lieu différent, avec des stades de tailles variables ainsi que des coûts fluctuants pour le montage et les infrastructures.

Londres doit permettre d’inverser la tendance et d’atteindre une «rentabilité historique». Quatre ans après la nuit des larmes, la Laver Cup revient sur les lieux de ses plus grandes émotions. Avec un espoir: que l’héritage de Roger Federer ne ravive pas seulement les souvenirs, mais remplisse aussi les caisses.

Adaptation en français: Yoann Graber