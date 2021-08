Sport

Tennis

Federer subira une nouvelle opération au genou droit



Image: EPA

Roger Federer: «Je veux me donner la chance de revenir»

Le Bâlois (40 ans) s'apprête à subir une nouvelle intervention chirurgicale à son genou droit. Il est forfait pour l'US Open et sera absent du circuit plusieurs mois.

team watson/ats

Roger Federer (40 ans) a posté un message vidéo sur son compte Instagram, dans lequel il annonce sa nouvelle intervention chirurgicale ainsi que son forfait pour le dernier Grand Chelem de la saison, qui débute dans deux semaines à New York.

«Je vais devoir marcher avec des béquilles pendant plusieurs semaines. Ce qui signifie que je ne jouerai pas au tennis avant plusieurs mois»

A 40 ans, Roger Federer aura-t-il encore la volonté, la force et le courage de tenter un nouveau retour au premier plan? Son amour pour son sport l'amènera-t-il à consentir tous les sacrifices voulus pour retrouver la place qui doit être la sienne sur le Circuit?

Les questions se bousculent après cette annonce qui, on l'espère, ne sera pas finalement celle de la fin de sa carrière. Son retour aux affaires cette année après sa double opération au même genou droit en 2020 n'incite guère à l'optimisme. Le Bâlois n'aura joué que cinq tournois en 2021. Après un parcours encourageant à Paris, où il avait déclaré forfait avant son 8e de finale, il n'a pas obtenu sur gazon les résultats espérés. A Halle face à Félix Auger-Aliassime et à Wimbledon devant Hurkacz, il a concédé deux défaites sans appel, trahi par ses limites à la fois physiques et mentales.

Comme s'il a compris au fil des semaines que ce comeback ne sera pas aussi majestueux que celui de 2017. «Je suis réaliste. Je mesure pleinement ce que signifie une nouvelle opération à mon âge, explique Roger Federer dans sa vidéo. Mais je veux me donner une chance de revenir sur le Circuit.»