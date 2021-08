Sport

Tennis

Roger Federer: faut-il s'inquiéter de son absence?



Roger Federer ne revient pas. Faut-il s'inquiéter de son absence?

Le Bâlois a encore déclaré forfait à Toronto et Cincinnati. Officiellement, il a mal au genou. Mais ce n'est sûrement pas tout.

Roger Federer fête ses 40 ans dimanche et, à cet âge-là, on commence par souhaiter «bonne santé». D'autant que les forfaits successifs du Maître (Tokyo, Toronto, Cincinnati) ne disent rien de bon, eux.

Les chances de voir Roger Federer jouer l'US Open s'amenuisent : le Suisse ne jouera ni à Toronto, ni à Cincinnati. L'homme aux 20 Grands Chelems "cite de persistants problèmes au genou" pour justifier son absence, selon les termes de l'ATP.



En réalité, Federer entretient un certain mystère sur ses intentions, s'il ne devient pas un peu cachottier avec l'âge. Ses forfaits sont aussi prévisibles que nébuleux. Personne ne sait si ses «douleurs persistantes à un genou» sont plus fortes que son envie de rester à la maison, et si oui, dans quelle mesure.

En d'autres termes, à cet âge-là, on peut se demander si Federer est sérieusement blessé, ou si ses communiqués sont d'abord des mots d'excuses - ou un peu des deux.

Jamais sans ma femme?

Son entourage reste discret mais ne cache pas une certaine lassitude, chez Federer, à courir le monde comme s'il avait encore 20 ans. De la même manière qu'il n'était pas fou de joie à l'idée de rallier Tokyo, «RF» n'avait pas rêvé de fêter ses 40 ans dans un hôtel de Toronto, en tête-à-tête avec Severin Lüthi, en attendant un adversaire qui ne serait pas un cadeau.

Avec l'âge, le champion n'a plus le coeur à voyager sans sa famille, une concession qu'il n'accorde plus guère qu'aux Grand Chelem. «Il n'a jamais aimé être seul, de toute façon. Quand Mirka n'est pas là, il s'ennuie au bout de deux jours. Je ne sais pas s'il est gravement blessé ou non mais j'étais certain qu'il n'irait ni aux JO, ni à Toronto», rit un routinier du tennis suisse.

Peut-il, veut-il revenir?

Après son élimination brutale à Wimbledon, Federer a dressé une analyse dépassionnée de sa performance, où il n'était pas uniquement question d'âge, de physique et d'énergie, mais de vertus aussi cardinales que la force de conviction, la capacité de concentration.

«Le corps a plutôt bien répondu. Mais je dois vraiment m'améliorer en tant que joueur, y compris mentalement, lorsque les matchs sont durs physiquement. Je dois m’entraîner plus et jouer plus. Sauf qu'à mon âge, on ne sait jamais ce qui peut se passer»

A son âge vénérable en effet, Roger Federer est placé devant le défi de tout surpasser, les douleurs physiques comme les usures psychiques, mais aussi la tentation de l'embourgeoisement, fut-elle inavouable, après avoir goûté aux extases de la vie rangée, parfums de liberté et effluves de saucisses grillées, à commencer par les anniversaires en famille.

S'il s'agit de dire la vérité, rien que la vérité, personne ne sait si Federer peut et veut revenir bientôt à la compétition. Il ne le sait peut-être pas lui-même.