Opposée à la star locale Naomi Osaka aux Jeux olympiques, la Zurichoise a pris la porte au bout d'une heure. La nuit a été plus agitée dans les bassins, où une grande rivalité est née.

Konnichi'watson , c'est notre rendez-vous chaque matin à 7 h 00 durant les Jeux olympiques de Tokyo. On vous y présente les événements importants qui ont eu lieu durant la nuit.

Pas de chance: Viktorija Golubic (WTA 50) affrontait l'icône japonaise Naomi Osaka (WTA 2) au deuxième tour du tournoi de tennis. Aucune chance: la Zurichoise s'est inclinée 6-3 6-2 en à peine plus d'heure.

Récente quart de finaliste à Wimbledon, Viktorija Golubic est apparue telle qu'en elle-même: belles mains agiles, petits bras fragiles. Dépassée par la puissance d'Osaka, elle n'a inscrit que huit points à la relance. Elle compte désormais sur le double, aux côtés de Belinda Bencic, pour se refaire la cerise.

Ariarne Titmus a détrôné Katie Ledecky sur 400 m libre, et ce n'est peut-être qu'un début. L'Australienne de 20 ans a conquis un premier sacre olympique en devançant sa rivale américaine de 0''67.