Vidéo

Le geste honteux de ce tennisman français lui coûte très cher

Hugo Gaston a écopé d'une amende de 72 000 euros pour avoir tenté de tricher au Masters 1000 de Madrid. La vidéo est accablante.

C'est une affaire qui refait surface et qui coûte très cher à Hugo Gaston, car elle nuit à sa réputation et impacte ses réserves financières. Pour un joueur classé au-delà de la 100e place mondiale (108e exactement) et qui n'a accumulé que 117 361 dollars de prize money depuis le début de l'année, cela fait beaucoup en même temps.

L'affaire, donc, remonte au dernier Masters 1000 de Madrid. Ce jour-là, Hugo Gaston affronte Borna Coric. Malmené (il finira par perdre en deux sets 6-3 6-3), le Toulousain de 22 ans semble alors volontairement faire tomber la balle de sa poche sur un smash du Croate, ceci dans le but de faire rejouer le point.

L'action qui fait polémique

(Gaston est en bas de l'écran)

Vidéo: watson

L'ATP a enquêté sur le comportement d'Hugo Gaston après la partie et a souhaité le sanctionner pour anti-jeu. «Selon les règles de l'ATP depuis 2023, les amendes liées à un comportement antisportif augmentent de 100% à chaque violation au cours d'une même saison, explique l'instance. Il s'agissait de la quatrième infraction pour comportement antisportif de Gaston au cours de la saison 2023.»

La première amende adressée au Français s'élevait à 144 000 euros. Gaston ayant fait appel, il ne devra payer que la moitié de la somme, à certaines conditions toutefois, «notamment celle qu'il ne commette plus de telle infraction sur une période probatoire de douze mois», précise l'ATP.

Le gaucher ayant reçu une wild-card pour Roland-Garros, il participera au 1er tour du tournoi parisien la semaine prochaine. Son attitude sera surveillée de près.