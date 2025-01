Le Français Charlie Dalin est le premier des 40 skippers à être revenu à La Rochelle. image: Getty

Le vainqueur du Vendée Globe vient d’atomiser le record de la course

Arrivé à bon port ce mardi matin, à savoir celui de La Rochelle, le skipper français Charlie Dalin a remporté le Vendée Globe 2024/2025 et explosé le record de l’épreuve, détenu jusqu’ici par Armel Le Cléac'h en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Le nouveau temps de référence? Près de dix jours de moins.

Plus de «Sport»

Cela faisait plusieurs heures qu'il longeait les côtes françaises, à tel point qu'il apercevait lundi le Vieux continent, quitté le 10 novembre dernier.

Or c'est finalement ce mardi matin que le Français Charlie Dalin, 42 jours passé en tête, a franchi en premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Une épreuve qu'il remporte pour la première fois de sa carrière, après avoir été battu de quelques heures il y a quatre ans, par son compatriote Yannick Bestaven. A l'époque, Dalin était pourtant revenu le premier à La Rochelle.

Or au jeu des compensations, il avait été relégué d'un rang au classement.

Vainqueur de cette édition 2024/2025, le Normand signe au passage un nouveau record du Vendée Globe, avec un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, bouclé en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Charlie Dalin avait pourtant pointé quelque peu en retard sur les temps d'Armel Le Cléac'h, au cap de Bonne-Espérance comme au cap Leeuwin. Mais à la faveur d'une deuxième partie de course folle, au coude-à-coude avec Yoann Richomme, et de mers du Sud parfaitement domptées, sur son bateau polyvalent et performant, le skipper «Macif» est entré dans la légende.

Arrivé aux larges de La Rochelle peu avant 8h30 ce mardi matin, Charlie Dalin devra patienter jusqu'en début d'après-midi pour remonter le fameux chenal, en raison des marées.

(roc)