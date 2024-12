Une décision du Vendée Globe pourrait relancer la course au record

Les skippers du Vendée Globe, notamment Charlie Dalin, en tête, ont pointé en retard au cap Bonne-Espérance sur le temps d'Armel Le Cléac'h, détenteur du record de l'épreuve. Mais une décision prise par l'organisation a peut-être tout relancé, à l'heure où un nouveau pointage est attendu au cap Leeuwin.

Plus de «Sport»

Le record du Vendée Globe est en la possession d'Armel Le Cléac'h. Le navigateur breton a réalisé en 2016/2017 le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Un temps qu'aucun skipper n'a battu quatre ans plus tard, la meilleure performance étant pourtant systématiquement améliorée à chaque édition depuis 1997.

Huit ans donc que le record d'Armel Le Cléac'h tient. Une éternité, étant donné les stratégies toujours plus pointues adoptées par des marins mieux entraînés, et les nombreuses innovations apportées entre chaque Vendée Globe aux bateaux. C'est ainsi que le principal intéressé, Le Cléac'h lui-même, a déclaré en marge du grand départ le mois dernier que son temps allait être battu, au retour du premier concurrent aux Sables-d'Olonne en janvier prochain.

«Les Imocas à foils modernes sont quasiment devenus la norme dans la flotte. Les bateaux sont plus rapides et peuvent voler dans des conditions plus difficiles. Il n'y a aucun doute: les machines sont plus performantes. Dans les mers du Sud très formées, les foilers n'étaient peut-être pas encore très adaptés en 2020. Aujourd'hui, tout est réuni pour battre le record et je pense qu'il le sera. Mais ce qui va être le juge de paix, c'est la météo» Armel Le Cléac'h auprès de l'AFP

En plus du Vendée Globe, le recordman de l'épreuve, Armel Le Cléac'h, a remporté la Solitaire du Figaro et la Transat Jacques-Vabre. Image: keystone

La météo, justement. Elle n'a pas favorisé la performance durant les premiers jours de course et les marins ont été à l'arrêt à proximité des îles Canaries. Le calme régnait auparavant au cœur du golfe de Gascogne. Mais la donne a changé au passage de l'équateur et les records de distance sur 24 heures se sont multipliés dans l'Atlantique Sud, grâce notamment à une dépression née au large du Brésil.

Plusieurs skippers ont ainsi parcouru plus de 1'000 kilomètres en une journée.

Charlie Dalin était de ceux qui allaient vite, voire très vite. Le Français a franchi Bonne-Espérance en tête et a établi un nouveau temps de référence pour la traversée de l'équateur jusqu'à ce cap, améliorant de 21 heures et 17 minutes la marque établie par Alex Thomson en 2016. Or le Britannique, revenu aux Sables-d'Olonne seulement 15 heures après Le Cléac'h lors de cette édition, signant au passage la deuxième meilleure performance de l'histoire du Vendée Globe, a conservé son record Les Sables-Bonne-Espérance réalisé il y a huit ans, lorsqu'il avait Armel Le Cléac'h à ses trousses à 76 milles nautiques (environ 140 kilomètres).

Progression du record du Vendée Globe Titouan Lamazou: 109 j 8 h 47 min 55 s (1990)

Christophe Auguin: 105 j 20 h 31 min (1997)

Michel Desjoyeaux: 93 j 3 h 57 min 32 s (2001)

Vincent Riou: 87 j 10 h 47 min 55 s (2005)

Michel Desjoyeaux: 84 j 3 h 9 min 08 s (2009)

François Gabart: 78 j 2 h 16 min 40 s (2013)

Armel Le Cléac'h: 74 j 3 h 35 min 46 s (2017)

Le skipper Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) caracole en tête du Vendée Globe. image: instagram

Dalin a donc pointé derrière au large des côtes sud-africaines, en 19 jours, 3 heures et 43 minutes, contre 17 jours, 22 heures et 58 minutes. Mais il pourrait refaire une partie de son retard à la faveur d'un Imoca adapté aux mers du Sud, comme le fait remarquer Le Cléac'h, et d'une route théorique plus courte que prévu. La direction de course a en effet récemment réduit la Zone d'exclusion Antarctique (ZEA) de l’entrée dans l'océan Indien jusqu'à l'archipel des îles Crozet, permettant ainsi aux marins d'exploiter des dépressions circulant très au Sud.

«On passe beaucoup de temps à analyser les images satellites, pour voir où peuvent être les gros tabulaires et ensuite les petits morceaux qui se détachent et qui pourraient devenir dangereux sur la route des skippers. Suite aux analyses, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'icebergs. Donc on a un peu abaissé cette zone, ce qui permet un parcours théorique plus rapide et une distance moins longue à parcourir. Pour les bateaux, c'est plutôt une bonne nouvelle» Hubert Lemonnier, directeur de course du Vendée Globe, auprès de France Bleu Loire Océan

Prochain checkpoint désormais? Le cap Leeuwin à venir dans quelques heures, que Dalin devrait toutefois franchir derrière les meilleurs skippers de 2016. Et ce, malgré les risques importants pris la semaine dernière, en jouant avec la ZEA au lieu de tirer au Nord, alors qu'une sévère tempête frappait la flotte. Un pari néanmoins gagnant, puisqu'il est resté à l'avant de celle-ci, poussé vers l'Est par des rafales à plus de 80 km/h. Mieux, le Français n'a pas endommagé son bateau, contrairement à son dauphin, Sébastien Simon, ayant opté pour un itinéraire similaire, mais victime d'une avarie majeure ce samedi.

Le Vendéen a endommagé son foil tribord. Un aléa qui risque de priver Charlie Dalin d'un sérieux concurrent, et d'un duel épique comparable à celui livré par Le Cléac'h et Thomson en 2016, ou Le Cléac'h et Gabart quatre ans plus tôt, et nécessaire pour permettre aux navigateurs de se dépasser encore davantage dans la dernière ligne droite. Mais pour l'heure, quelle que soit la rivalité, ou même le temps bientôt affiché par Dalin au Sud-Ouest de l'Australie, il sera encore trop tôt pour tirer une quelconque conclusion et savoir si oui ou non, le leader incontesté du Vendée Globe battra en 2025 le record de l'épreuve.

Car au final, seule la nature décide.

«Si les conditions de vent et de mer le permettent, le record pourra être battu. Mais je peux vous assurer qu'il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il va se passer», résumait encore il y a quelques jours le très avisé Hubert Lemonnier, directeur de course du Vendée Globe, à l'entrée des skippers dans l'océan Indien, tout en faisant référence à une certaine Mère Nature. Réponse donc en janvier prochain, quand la météo aura dicté sa loi, et pas avant.