Clarisse Crémer et son compagnon Tanguy Le Turquais sont soupçonnés d’avoir échangé des données sur la météo durant l'épreuve. Image: Georgia Schofield / L’Occitane

Soupçons de triche sur le Vendée Globe: la navigatrice incriminée réagit

Clarisse Crémer a-t-elle fraudé lors de la dernière édition du Vendée Globe? Elle répond aux accusations.

Une tempête est en train de s'abattre sur le Vendée Globe, la célèbre course autour du monde, en solitaire et sans escale. Ces derniers jours, les médias français avaient annoncé qu'un skipper aurait bénéficié d'informations sur la météo en pleine course lors de la dernière édition, ce qui est formellement interdit par le règlement.

Le grand public ne savait pas de quel navigateur il s'agissait jusqu'à ce que France Info ne décide, jeudi matin, de citer nommément Clarisse Crémer. Elle et son compagnon Tanguy Le Turquais sont soupçonnés d’avoir échangé des données sur la météo durant l'épreuve.

Aussitôt après avoir vu son nom apparaître dans les médias, Clarisse Crémer a tenu à «réagir aux accusations». Elle commence par nier formellement toute tentative de triche.

«Ces échanges ont eu lieu sur mon téléphone du bord, propriété de mon ancienne équipe, que j’ai laissé accessible à tous dès mon arrivée à terre, conformément aux règles. Je n’ai jamais triché, je n’ai jamais eu une quelconque volonté d’enfreindre une règle au fil de ce tour du monde de 87 jours.»

Le couple en mer. Image: Instagram

Clarisse Crémer avait terminé 12e du Vendée Globe 2020. Son compagnon Tanguy Le Turquais était quant à lui resté à terre. Il suivait donc la Parisienne à distance.

«Durant nos échanges qui relèvent essentiellement de l’intimité d’un couple, Tanguy ne me donne jamais la moindre information que je n’ai déjà. Aucune conversation avec lui n’a contribué à ce que je change de trajectoire ou que je fasse un choix stratégique qui aurait eu un impact sur ma course. J’ai toujours fait tous mes choix de performance seule et sans assistance, conformément aux règles.»

La navigatrice de 34 ans, surnommé «la Machine», explique souffrir des accusations dont elle fait l'objet, dénonçant la forme autant que le fond.

«Je suis outrée de l’écho que peuvent avoir des dénonciations anonymes sans même s’interroger sur les fondements réglementaires, ni sur le contexte de ces messages. Je suis scandalisée par la façon dont ces captures d’écrans (réd: celles envoyées par courriel anonyme à la Fédération française de voile) sont montées en épingle pour élaborer des conclusions hâtives et fausses, qui outrepassent totalement les enquêtes officielles, et qui nous portent déjà préjudices.»

Clarisse Crémer envisage désormais toutes les options, y compris juridiques, pour rétablir son honneur.

«Trois ans après la fin du Vendée Globe, on ne peut que s’interroger sur les motivations et le timing de cette divulgation anonyme et nous nous réservons le droit de porter plainte le cas échéant»

Une enquête ayant été ouverte, la navigatrice pourrait être prochainement entendue sur l'affaire. «Je me tiens bien sûr à la disposition de la Fédération française de Voile et du Vendée Globe afin d’analyser nos échanges en toute transparence», dit-elle.

Selon les résultats de l'enquête, instruite par le jury de la course, Clarisse Crémer et Tanguy Le Turquais pourraient être suspendus et même exclus du prochain Vendée Globe, où ils sont tous les deux engagés. Le départ sera donné le 10 novembre prochain depuis les Sables-d’Olonne (Vendée).