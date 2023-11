Le message en question n'apparaît que sur certains trajets effectués par les CFF. Image: keystone/watson

Les CFF diffusent un message alarmant: ce que ça cache

Si vous prenez le train régulièrement, vous avez peut-être remarqué dernièrement ce texte troublant sur l'app des CFF: «L'embarquement n'est pas garanti.» La régie fédérale nous a donné une explication rassurante.

Ces dernières semaines, un nouveau message sur l'application et le site des CFF nous a mis la puce à l'oreille. Et peut-être vous a-t-il aussi interpellé. Lorsqu'on essayait de prendre un billet pour certains trajets régionaux dans le canton de Vaud, à certaines heures, ce petit texte alarmant s'affichait:

«Taux d'occupation très élevé, l'embarquement n'est pas garanti»

On connaissait déjà les trois petits bonhommes rouges qui nous préviennent que le train sera bondé, et on sait que les places assises ne sont pas garanties. Mais de là à nous dire qu'on risque de ne pas pouvoir monter dans le wagon...

Un court-circuit à l'origine du problème

Qu'on se rassure: ce message n'était que temporaire et devrait bientôt disparaître de l'app ferroviaire. Les CFF l'ont mis en place à la suite d'un problème technique survenu mi-octobre sur certaines rames «Flirt» qui composent une partie des trains du RER Vaud, explique le porte-parole de la régie Jean-Philippe Schmidt:

«Un véhicule défectueux qui présentait des problèmes d’alimentation électrique a endommagé plusieurs autres rames en créant un court-circuit lors des opérations de coupe-accroche (opération permettant de faire circuler deux rames de train ensemble).» Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF

Mais en attendant de trouver l'origine de la panne et de réparer les diverses rames endommagées, les CFF ont dû réduire la composition des trains régionaux vaudois, poursuit leur porte-parole:

«Par précaution et pour éviter que d’autres véhicules soient endommagés et afin de ne pas devoir supprimer des trains, plusieurs trains du RER Vaud ont dû circuler avec une seule rame au lieu de deux.» Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF

Et qui dit moins de rames dit... moins de place pour les passagers, dont le nombre, lui, n'était pas à la baisse pendant cette période de réparations. Surtout avec la rentrée scolaire vaudoise qui a eu lieu lundi dernier, détaille Jean-Philippe Schmidt. Les CFF ont donc voulu avertir leur clientèle de ce manque de place par le biais du message cité plus haut.

Heureusement, cette perturbation du trafic ferroviaire touche bientôt à sa fin, nous annonce le porte-parole romand: