Les fuites continuent: une nouvelle enquête vise le Conseil fédéral

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

Dernièrement, les médias avaient révélé prématurément les projets de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter concernant la régulation des banques et le projet de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider pour le financement de la 13e rente AVS. Les journalistes invoquent la protection des sources. Trouver la fuite sera très difficile.

En raison des Corona Leaks - l'étroite collaboration entre le département de l'intérieur de Berset et la maison d'édition Ringier pendant la pandémie - la Chancellerie fédérale dénonce rapidement toute indiscrétion qu'elle découvre.

L'enquête pénale est considérée comme la preuve que l'esprit d'équipe est au plus bas au sein du gouvernement. Qui a éventuellement commis une indiscrétion et qui ne l'a pas fait n'a pas d'importance:

Au lieu de cela, le Ministère public de la Confédération tente désormais de savoir quel conseiller fédéral a pu exprimer sa colère et à qui après la séance sur la répartition des départements. Ce qui ne servirait à rien.

«Il serait bon que le gouvernement fasse une critique de la manoeuvre et discute de la manière dont de telles tâches pourraient être mieux accomplies à l'avenir.»

«Un débat serait plus utile qu'une procédure judiciaire»

Aucun document n'a circulé en décembre dans les départements avant la réunion. L'enquête commence donc par un autre point: quand le conseiller fédéral a-t-il informé tel ou tel collaborateur ou autre personne de l'issue de la réunion et du mécontentement des élus?

Le 20 décembre 2023, watson a fait état de la mésentente au sein du gouvernement et des critiques adressées à la présidente de la Confédération . Il s'est alors passé quelque chose jusqu'ici resté caché au public: la Chancellerie fédérale a porté plainte et le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale. Elle est menée contre inconnu «pour soupçon de violation du secret de fonction» , comme le confirme Linda von Burg. Elle est responsable de la communication par intérim du Ministère public de la Confédération.

Jans et d'autres membres du comité se sont sentis pris au dépourvu. Plusieurs conseillers fédéraux n'étaient pas satisfaits de la manière dont la nouvelle présidente de la Confédération Viola Amherd (au centre) avait préparé la séance. Il n'y a pas eu d'information préalable sur le plan de Baume-Schneider. Les conseillers fédéraux n'étaient donc pas préparés.

De quoi s'agit-il? Le 13 décembre dernier, le Parlement a élu le Conseil fédéral. Le lendemain, les Sept sages ont décidé de l'attribution des départements. Tout le monde s'attendait à ce que le nouveau conseiller fédéral Beat Jans (PS) reprenne le département de l'Intérieur d'Alain Berset (PS). Mais ce n'est pas ce qui s'est passé: Elisabeth Baume-Schneider (PS) a quitté le département de la justice après seulement un an.

