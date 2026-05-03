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Incendie

Gros incendie dans un immeuble dans le canton de Bern

Après le drame de Crans-Montana, les ordres donnés aux particuliers en matière de règles anti-incendie sont des plus stricts. Exemple dans une commune du canton de Neuchâtel.
Des maisons ont été fortement endommagées par le feu et sont actuellement inhabitables (image d'illustration).Image: watson

Gros incendie dans un immeuble dans le canton de Bern

À Bärau (Langnau, BE), un incendie a ravagé dimanche matin deux immeubles et une dépendance, provoquant un important dégagement de fumée, sans faire de blessés.
03.05.2026, 12:4603.05.2026, 12:46

Un incendie à Bärau, dans la commune de Langnau (BE) a provoqué dimanche matin un important dégagement de fumée. Deux immeubles d'habitation et une dépendance ont été la proie des flammes. Il n'y a pas de blessés à déplorer.

Les opérations d'extinction devraient se poursuivre jusqu'en début d'après-midi, indique dimanche matin la police cantonale bernoise. La traversée Langnau-Trubschachen reste fermée, tout comme la ligne de chemin de fer correspondante. Une déviation a été mise en place.

Les maisons ont été fortement endommagées par le feu et sont actuellement inhabitables. Les personnes concernées ont pu être hébergées ailleurs à titre provisoire, précise le communiqué.

Selon la police, l'alerte a été reçue peu après 00h30. A l'arrivée des secours, les bâtiments étaient déjà en feu. Un important dispositif composé des pompiers des régions de Langnau, Eggiwil et Trub-Trubschachen a été déployé. Ils ont pu maîtriser le sinistre.

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Enquête ouverte

La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie et l'ampleur des dégâts matériels.

Alertswiss, le système d'alerte de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), avait émis un avertissement dans la nuit de samedi à dimanche concernant un important dégagement de fumée et une odeur désagréable.

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La population a été invitée à fermer les fenêtres et les portes et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation. Il était recommandé de suivre les instructions des services de secours et d'éviter la zone touchée.

La police cantonale a confirmé dimanche matin à Keystone-ATS cette intervention de grande envergure. Selon une porte-parole, des spécialistes de la police cantonale, plusieurs ambulances, une équipe de soins, ainsi que des représentants de la commune et de la préfecture y ont participé. (sda/ats)

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