Aperçu des résultats de la votation: le point sur la loi Covid et les initiatives

Le 28 novembre 2021, la Suisse votera une nouvelle fois. La dernière votation populaire de l’année comprend un nouveau référendum contre la loi Covid, ainsi que les initiatives sur les soins infirmiers et la justice. Voici de brefs résumés, les pronostics et les résultats.

En juin dernier, les électeurs suisses ont voté et approuvé la loi Covid. Aujourd'hui, un nouveau référendum est lancé contre cette dernière. Dans le même temps, une initiative sur les soins infirmiers vise à améliorer les conditions de travail de la profession. L'initiative sur la justice veut quant à elle modifier la procédure de désignation des juges fédéraux. Voilà donc le programme national des votations du 28 novembre. Vous trouverez ici les résultats des sondages et les conclusions qui en sont faites, ainsi que d'autres informations plus détaillées.

Loi Covid

Le certificat Covid est au centre du débat électoral durant ces votations du 28 novembre. Image: sda

En quoi consiste la loi Covid?

La loi Covid est constamment adaptée pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. C’est sur ces modifications que porte le deuxième référendum lancé par les opposants à la politique suisse de gestion du Covid. Et c'est l'ancrage légal du certificat Covid qui est au centre des votations populaires, bien que d’autres modalités soient concernées.

Ce que disent les sondages

Selon les pronostics, le résultat des votes va très certainement encore une fois être un coup dur pour les opposants à la loi Covid. Les partisans ont remporté tous les sondages réalisés jusqu'à présent par Gfs et Tamedia, avec une nette majorité de plus de 60%.

5 e vague de sondage le 17 novembre 2021 – Tamedia

Oui: 68% ☑️| Non: 31% | Indécis: 1%

4 e vague de sondage le 17 novembre 2021 – gfs

Oui: 61% ☑️| Non: 38% | Indécis: 1%

3 e vague de sondage le 3 novembre 2021 – Tamedia

Oui: 69% ☑️| Non: 30% | Indécis: 1%

2 e vague de sondage le 22 octobre 2021 – gfs

Oui: 61% ☑️| Non: 36% | Indécis: 3%

1ère vague de sondage le 15 octobre 2021 – Tamedia

Oui: 63% ☑️| Non: 35% | Indécis: 2%

Les résultats

Les résultats seront publiés ici en continu le dimanche de la votation, à partir de 12 heures.

Initiative sur les soins infirmiers

Mauvaises conditions de travail et pénurie de main-d'œuvre qualifiée: le mécontentement est généralisé dans le secteur des soins infirmiers. Image: sda

Quel est le but de l’initiative sur les soins infirmiers?

L'initiative sur les soins infirmiers vise à améliorer les conditions de travail du personnel soignant en Suisse. Pour cela, le texte demande à ce que la Confédération et les cantons soient obligés, dans la Constitution, de prendre des mesures contre la pénurie du personnel soignant. Il s'agit par exemple d'améliorer les conditions de travail et de garantir une rémunération équitable, ainsi que d'investir davantage dans la formation.

Ce que disent les sondages

Une tendance se dessine dans les sondages sur l'initiative sur les soins infirmiers. Rarement le soutien à une initiative n'a été aussi élevé avant une votation. Selon ces résultats, les chances d'une acceptation sont donc très bonnes.

5 e vague de sondage le 17 novembre 2021 – Tamedia

Oui: 72% ☑️| Non: 26%| Indécis: 2%

4 e vague de sondage le 17 novembre 2021 – gfs

Oui: 67% ☑️| Non: 27%| Indécis: 6%

3 e vague de sondage le 3 novembre 2021 – Tamedia

Oui: 77% ☑️| Non: 19%| Indécis: 4%

2 e vague de sondage le 22 octobre 2021 – gfs

Oui: 78% ☑️| Non: 15%| Indécis: 7%

1ère vague de sondage le 15 octobre 2021 – Tamedia

Oui: 82% ☑️| Non: 11%| Indécis: 7%

Les résultats

Les résultats seront publiés ici en continu lors du vote dimanche à partir de 12 heures.

Initiative sur la justice

Image: sda

Quel est le but de l’initiative sur la justice?

Les juges fédéraux, soit la plus haute instance nationale, sont actuellement élus par le Parlement. La proportionnalité des partis est prise en compte. Et cela doit cesser. C'est du moins ce que demande l'initiative sur la justice. Celle-ci vise à ce que les juges soient, à l'avenir, tirés au sort.

Ce que disent les sondages

Les sondages prédisent une issue défavorable à cette votation. Si les partisans de l'initiative étaient encore en tête il n'y a pas si longtemps, l'expérience montre qu'il est toujours possible que les tendances s’inversent au cours des campagnes de votation. C'est exactement ce qu'il se passe ici. La situation s'annonce donc compliqué pour les partisans.



5 e vague de sondage le 17 novembre 2021 – Tamedia

Oui: 37%| Non: 56% ☑️| Indécis: 7%

4 e vague de sondage le 17 novembre 2021 – Gfs

Oui: 41%| Non: 50% ☑️| Indécis: 9%

3 e vague de sondage le 3 novembre 2021 – Tamedia

Oui: 44% ☑️| Non: 39% | Indécis: 17%

2 e vague de sondage le 22 octobre 2021 – Gfs

Oui: 43% ☑️| Non: 42%| Indécis: 15%

1ère vague de sondage le 15 octobre 2021 – Tamedia

Oui: 48% ☑️| Non: 33%| Indécis: 19%

Les résultats

Les résultats seront publiés ici en continu le dimanche de la votation, à partir de 12 heures.