Le général Guisan «prend la parole» à l'assemblée de l'UDC

Le parti agrarien a tenu son assemblée générale samedi à Puidoux (VD). Aidés d'une image IA du général vaudois de la Seconde Guerre mondiale, l'UDC a vivement critiqué certains conseillers fédéraux.

L'UDC a affiché sa colère samedi contre ce que le parti qualifie de «chaos» dans la politique d'asile et les mauvaises décisions prises pour l'armée. Le conseiller fédéral Beat Jans et l'ex-ministre Viola Amherd ont en pris pour leur grade. L'UDC a promis de se battre pour une Suisse plus «sûre et libre» ainsi que pour une armée «défensive, solide et neutre».

Les quelque 260 membres et plus de 90 invités réunis à Puidoux (VD) pour l'assemblée des délégués du plus grand parti de Suisse ont entendu toute une série de discours très combatifs sur l'immigration, l'asile, la criminalité, la neutralité et l'armée.

Marcel Dettling, le président de l'UDC, a d'emblée déclaré:

«Les fondements de la Suisse – notre liberté, notre autodétermination, notre neutralité armée et notre démocratie directe – sont en danger» Marcel Dettling

«Nos frontières ne sont pas protégées. Les migrants en quête d'asile et les personnes entrées illégalement sur le territoire helvétique rendent la Suisse peu sûre», a-t-il affirmé.

Les conseillers fédéraux en ligne de mire

Marcel Dettling a particulièrement fustigé le conseiller fédéral socialiste chargé de l'asile, Beat Jans. Dans son discours, il a ironisé:

«Ne devrait-il pas veiller à notre sécurité? Bien sûr que si, mais il préfère s'occuper de la reconnaissance officielle d'un 'troisième sexe' et célébrer le ramadan musulman, ceci alors que l'on bannit de plus en plus les chants de Noël dans nos écoles.»

Le conseiller national schwytzois s'en est pris ensuite à la gauche dans son ensemble. Elle veut «encore plus d'immigration, encore plus de demandeurs d'asile, encore plus de clandestins». Il a lancé:

«Le véritable problème de sécurité de la Suisse est donc bien la politique du camp rose-vert» Marcel Dettling

Il a par exemple dénoncé le Parti socialiste et les Vert-e-s pour avoir récemment voté contre une intervention parlementaire UDC à Berne exigeant que les demandeurs d'asile criminels soient immédiatement exclus de la procédure d'asile. Le texte a finalement été approuvé par les deux chambres fédérales.

«Les politiciens de gauche ne se soucient pas de la sécurité de la population suisse. Les demandeurs d'asile peuvent entrer illégalement chez nous, devenir des criminels et vivre à nos frais: voilà le résumé de la politique migratoire du bloc rose-vert», a-t-il asséné.

Les conseillers fédéraux Albert Rösti et Guy Parmelin étaient également présents samedi. Keystone

«Ce chaos de l'asile est une bombe sociale à retardement – et le ministre de la justice Beat Jans en porte la responsabilité politique», a insisté Marcel Dettling. En conclusion, il a appelé à «se battre pour une Suisse sûre et libre».

Une intervention du général Guisan

L'armée et la neutralité suisses ont aussi eu une place privilégiée lors de cette assemblée. Pour introduire ces sujets, le parti a fait discourir le général Guisan par vidéo interposée et créée par l'AI, en français et en allemand, sur écran géant. On a pu l'entendu dire:

«Nous voulons tenir bon, afin de rester maître chez nous» Le général Guisan

«Il est urgent de revenir à la neutralité, qui a préservé notre pays de la guerre pendant plus de 200 ans. J'ose affirmer que la neutralité est le fondement du génie suisse», a déclaré dans la foulée le conseiller national st-gallois Walter Gartmann. «Notre neutralité armée est sans doute la meilleure contribution à la paix que la Suisse puisse offrir sur la scène de la politique mondiale». Il a affirmé:

«Il n'y a pas à choisir entre l'armée ou la neutralité, nous avons besoin des deux: une armée défensive, qui se comporte de manière neutre et qui défend résolument les frontières de notre pays en cas d'attaque.» Walter Gartmann

Walter Gartmann a ensuite accusé la gauche et «quelques girouettes» du Centre et du PLR d'avoir «largement contribué par leurs décisions à l'état catastrophique de notre armée». «Au lieu de s'engager de toutes leurs forces et de manière conséquente pour une armée défensive crédible et solide, ils ont cédé à la naïveté et à l'angélisme du camp rose-vert», a-t-il critiqué.

Puis il s'en est pris à l'ex-conseillère fédérale chargée de la défense Viola Amherd et le commandement de l'armée encore en place Thomas Süssli. Il a lancé:

«La liste de leurs mauvaises décisions prises est longue» Thomas Süssli

Quelque 260 membres et plus de 90 invités étaient réunis à Puidoux (VD) samedi. Keystone

«Leur priorité n'est pas la capacité de défense, mais la réduction des émissions de CO2. On préférerait sans doute des chars électriques, des arcs plutôt que des fusils d'assaut pour réduire le bruit et des panneaux solaires sur les installations militaires», a ironisé, à son tour, Walter Gartmann.

Pour finir, les délégués présents ont très largement prôné un oui au changement de système prévu pour l'imposition du logement. L'abandon de la valeur locative renforce la propriété privée et la possibilité d'acquérir un logement pour les jeunes familles et les PME, selon le parti. Le mot d'ordre a recueilli 212 oui, 17 non et 8 abstentions. (ats)